Vihreiden Hopsu: Nuorisotyöttömyys nousi yli 25 prosenttiin – ”Nuorisotakuun pitää toteutua nyt”
24.11.2026 17:17:57 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Tilastokeskuksen tiistaina julkaisemien lukujen mukaan Suomessa oli lokakuussa 51 000 työllistä vähemmän kuin vuosi sitten, ja nuorten työttömyysaste nousi 26,1 prosenttiin. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii hallitukselta täsmätoimia nuorten työllistymisen tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ennen kuin kriisi syvenee.
– Vain kaksi kuukautta sitten hallitus ehti jo juhlia työllisyyden käännettä. Sen jälkeen työllisyys on heikentynyt kaksi kuukautta putkeen, ja kovimman hinnan maksavat nuoret. Joka neljäs työmarkkinoille pyrkivä nuori on nyt vailla työtä. Tätä ei voi kuitata odottamalla, että suhdanne joskus kääntyy. Nuoret tarvitsevat toimia nyt, vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu vaatii.
Tilastokeskuksen mukaan 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli lokakuussa 26,1 prosenttia, mikä on 3,6 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskus arvioi tilanteen olevan erityisen synkkä alle 35-vuotiailla.
– Nuori, joka ei pääse kiinni ensimmäiseen työpaikkaan, ei menetä vain palkkaa. Hän menettää työkokemusta, verkostoja ja uskoa siihen, että hänellä on paikka tässä yhteiskunnassa. Nuorena alkanut pitkittyvä työttömyys jättää jäljen koko työuralle. Siksi jokainen kuukausi, jonka hallitus odottaa, tulee niin nuorelle kuin yhteiskunnalle kalliiksi, Hopsu sanoo.
– Nuorten pitkäaikaistyöttömyyttä ei pitäisi lukea otsikoissa ollenkaan, jos pitäisimme kiinni nuorisotakuusta. Olen vaatinut hallitukselta toimia nuorisotakuun toteutumisen varmistamiseksi, mutta uusia opiskelupaikkoja ja työllisyystoimia ei ole lisätty vastaamaan haasteeseen. Nuorisotakuun lakisääteisyyttä on vahvistettava, jotta nuorten syrjäytyminen pystytään ehkäisemään myös taloudellisesti heikompana aikana ja hallituspohjassa riippumatta, Hopsu vaatii.
– Nuorten työllisyystilanteen ollessa näin heikko, pitäisi viheltää kuntouttavan työtoiminnan alasajon peli poikki ja palauttaa leikattu sosiaalihuollon rahoitus tähän hyvinvointialueille, jotta mm. nuorten työpajatoiminta voi jatkua. Vihreät vahvistaisi myös etsivää nuorisotyötä, käynnistäisi kuntouttavan ammatillisen koulutuksen ja lisäisi aloituspaikkoja korkeakouluihin. Ei ole vastuullista unohtaa nuoria yksin koteihin, Hopsu painottaa.
– Yksi keino tukea työttömäksi valmistuvia nuoria on mahdollistaa lisää opintotukikuukausia, jotta työn saantia voi edistää osaamistaan kartuttaen eikä tyhjän päällä odottaen, Hopsu jatkaa vihreiden ehdotuksia.
– Vaadin hallitusta perumaan nuorten palveluihin kohdistuneet leikkaukset ja reagoimaan nuorisotyöttömyyteen asian vaatimalla vakavuudella ja nopeudella, Hopsu päättää.
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
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