Mikkelin Musiikkijuhlat lipunmyyntiennätykseen toista vuotta peräkkäin 31.8.2026 09:48:24 EEST | Tiedote

Mikkelin Musiikkijuhlat keräsi 10 festivaaliviikon konsertilla ja 36 muulla tilaisuudella lähes 5 600 myytyä lippua (2025: 5 050) ja noin 24 600 kuulijaa. Tapahtumia karsittiin aikaisemmista vuosista resurssien fokusoimiseksi, mutta konserttien täyttöaste nousi ja pidetyt 46 tilaisuutta elävöittivät Mikkelin seudun kesää merkittävästi. Paikalliset kumppanuudet paikkasivat kulttuuritukien vähenemistä.