SDP:n Räsänen: Hallituksen työttömyyslukemat ovat karu viesti työtä vailla oleville suomalaisille
24.11.2026 18:34:44 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n vaihtoehdolla pelottelun sijasta pääministeri Orpon kannattaisi keskittyä oman hallituksensa surkeaan perintöön, sanoo SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen.
– Jos valtio saisi euron joka kerta, kun kokoomus pelottelee katteettomasti SDP:n verolinjalla, julkisen talouden ongelmat olisi jo korjattu. Tällä kertaa pääministeri kauhistelee SDP:n kiristävän ahkerien suomalaisten verotusta, vaikka SDP:n vaihtoehdossa kaikki alle 90 000 euroa vuodessa tienaavat voittavat. Ilmeisesti ahkeruus on pääministerin mielestä vain suurituloisimpien ominaisuus, Räsänen kuittaa.
Räsänen huomauttaa, että Orpon hallitus päätti viimeisessä budjetissaan toteuttaa lähes miljardi euroa maksavan yhteisöveron alennuksen velaksi ja heikentää näin entisestään julkista taloutta.
– Ei ole sellaista talousahdinkoa, että kokoomuksen mielestä ei olisi oikea hetki keventää yhteiskunnan silokätisimpien verotusta. SDP:n vastuullinen vaihtoehto on rakennettu toisenlaisille arvovalinnoille. Meidän vaihtoehdossamme voittavat erityisesti palkansaajat, lapsiperheet ja työttömät.
Räsänen muistuttaa, että kokoomuksen ja perussuomalaisten vahtivuorolla Suomi on päätynyt EU:n talouden tarkkailuluokalle ja työttömyystilastojen kärkeen.
– Orpon hallituksen vahtivuorolla Suomeen on tullut yli 100 000 uutta työtöntä, mutta hallitus jatkaa käsiensä päällä istumista ja työllisyyskäänteen odottamista. Tämä jos mikä on karu viesti työtä vailla oleville suomalaisille. SDP:n vaihtoehdolla pelottelun sijasta pääministerin kannattaisi käyttää aikansa oman hallituksensa nolon perinnön korjaamiseen, Räsänen neuvoo.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
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