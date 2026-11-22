EräViikingeille revanssi TPS:stä, SPV:n jyräys jatkuu
24.11.2026 21:26:26 EET | Fliiga | Tiedote
EräViikingit nousi O2-Jyväskylän ohi kuudenneksi kaataessaan tänään Kupittaalla TPS:n 5-3. O2-Jyväskylä taipui samaan aikaan kotonaan kärki SPV:lle 2-10.
EräViikingit vieraissa jatkoajalla lyönyt TPS johti vielä 30 minuutin kohdalla 2-0 Eero Jalon Kasper Kulmalan syötöistä iskemillä osumilla, mutta pelin toinen puolikas oli tällä kertaa helsinkiläisten. Roni Tammi ohjasi takakulmalta kavennuksen, Miko Vaarimo kiskaisi laidasta tasoituksen ja TPS:n erän lopun jäähysuman myötä Eero Karjanlahti laukoi ylivoimalla vieraat jo edelle. EräViikingit karkasi toistuvien videotarkistusten viivyttämässä kolmannessa erässä erikoistilanteista, kun alivoimalla läpiajoon pelattu Daniel Tenhonen sijoitti 4-2 ja kohta ylivoimalla suorasta hyökkäyksestä Axel Telkki jo 5-2 vieraille. TPS:n riskipeli tasavajaalla ilman maalivahtia tuotti vielä Alex Eklundin lohtukavennuksen.
Kauden kaikki ottelunsa voittanut SPV näytti tänäänkin voimansa heti avauserässä, jonka se vei 5-0. Santeri Uusi-Laitila napautti luukulta avausmaalin, Juho Repo kaukaa eron kahteen, maalille noussut Karri Vaarala 3-0, Aaro Tammiranta Peliveljien neljännen ja vielä kuusi sekuntia ennen taukosummeria Juho Repo takakulmaan jo illan toisensa. Toisen erän ainoa osuma oli Aatu Knuutin 1–5-kavennus mutta kolmannessa ropisi lisää. Matias Vaajala kavensi komeasti kotijoukkueelle, mutta SPV juhli vielä peräti viittä osumaa. Riku Hakanen (2+1), Juho Repo (2+1) ja Alpo Laitila (0+3) olivat voittajien kolmen pisteen miehet.
Sarja jatkuu vielä lauantaina ottelulla O2-Jyväskylä–EräViikingit, ennen kuin vuorossa on tauko ja miesten MM-kotikisat Tampereella 5. – 13.12.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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