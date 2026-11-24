Eurojackpotin kierroksen 48/2026 tiistai-illan oikea rivi on 22, 32, 35, 36 ja 40. Tähtinumerot ovat 3 ja 9.

Illan suurin voitto osui kierroksen ainoalle 5+2-tulokselle, jolla saksalainen voittaja nappasi tasan 10 miljoonaa euroa. Illan arvonta oli kolmas peräkkäinen arvonta, jossa löytyi täysosuma. Edeltävä täysosuma meni viime perjantaina Ruotsiin. Viime viikon tiistaina potti puolestaan jakautui Norjaan ja Kreikkaan.

5+1-tuloksia löytyi tämän illan arvonnassa yksi kappale. Reilun 1,2 miljoonan euron voitto matkasi niin ikään Saksaan.

Arvonnassa löytyi lisäksi kolme kappaletta 5+0-osumia, joilla voitti tällä kierroksella reilut 230 000 euroa. Voitoista kaksi meni Saksaan ja yksi Alankomaihin.

Suomen suurimmat voitot tulivat 4+2-tuloksilla, joita löytyi neljä kappaletta. Kunkin osuman voitto-osuus oli 6 350,60 euroa.

Ensi perjantaina Eurojackpotissa on tarjolla jälleen 10 miljoonan euron päävoitto.

Jokeri antoi voittoriviksi 3 0 9 4 0 8 7. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Milli-pelin tämän illan oikea rivi on 8, 12, 13, 30, 35, 38 ja lisänumero 23. Täysosumaa ei tänä iltana löytynyt, mutta pienempiä voittoja voitettiin yli 17 000 kappaletta.

Lomatonnin voittoyhdistelmä on Peking 88. Tuhannen euron voittoja lähti matkaan viisi kappaletta.

Tulokset ja voitonjako