Palo havaittiin ja pelastuslaitos hälytettiin klo 15.40. Pelastuslaitos sai kytöpalon sammutettua ja tällä hetkellä jatketaan jälkivartiointia.

Tulipalosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Palolla ei ole vaikutuksia kaukolämmön eikä sähkön tuotantoon tai jakeluun.

Palosta aiheutuneet vahingot vaikuttavat tässä vaiheessa vähäisiltä. Tilannetta seurataan ja asiasta tiedotetaan tarvittaessa lisää.