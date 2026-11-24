Keskustan eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Eeva Kallin mukaan Tulevaisuusrahasto olisi lahja vuonna 2027 110 vuotta täyttävän Suomen tulevaisuudelle ja tuleville sukupolville.

– Haluamme, että jokaisella lapsella olisi mahdollisuus päästä kiinni omistamiseen ja vaurastumiseen riippumatta perheen taustasta tai varallisuudesta. Nykyisin sijoitusvarallisuutta kertyy etenkin niille, joiden vanhemmilla on siihen varaa. Tulevaisuusrahasto antaisi jokaiselle lapselle oman alkupääoman ja tasaisemmat lähtökohdat tulevaisuuteen, Kalli sanoo.

2 500 euroa voisi kasvaa lähes 20 000 euroon

Keskustan mallissa valtio sijoittaisi jokaisen Suomessa syntyvän lapsen puolesta 2 500 euroa Tulevaisuusrahastoon. Rahasto sijoittaisi varat suomalaisiin startup- ja kasvuyrityksiin markkinoilla jo toimivien pääomasijoitusrahastojen kautta.

Jos sijoitusten keskimääräinen vuosituotto olisi seitsemän prosenttia, 2 500 euron alkupääoma kasvaisi 30 vuodessa noin 19 000 euroon. Sijoitusten tuotto ei kuitenkaan ole taattu, ja niiden arvo voi myös laskea.

Lapsi voisi lunastaa rahasto-osuutensa ensimmäisen kerran 30-vuotiaana tai pitää sijoituksensa rahastossa halutessaan pidempään.

– Tässä on idean ydin: jokainen sijoitettu euro palvelisi kahta tärkeää tavoitetta. Se kasvattaisi lasten omaa varallisuutta ja tarjoaisi samalla suomalaisille kasvuyrityksille pääomaa uusien tuotteiden kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja työpaikkojen luomiseen. Haluamme, että Suomessa syntyy kasvavia, menestyviä yrityksiä ja että yhä useampi suomalainen pääsee osalliseksi niiden menestyksestä, Kalli sanoo.

Rahaston vuotuinen pääomitus maksaisi nykyisellä syntyvyydellä valtiolle noin 115 miljoonaa euroa. Esitys sisältyy Keskustan ensi vaalikauden talousohjelmaan.

Rahasto olisi myös konkreettinen tapa opettaa lapsille ja nuorille pitkäjänteistä sijoittamista ja omistamista. Oman sijoituksen kehitystä voisi seurata kouluvuosien aikana osana talous- ja yrittäjyyskasvatusta.

Myös nykyisten lasten läheiset voisivat sijoittaa rahastoon verotuetusti

Keskusta haluaa tarjota mahdollisuuden rahasto-omistukseen myös jo syntyneille, alle 18-vuotiaille lapsille.

Heidän vanhempansa, isovanhempansa, kumminsa tai muut läheisensä voisivat sijoittaa lapsen nimiin Tulevaisuusrahastoon yhteensä enintään 2 500 euroa. Sijoituksen tekijä saisi 40 prosentin verohyvityksen sijoittamastaan summasta.

Esimerkiksi 500 euron sijoituksesta saisi 200 euron verohyvityksen. Lapsen rahasto-omistus kasvaisi 500 eurolla, mutta sijoittajalle jäisi verohyvityksen jälkeen kustannukseksi 300 euroa.

Verohyvitys olisi lapsikohtainen, ja sijoituksia voisi tehdä pienemmissä erissä. Näin myös nykyisten lasten läheiset voisivat osallistua rahaston kautta suomalaisten yritysten kasvattamiseen ja kotimaisen omistajuuden vahvistamiseen.

Tavoitteena Euroopan johtava omistaja- ja sijoittajakansa

Lasten Tulevaisuusrahasto on osa Keskustan laajempaa vaurastumispakettia. Sen tavoitteena on tehdä suomalaisista Euroopan johtava omistaja- ja sijoittajakansa sekä vahvistaa suomalaisten yritysten mahdollisuuksia kasvaa kotimaisessa omistuksessa.

Tulevaisuusrahaston ja nykyisten lasten läheisille tarjottavan verohyvityksen lisäksi Keskusta esittää osakesäästötilin laajentamista sijoitussäästötiliksi. Tilillä voisi sijoittaa nykyistä monipuolisemmin esimerkiksi rahastoihin ja ETF:iin. Samalla talous- ja sijoitusosaamista vahvistettaisiin kouluissa ja aikuiskoulutuksessa.

– Suomessa puhutaan paljon talouskasvusta, mutta liian vähän siitä, kuka kasvun tuottaman vaurauden omistaa. Meidän pitää saada suomalaiset yritykset kasvamaan ja samalla huolehtia siitä, että myös suomalaiset pääsevät hyötymään niiden menestyksestä, Kalli sanoo.

Kallin mukaan Tulevaisuusrahasto olisi pitkäjänteinen uudistus, jonka taakse tarvittaisiin laaja poliittinen yhteisymmärrys.

– Suomen täyttäessä 110 vuotta voisimme tehdä päätöksen, jonka vaikutukset näkyvät vielä vuosikymmenten päästä. Annetaan uusille sukupolville mahdollisuus omistaa pala Suomen tulevaisuudesta. Se olisi lahja, joka voisi kasvaa lasten mukana, Kalli summaa.