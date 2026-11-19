Nopea hoitoonpääsy, korkea asiakastyytyväisyys ja hyödyt kaupungin omien terveyspalvelujen kehittämisen kannalta ratkaisivat vihreiden kannan Ruoholahden terveysasemasta
24.11.2026 19:55:26 EET | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti tänään jatkaa Ruoholahden terveysaseman ulkoistuskokeilua. Lautakunta hyväksyi äänin 8–4 vihreiden esityksen, jonka mukaan pitkän aikavälin tavoitteena on siirtää Ruoholahden terveysasema kaupungin omaksi palvelutuotannoksi siinä vaiheessa, kun päätetyt lisäresurssit ja toiminnan kehittäminen ovat saaneet todennettuja tuloksia kaupungin omien terveysasemien kohdalla hoitoonpääsyn nopeutumisessa, kaupunkilaisten kokeman terveyspalvelun laadussa ja palvelun kustannustehokkuudessa. Tätä arvioidaan nyt alkavan sopimuskauden aikana, ja kauden lopulla tehdään uusi päätös ulkoistuksen mahdollisesta jatkosta. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti vihreiden toisen esityksen, jonka mukaan vuoden 2027 aikana laaditaan toimenpideohjelma Ruoholahdessa hyviksi havaittujen käytäntöjen hyödyntämiseksi kaupungin omilla terveysasemilla.
Vihreät kannattivat Ruoholahden terveysaseman kokeilun jatkoa. Jatkolle on vahvat perusteet hyvän hoitoon pääsyn, korkean asiakastyytyväisyyden ja kaupungin oman toiminnan kehittämiseen liittyvien hyötyjen vuoksi. Vihreiden mielestä ulkoistuksia ei kuitenkaan tule kaupunkistrategian mukaisesti laajentaa.
”Ruoholahden terveysasema on vertailutiedoissa kaupungin parhaiten toimivia terveysasemia, ja siellä asioivat kaupunkilaiset ovat olleet tyytyväisiä. Sovimme jo yhteisesti kaupunkistrategiassa, ettei ulkoistuksia laajenneta, mutta Ruoholahden terveysaseman jatko ratkaistaan tulosten perusteella. Me pidämme tästä yhteisesti sovitusta kiinni”, toteaa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnassa istuva vihreiden Tuomas Rantanen.
Vihreiden mielestä terveydenhuollon peruspalveluiden on hyvä olla julkista palvelua, mutta rajatun kokeilun kautta kaupungille syntyy mahdollisuuksia löytää tapoja omien terveysasemien kehittämiseen. Toimenpideohjelmassa arvioidaan myös, minkä kokoisten yksiköiden varaan kaupungin omaa terveysasemaverkostoa kannattaa jatkossa kehittää.
”Haluamme, että Ruoholahdessa hyväksi havaittujen toimintamallien pohjalta laaditaan perusteellinen toimenpideohjelma siitä, miten näitä toimintamalleja voidaan hyödyntää kaupungin omien terveysasemien johtamisessa, hallinnoinnissa, potilaiden vastaanotossa ja muissa terveyspalveluiden laadun kannalta olennaisissa asioissa”, jatkaa sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan toinen vihreä jäsen Johanna Nuorteva.
Omalääkärimallia otetaan Helsingissä parhaillaan asteittain käyttöön. Vihreät uskovat, että muutoksen toteuttamiseen voidaan saada hyödyllisiä näkökulmia myös Ruoholahden käytännöistä. Vihreiden mielestä Helsingin on parannettava hoitoon pääsyä omilla terveysasemillaan. Myös omalääkärimallin käyttöä tulee laajentaa.
”Ruoholahden kokeilun pohjalta tiedämme, että yksityisellä toimijalla on terveysaseman toimintaan liittyviä hyviä käytäntöjä, joita on mahdollista hyödyntää kaupungin omien terveyspalvelujen parantamiseksi. Ruoholahden terveysasema voidaan myöhemmin hyvin siirtää kaupungin omaksi palvelutuotannoksi, kun lisäresurssit ja kehittämistyö ovat osoitettavasti nopeuttaneet hoitoon pääsyä sekä parantaneet asiakaskokemusta kaupungin omilla terveysasemilla”, linjaa Tuomas Rantanen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Amanda PasanenHelsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajaPuh:040 9611330amanda.pasanen@gmail.com
Johanna NuortevaKaupunginvaltuutettu, sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäsenPuh:050 5482610
Tuomas RantanenVaravaltuutettu, sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan jäsenPuh:040 5077165
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