Virta: Lindtmanin lupaus lapsiperheköyhyyden kääntämisestä on oikea mutta “lasten kohdalla emme saa tyytyä näin vähään”
24.11.2026 16:16:21 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitää tärkeänä, että SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on kertonut sitoutuvansa kääntämään lapsiperheköyhyyden laskuun. Virran mukaan SDP:n tänään julkaistu vaihtoehtobudjetin kunnianhimo ei kuitenkaan vielä riitä. Virta kutsuu puolueita sopimaan yhteisistä tavoitteista lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi ja lasten ja nuorten suojaamiseksi leikkauksilta.
Eduskunnan tietopalvelun laskelman mukaan SDP:n vaihtoehtobudjetilla pysyvään lainsäädäntöön verrattuna pienituloisia lapsia olisi yli 600 enemmän ja Orpon hallituksen budjettiin verrattuna köyhyydestä nousisi vain noin 800 lasta. Vihreiden vaihtoehtobudjetti nostaisi Orpon hallitukseen verrattuna köyhyydestä 29 000 lasta.
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kysyi lauantaina puoluevaltuustopuheessaan Lindtmanilta, onko SDP valmis jättämään lapset ja nuoret leikkausten ulkopuolelle. Lindtman vastasi samana iltapäivänä tiedotustilaisuudessaan haluavansa kääntää lapsiperheköyhyyden laskuun ja sanoi SDP:n sitoutuneen tähän.
– Olen iloinen, että Lindtman jakaa Vihreiden tavoitteen lapsiperheköyhyyden vähentämisestä. Nyt tarvitaan keinot, joilla lupaus myös lunastetaan. Toivon SDP:ltä rohkeutta vahvistaa esityksiään. Jokainen köyhyydestä pääsevä lapsi on tärkeä, ja juuri siksi meidän on tavoiteltava paljon suurempaa muutosta, Virta sanoo.
Vihreiden vaihtoehtobudjetti nostaisi Orpon hallitukseen verrattuna köyhyydestä 29 000 lasta. Keinoina Vihreät säätäisi lapsilisän toimeentulotuessa etuoikeutetuksi tuloksi, jolloin myös pienituloisimmat perheet hyötyisivät siitä. Lisäksi Vihreät korottaisi lapsilisän yksinhuoltajakorotusta, palauttaisi työttömyysturvan lapsikorotukset ja suojaosat sekä peruisi asumistuen leikkaukset.
Virta kutsuu puolueita sopimaan yhteisistä tavoitteista lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi ja lasten ja nuorten suojaamiseksi leikkauksilta. Tavoitteiden rinnalle tarvitaan konkreettiset toimet, rahoitus ja arvio siitä, miten päätökset vaikuttavat lasten arkeen.
– Haluan, että puolueet kilpailevat siitä, kuka pystyy parantamaan lasten ja nuorten elämää eniten. Me olemme näyttäneet, miten lähes 29 000 lasta nostetaan köyhyydestä. Vihreät on valmis tekemään yhteistyötä jokaisen kanssa, joka sitoutuu lapsiperheköyhyyden vähentämiseen myös teoissa. Lasten lapsuus tapahtuu nyt. Meidän aikuisten vastuulla on tehdä päätökset ajoissa. Toivon oppositiokollegoilta tavoitetason nostoa, Virta peräänkuuluttaa.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
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