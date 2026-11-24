SDP:n Nikkanen: EIT:n ratkaisusta selkänojaa – rajaturvallisuuslaki on perusteltu ja oikeutettu
24.11.2026 15:48:03 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tänään antanut Puolaa, Latviaa ja Liettuaa koskevat ratkaisunsa ihmisten palauttamisesta rajan yli välineellistetyn maahantulon tilanteissa.
Hallintovaliokunnan sd-ryhmän valiokuntavastaava Saku Nikkasen mukaan EIT:n ratkaisu tukee Suomen linjaa ja pitää nykyistä lainsäädännön kokonaisuutta välttämättömänä Suomen kansallisen turvallisuuden näkökulmasta.
– EIT:n päätös antaa viestin siitä, että Suomen rajaturvallisuuslain kaltaiset poikkeukselliset menettelyt ovat tietyissä tilanteissa oikeutettuja keinoja torjua välineellistetty maahantuloa.
Nikkasen mukaan on äärimmäisen tärkeää, että valtio saa suojella rajojaan tilanteessa, jossa toinen valtio väärinkäyttää ihmisoikeussopimusjärjestelmää vihamieliseen vaikuttamiseen
– Rajaturvallisuuslaissa on kyse Suomen turvallisuuden varmistamisesta kaikissa tilanteissa. Itsenäisellä valtiolla pitää voida olla oikeus turvata rajansa vaikeissakin tilanteissa, kun vihamieliset toimijat käyttävät ihmisiä hybridivaikuttamisen välineenä, Nikkanen painottaa.
EIT:n ratkaisussa todetaan, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevat on tunnistettava ja heidän suojelunsa turvattava. Henkilön suojeluhakemus on myös otettava vastaan, jos hänen palauttamiseensa välineellistettyä maahantuloa toteuttavaan valtioon asettaisi hänet todelliseen ja välittömään vaaraan.
– EIT:n ratkaisu vastaa näiltä osin pitkälti Suomen rajaturvallisuuslaissa omaksuttuja perusratkaisuja. Lakiin on kirjattu menettely rajalla haavoittuvassa asemassa ja suorassa ja todellisessa vaarassa olevien tunnistamiseksi. Arviossa otetaan huomioon lapsen etu sekä se, aiheuttaisiko maasta poistaminen henkilölle välittömän hengen tai terveyden vaaran, Nikkanen päättää.
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
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