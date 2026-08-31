MIKKELIN MUSIIKKIJUHLIEN 35. JUHLAVUODEN OHJELMA TÄYDENTYY KOLMELLA PHILHARMONIA ORCHESTRAN KONSERTILLA
25.11.2026 10:00:00 EET | Mikkelin Musiikkijuhlat | Uutinen
Brittiorkesterin solistina kuullaan Helsingin Musiikkitalossa ja Mikkelissä kansainvälinen tähtiviulisti Clara-Jumi Kang. Päätöspäivän elokuvakonserteissa soi Star Wars ja muita John Williamsin parhaita.
Uudet Philharmonia Orchestran konsertit aukeavat julkiseen myyntiin 27.11. klo 10 ja festivaalin uutiskirjeen tilaajille 26.11. klo 10.
Mikkelin Musiikkijuhlat juhlii 35-vuotista taivaltaan kansainvälisen orkesterimusiikin parissa 4.-7.8.2027. Ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali on vieraillut lontoolaisen Philharmonia Orchestran kanssa Mikkelissä vuodesta 2022 alkaen.
-Vuoden 2027 teema, valo & pimeys, kuuluu konserteissa. Sibeliuksen Lemmikäinen-sarja vie kuulijat alas Tuonelaan, Brahmsin Neljä vakavaa laulua käsittelevät kuolevaisuutta ja ylösnousemusta. John Williamsin Star Wars -teemat johdattavat eeppisen hyvän ja pahan taistelun äärelle, kuvailee festivaalijohtaja Mirva Helske.
4.8.2027 festivaali palaa Helsingin Musiikkitaloon. Santtu-Matias Rouvalin johtamassa ohjelmassa kuullaan Sibeliuksen viulukonsertto ja Lemminkäinen-sarja.
Viulusolistina loistaa Clara-Jumi Kang. Maailmalla Sibelius-tulkitsijana mainetta niittänyt Kang on konsertoinut viime vuodet useiden Euroopan ja Yhdysvaltojen merkittävien orkesterien solistina. Korealaistaustaisen Kangin kamaripartnereihin lukeutuvat Martha Argerich ja Gideon Kremer. Kang soittaa Thunis-Stradivariusta vuodelta 1702.
5.8.2026 Sibelius-konsertti uusitaan Mikkelin Mikaelissa, jonne on jäljellä vielä joitakin lippuja.
6.8.2027 Varjoista valoon -konsertin johtaa Santtu-Matias Rouvali, solistinaan baritoni Arttu Kataja Berliiniin valtionoopperasta. Mikkelin Pitäjänkirkossa soivat Beethovenin 1. sinfonia, Schumannin 2. sinfonia ja taivaaseen tähyävät Brahmsin Neljä vakavaa laulua.
7.8.2027 Mikkelin Musiikkijuhlat palaa supersuosittujen elokuvakonserttien pariin, tällä kertaa John Williamsin parhaiden ja 50-vuotta täyttävän Star Warsin teemojen parissa. Juonnetut konsertit johtaa BBC Promseilta tuttu Stephen Bell.
PHILHARMONIA ORCHESTRA MIKKELIN MUSIIKKIJUHLILLA 2027
Ke 4.8. klo 18 Musiikkitalo, Helsinki
PHILHARMONIA ORCHESTRA, ROUVALI & KANG
Philharmonia Orchestra
Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari
Clara-Jumi Kang, viulu
To 5.8. klo 19 Mikaeli, Mikkeli
PHILHARMONIA ORCHESTRA: LEMMINKÄINEN
Philharmonia Orchestra
Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari
Clara-Jumi Kang, viulu
Pe 6.8. klo 18 Pitäjänkirkko, Mikkeli
PHILHARMONIA ORCHESTRA: VARJOISTA VALOON
Santtu-Matias Rouvali, kapellimestari
Arttu Kataja, baritoni
La 7.8. klo 17:30 Mikaeli, Mikkeli
PHILHARMONIA ORCHESTRA:
STAR WARS & John Williamsin parhaat
Philharmonia Orchestra
Stephen Bell, kapellimestari
La 7.8. klo 19:30 Mikaeli, Mikkeli
PHILHARMONIA ORCHESTRA:
STAR WARS & John Williamsin parhaat
Philharmonia Orchestra
Stephen Bell, kapellimestari
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Yhteyshenkilöt
Mirva HelskefestivaalijohtajaMikkelin MusiikkijuhlatPuh:0440338448festival@mikkelinmusiikkijuhlat.fi
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