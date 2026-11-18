Kun natsit valloittavat kreikanjuutalaisen Naomi Demetrioun kotikaupungin, hänet viedään Auschwitziin. Naomi oppii nopeasti tekemään kaikkensa selvitäkseen. Mutta sitten eräs SS-upseeri iskee silmänsä häneen, ja kaikki muuttuu, kun Naomi huomaa olevansa raskaana. Varjoissa piileskellen, Ana-kätilön ja parakin äitien tuella, hän synnyttää pienen poikavauvan.

Auschwitzin viimeinen vauva kertoo kahden serkuksen, Naomin ja Lieken, erilaisista poluista ja uhrauksista leirin sisällä. Serkukset näkevät toisiaan harvoin, mutta molemmat tietävät, ettei perheenjäsenten välistä sidettä voi rikkoa kukaan.

Kirja on nyt saatavissa kaupoista ja lukuaikapalveluista. Sen on suomentanut Marianne Kannisto. Äänikirjan lukee Krista Putkonen-Örn.

Tilaa arvostelukappale

Anna Stuart asuu Englannin Derbyshiressa. Hän opiskeli kirjallisuutta Cambridgessa ja työskenteli sen jälkeen tehdassuunnittelijana, ennen kuin palasi ensimmäisen rakkautensa pariin ja ryhtyi kirjailijaksi. Sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet Auschwitzin kätilö (2023), Auschwitzin kadonneet lapset (2024), Auschwitzin orpotyttö (2025) ja Vastarinnan sisaret (2026).