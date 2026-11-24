Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote
25.11.2026 07:07:11 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitoksella ollut rauhallinen 12 tuntia. Pelastuksella ei ole ollut tehtäviä.
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Keski-Suomen pelastuslaitoksen mediatiedote24.11.2026 19:00:02 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitoksen mediatiedote Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta Pelastuslaitoksella on tänään ollut useita varmistustehtäviä, joissa palovaroitin on aktivoitunut ruoanvalmistuksesta aiheutuneen käryn seurauksena. Klo 12.40 tieliikenneonnettomuus, pieni, Laukaa Pakettiauto ja linja-auto törmäsivät toisiinsa noin 20 kilometrin tuntinopeudella Eerolantiellä. Pakettiauton kuljettaja kuljetettiin sairaalaan tarkastettavaksi. Klo 16.21 vahingontorjunta, pieni, Jyväskylä Ilmoittajan mukaan maassa oli sinistä nestettä, jonka alkuperä ei ollut tiedossa. Pelastuslaitos saapui paikalle tilanteen tarkastamista varten. Kyseessä ei todettu olevan ympäristölle vaarallinen aine. Klo 16.44 eläimen pelastaminen, Viitasaari Ilmoittaja ilmoitti mahdollisesti loukkaantuneesta joutsenesta. Joutsen kykeni uimalla välttämään ihmisten lähestymisen, joten asiasta ilmoitettiin alueen valvovalle eläinlääkärille.
Keski-Suomessa rakennetaan yhteistä kuvaa etsivästä ja löytävästä vanhustyöstä tammikuisessa seminaarissa24.11.2026 13:26:14 EET | Tiedote
Tammikuussa järjestettävässä Etsivä ja löytävä vanhustyö tutuksi -seminaarissa syvennetään osaamista ja yhteistä ymmärrystä etsivästä ja löytävästä vanhustyöstä sekä sen kohderyhmästä Keski-Suomessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote24.11.2026 12:58:05 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 24.11.2026 Tieliikenneonnettomuus pieni, Laukaa Laukaassa sattunut liikenneonnettomuus hiljaisessa vauhdissa klo. 12:39. Pelastustoimet ovat käynnissä ja tie on toistaiseksi suljettu liikenteeltä. Lisätietoja: klo 13:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Hyvinvointialue vahvistaa työkykyä ja työllistymisen edellytyksiä yhdessä paikallisten kumppanien kanssa24.11.2026 11:52:19 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue tuo sosiaali- ja terveyspalvelujen osaamisen osaksi työllisyyttä edistävää yhteistyötä. Hyvinvointialueen työllisyyttä edistävät sosiaalipalvelut, kuntouttava työtoiminta ja terveyspalvelut täydentävät kuntien, työllisyysalueiden, oppilaitosten ja muiden kumppanien työtä. Yhteistyössä yhdistetään työnhaun ja opiskelun tuki asiakkaan hyvinvoinnin ja arjessa selviytymisen tukemiseen. Yhteinen tavoite on tukea ihmisten työ- ja toimintakykyä sekä etenemistä kohti työtä ja koulutusta.
Mielenterveys- ja riippuvuuspalvelujen hoidontarpeen arvioinnin puhelinpalvelu Ensilinja kohdentuu kahdelle alueelle joulukuussa24.11.2026 11:31:48 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen yli 23-vuotiaiden mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa hoidontarpeen arviointi puhelimitse Ensilinjalla muuttuu 1. joulukuuta 2026 alkaen. Ensilinja on yhteydenottokanava heille, jotka tarvitsevat apua tai ohjausta mielenterveyteen tai riippuvuuksiin liittyvissä asioissa. Tänä vuonna Ensilinjalla on jo tullut 13 500 puhelua, joihin on vastattu keskimäärin 54 minuutissa.
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