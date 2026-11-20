Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 24.11. kokouksen päätöstiedote
24.11.2026 19:03:03 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kokoontui tiistaina 24. marraskuuta 2026. Lautakunta päätti Ruoholahden terveysasemapalvelujen hankinnan periaatteista. Järjestöjen vuoden 2027 avustukset lautakunta jätti pöydälle, ja niiden käsittely jatkuu seuraavassa kokouksessa 8. joulukuuta.
Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 24.11. kokouksen ennakkotiedote20.11.2026 13:12:36 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kokoontuu tiistaina 24. marraskuuta klo 16.15. Lautakunta jatkaa Ruoholahden terveysasemapalvelujen hankinnan käsittelyä ja aloittaa ensi vuoden järjestöavustusten käsittelyn. Lisäksi lautakunta käsittelee palvelusetelin käyttöönottoa tilapäisessä kotihoidossa ja ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelin korotusta.
Helsinki tarvitsee uusia sijais-, vastaanotto- ja tukiperheitä19.11.2026 13:05:59 EET | Tiedote
Helsingin perhehoito järjestää keskiviikkona 2. joulukuuta infotilaisuuden, jossa kerrotaan perhehoidon eri muodoista, kuten sijaisvanhemmuudesta ja tuki- ja vastaanottoperhetoiminnasta.
Nuori saa NuFa-toiminnasta turvallisen aikuisen rinnalleen6.11.2026 08:35:22 EET | Tiedote
Helsingissä nuori voi saada NuFa-toiminnasta tuekseen turvallisen aikuisen työparin itsenäistymisen ja täysi-ikäistymisen vaiheisiin. Tuki on tarkoitettu erityisesti nuorille, joilla on päihteisiin liittyviä haasteita.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 3.11.2026 kokouksen päätöstiedote3.11.2026 18:06:03 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla oli kokous tiistaina 3. marraskuuta 2026. Kokouksen päätöstiedote on kaupungin verkkosivuilla.
Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 3.11. kokouksen ennakkotiedote30.10.2026 12:39:39 EET | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta kokoontuu tiistaina 3. marraskuuta klo 16.15. Kokouksessa käsitellään muun muassa vuoden kolmatta toiminnan ja talouden ennustetta. Lautakunta myös jatkaa Ruoholahden alueen terveysasemapalvelujen hankinnan periaatteiden käsittelyä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme