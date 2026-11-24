Loviisassa Markkinamäen tunneli suljetaan väliaikaisesti liikenteeltä 2. joulukuuta
25.11.2026 08:07:00 EET | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Valtatiellä 7 Loviisassa sijaitseva Markkinamäen tunneli suljetaan liikenteeltä keskiviikkona 2. joulukuuta 2026 kello 9–15 huoltotöiden vuoksi. Sulkeminen koskee molempia ajosuuntia.
Liikenne ohjataan sulun aikana tunnelin varareitille. Suljettava tieosuus on noin 4,1 kilometriä pitkä. Tunneli avataan liikenteelle heti huoltotöiden päätyttyä.
Sulkemiseen liittyy kelivaraus. Tunnelin sulku voidaan perua lyhyellä varoitusajalla, jos sää- tai keliolosuhteet sitä edellyttävät.
Tienkäyttäjiä pyydetään varaamaan matkaansa tavallista enemmän aikaa sekä noudattamaan varareitin liikenteenohjausta.
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Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
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