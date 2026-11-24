Hyvinvointialue vahvistaa työkykyä ja työllistymisen edellytyksiä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa 24.11.2026 11:52:19 EET | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue tuo sosiaali- ja terveyspalvelujen osaamisen osaksi työllisyyttä edistävää yhteistyötä. Hyvinvointialueen työllisyyttä edistävät sosiaalipalvelut, kuntouttava työtoiminta ja terveyspalvelut täydentävät kuntien, työllisyysalueiden, oppilaitosten ja muiden kumppanien työtä. Yhteistyössä yhdistetään työnhaun ja opiskelun tuki asiakkaan hyvinvoinnin ja arjessa selviytymisen tukemiseen. Yhteinen tavoite on tukea ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä etenemistä kohti työtä ja koulutusta.