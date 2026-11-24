SDP:n Skinnari: Datakeskuksille aikalisä – vain eurooppalaiset hankkeet voivat edetä
24.11.2026 16:02:36 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Ville Skinnari (sd.) esittää, että vain eurooppalaiset datakeskushankkeet voisivat edetä, kunnes Suomen kansallinen datakeskusmalli on luotu.
– Suomen on määriteltävä omat tavoitteensa ennen kuin sidomme sähköjärjestelmämme kapasiteetin kansainvälisten teknologiajättien tarpeisiin, Skinnari totesi maanantaina Kuluttajaliiton seminaarissa Lahdessa.
Skinnari pitää Orpon hallituksen toimia täysin riittämättöminä.
– Sähkömarkkinalain uudistaminen ja Fingridin liittymiskapasiteetin etusijajärjestys ovat vain osaratkaisuja. Tarvitsemme kokonaisuudistuksen, joka ratkaisee sähkön ja säätövoiman riittävyyden, hinnan, kustannusvastuut ja datakeskusinvestointien kansallisen hyödyn.
Skinnari esittää viittä toimenpidettä sähkömarkkinoiden uudistamiseksi:
1. Varmistetaan sähkön riittävyys kilpailutetulla kapasiteettimekanismilla.
2. Velvoitetaan uudet suurkuluttajat maksamaan aiheuttamansa sähköjärjestelmän lisäkustannukset, mukaan lukien uuden säätövoiman tarve.
3. Rakennetaan kuluttajille hintasuoja, jonka rahoittavat uudet suurkuluttajat, erityisesti datakeskukset, sekä sähköntuottajat.
4. Avataan sähkömarkkinoiden hinnanmuodostus ja suurten investointien kustannusriskit riippumattomalle arvioinnille.
5. Suomen on laadittava kansallinen sähköjärjestelmän kehittämisohjelma vuoteen 2035.
Skinnari muistuttaa, että markkinaehtoiset investoinnit eivät tuo riittävästi uutta säätövoimaa sähkön riittävyystavoitteen saavuttamiseksi.
– Suomeen tarvitaan tuhat megawattia uutta säätövoimaa ja se maksaa noin miljardi euroa. Datakeskusten omistajien on kannettava vastuunsa tästä laskusta. Maksajiksi eivät saa joutua suomalaiset kotitaloudet ja pk-yritykset.
Skinnari vaatii datakeskuksille mitattavia kansallisia kriteereitä: kotimainen arvonlisä käytettyä megawattituntia kohden, julkistalouden nettohyöty, pysyvät työpaikat, kotimaiset hankinnat, teknologinen hyöty, tutkimus- ja kehitystoiminta sekä energia- ja ympäristövastuu.
– Eurooppalaisuudessa olennaista on omistajuus, tosiasiallinen määräysvalta sekä Eurooppaan syntyvä taloudellinen ja teknologinen hyöty ja uudet työpaikat.
– Muu Eurooppa on jo herännyt taisteluun oman teollisen ja teknologisen tulevaisuutensa puolesta. Suomen tavoitteena on oltava oman tekoälyteollisuuden, uusien teknologiayritysten ja korkean osaamisen työpaikkojen rakentaminen datakeskusinvestointien ympärille. Tämä on myös turvallisuuspoliittinen kysymys. Hallituksen on kiireellisesti tuotava eduskunnalle kansallinen datakeskusmalli, jossa määritellään investointien tavoitteet, kriteerit ja kustannusvastuut, Skinnari painottaa.
Yhteyshenkilöt
Ville SkinnariKansanedustajaPuh:040 504 8187ville.skinnari@eduskunta.fi
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