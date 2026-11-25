Tänään vietetään naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Kokoomus esittää raiskauksen vähimmäisrangaistuksen nostamista kahteen vuoteen ehdotonta vankeutta. Törkeissä seksuaalirikoksissa vähimmäisrangaistus olisi neljä vuotta ehdotonta vankeutta.

– Raiskaus loukkaa syvimmällä mahdollisella tavalla ihmisen oikeutta omaan kehoonsa, koskemattomuuteensa ja turvallisuuteensa. Kun rikos loukkaa uhrin näin perustavanlaatuisia oikeuksia, myös rangaistuksen on vastattava teon vakavuutta. Tekijät on aina saatava vastuuseen ja vakavasta seksuaalirikoksesta on seurattava tuntuva vankeusrangaistus. Raiskaajat kuuluvat vankilaan, Kopra sanoo.

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen vaatii tekoja koko ketjussa. Väkivaltaa on ehkäistävä ennalta, uhrien avun ja suojan on oltava saatavilla, rikokset on tutkittava ripeästi, oikeusprosessien on edettävä ilman tarpeettomia viiveitä ja väkivallantekijöiden on saatava vastuuseen teoistaan.

– Emme koskaan saa turtua näin vastenmielisen väkivallan vastaiseen työhön. Yhteiskunta ei voi luvata, ettei mitään pahaa koskaan enää tapahdu, mutta se voi päättää, miten voimakkaasti pahaan puututaan. Uhrin on voitava luottaa siihen, että hän saa oikeutta kokemalleen vääryydelle, ja että tekijä joutuu teoistaan aitoon vastuuseen, Kopra päättää.