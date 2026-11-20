Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 24.11. kokouksen ennakkotiedote 20.11.2026 13:12:36 EET | Tiedote

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kokoontuu tiistaina 24. marraskuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa Ruoholahden terveysasemapalvelujen hankinnan käsittelyä ja aloittaa ensi vuoden järjestöavustusten käsittelyn. Lisäksi lautakunta käsittelee palvelusetelin käyttöönottoa tilapäisessä kotihoidossa ja ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin korotusta.