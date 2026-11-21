Naisten futsalmaajoukkue historiallisesti EM-kisoihin!
24.11.2026 20:56:46 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomen naisten futsalmaajoukkue on varmistanut ensimmäistä kertaa historiassaan paikan EM-lopputurnaukseen.
Suomi kohtasi Norjan tiistai-iltana EM-jatkokarsintojen ratkaisuottelussa Nokialla. Suomi lähti otteluun vahvoista asemista voitettuaan jatkokarsintojen ensimmäisen osaottelun Norjassa 3–1.
Suomi hallitsi avausjaksoa ja loi useita hyviä maalipaikkoja, mutta tauolle siirryttiin maalittomassa tasatilanteessa. Toisen jakson alussa Suomi sai nopeasti palkintonsa, kun Stella Enwena vei Suomen johtoon vain seitsemän sekunnin pelin jälkeen. Anna-Kaisa Hannuksela kasvatti johdon 2–0:aan (24:49) ja Sandra Lind viimeisteli tyhjään maaliin Suomen kolmannen osuman (31:40).
Norja kavensi vielä loppuhetkillä, mutta Suomi voitti ottelun 3–1 ja eteni ensimmäistä kertaa historiassaan naisten futsalin EM-lopputurnaukseen.
Kahdeksan joukkueen EM-kisat pelataan maaliskuussa 2027 Kroatian Osijekissa. EM-kisojen lohkoarvonta järjestetään 11. joulukuuta.
Joukkueen kapteeni Sini Lauermaan kommentteja löytyy täältä
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Elna Rikkinen, tiedottaja
elna.rikkinen@palloliitto.fi
044 990 9674
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