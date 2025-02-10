Tulipalo Naantalin voimalaitoksella: ei vaikutuksia kaukolämmön ja sähkön tuotantoon tai jakeluun
24.11.2026 18:43:56 EET | Turun Seudun Energiantuotanto Oy | Tiedote
Naantalin voimalaitoksella syttyi tiistaina 24.11. tulipalo huoltotöiden yhteydessä. Palo syttyi voimalaitoksen rakennuksen seinärakenteissa.
Palo havaittiin ja pelastuslaitos hälytettiin klo 15.40. Pelastuslaitos sai kytöpalon sammutettua ja tällä hetkellä jatketaan jälkivartiointia.
Tulipalosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Palolla ei ole vaikutuksia kaukolämmön eikä sähkön tuotantoon tai jakeluun.
Palosta aiheutuneet vahingot vaikuttavat tässä vaiheessa vähäisiltä. Tilannetta seurataan ja asiasta tiedotetaan tarvittaessa lisää.
Yhteyshenkilöt
Kalle Karjalatuotantopäällikkö, Turku Energia, TuotantopalvelutPuh:+358407079398kalle.karjala@turkuenergia.fi
Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. Yhtiön osakkaina ovat Fortum (53,5 %), Turku Energia (43,5 %) ja Naantalin kaupunki (3 %).
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