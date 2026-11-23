Gazan humanitaarinen tilanne on erittäin vaikea ja talven tulo on lisännyt avun tarvetta entisestään. Marraskuun alussa alkaneet voimakkaat sateet ja tulvat ovat kasvattaneet tuhansien perheiden majoitukseen liittyviä riskejä.

Lähetysseura on myöntänyt katastrofirahastostaan 60 000 euroa Gazan sodan uhrien auttamiseen.

Osa Lähetysseuran tuesta käytetään kohdennettuina käteisavustuksina vaurioituneiden asuntojen korjaamiseen.

”Hätämajoitukseen tarkoitettavan korjausavustuksen ja teknisen valvonnan avulla perheet voivat kunnostaa asumisen kannalta välttämättömät tilat, parantaa suojaa sateelta ja kylmyydeltä sekä vähentää uuden pakkosiirtymisen riskiä. Näin voidaan tarjota talvikauden hätätilanteessa välitön ja ihmisarvoisen asumisen mahdollistava ratkaisu”, sanoo Lähetysseuran humanitaarisen työn asiantuntija Riina Isotalo.

Avun vie perille Lähetysseuran yhteistyökumppani HEKS-EPER, joka on Sveitsin protestanttisen kirkon humanitaarisen työn järjestö.

Toimeentulomahdollisuuksia kriisin keskellä

Lähetysseuran tuella vahvistetaan myös gazalaisten mahdollisuuksia hankkia toimeentuloa pitkittyneessä kriisissä.

HEKS-EPER ja paikallinen Civitas-järjestö tarjoavat koulutusta erityisesti IT-alalla sekä tukevat etätyöskentelyn mahdollisuuksia esimerkiksi työskentelytilojen, internetyhteyksien ja tarvittavien IT-laitteiden avulla.

Toiminnassa hyödynnetään kokemuksia aiemmasta hankkeesta, joka oli suunnattu nuorille maan sisäiseen pakolaisuuteen joutuneille gazalaisille. Lähetysseuran tuen avulla järjestettäviin koulutuksiin sekä niitä seuraavaan tukeen ja seurantaan osallistuu yhteensä 90 ihmistä.

Tänä vuonna on jo jaettu majoitustarvikkeita ja kasteluletkuja

Lähetysseuran aiemmin myöntämän tuen avulla Gazassa on jaettu kesän aikana hätäaputarvikkeita yli 1 600 kotitaloudelle. Perheille on toimitettu muun muassa patjoja, peittoja, telttoja, keittiötarvikkeita, suojapeitteitä ja muita välttämättömiä tarvikkeita.

Lisäksi HEKS-EPER on jakanut viljelijöille kasteluletkuja tukemaan veden saamista viljelyksille ja kasvihuoneisiin. Järjestö on myös valmistellut avustustoimia useissa kohteissa eri puolilla Gazan kaistaa, joissa avun on tarkoitus tavoittaa vielä yli 1 900 kotitaloutta.

Lähetysseura on tukenut Gazassa myös Luterilaisen maailmanliiton (LML) työtä. LML:n syöpäpotilaiden hoitamiseen erikoistunut tiimi työskentelee yhteistyössä Al Ahli Arab -sairaalan kanssa.