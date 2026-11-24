Hämeenlinnan Teatteri teki pehmeän lahjoituksen Assi-sairaalan lasten- ja nuortenyksikölle
25.11.2026 08:10:55 EET | Assi sairaala | Tiedote
Näyttelijä Henna-Maija Alitalon anoppi haastoi teatterin henkilökunnan lahjoittamaan pehmoleluja.
Ahveniston sairaalan lasten- ja nuortenyksikköön saapui noin 30 pehmeää apuria Lapsen oikeuksien päivänä 20. marraskuuta. Hämeenlinnan Teatterin henkilökunta lahjoitti yksikön käyttöön pehmoleluja.
Uusien sairaala-apurien joukossa oli muun muassa nalleja, koiria ja dinosauruksia.
Hämeenlinnan Teatterin näyttelijä Henna-Maija Alitalon anoppi, sairaiden lasten hyväksi toimivien Helvi Aavalinna -säätiön ja Pisara ry:n pitkäaikainen aktiivi Irmeli Partanen haastoi teatterin väen lahjoitukseen.
— Henkilökuntakokous, jossa asia esitettiin oli yksimielinen: Me olemme tässä saman tien mukana, näyttelijä Lasse Sandberg kertoo.
Turvaa ja huolenpitoa
Osastonhoitaja Mari Kesälä sanoo, että Assin lasten- ja nuortenyksikön palvelulupaus on, että jokaista osastolle saapuvaa lasta ja nuorta odottaa sängyllä pehmolelu.
— Meille tullaan usein päivystyksestä yllättäen, jolloin se oma unikaveri ei välttämättä ole mukana. Näissä tilanteissa on tärkeää, että lasta tai nuorta odottaa sairaalassa turvaa tuova pehmolelu. Pehmolahjoitukset ovat meille tervetulleita jatkuvasti, Kesälä sanoo.
Lapset ja nuoret saavat kotiutuessaan oman pehmonsa mukaan.
Joillekin saattaa tulla yllätyksenä, että aivan pienimpien lasten sijaan nuoret ovat pehmoleluista kaikkein kiitollisimpia. 30:n vuoden kokemuksella Kesälä kertoo, että juuri nuorten kohtaamiset pehmojen kanssa ovat palkitsevimpia.
— Nyky-yhteiskunnassa helposti ajatellaan, että nuoret olisivat aikuisia. Mutta sitten kun nuoret tulevat tänne meille, he saavatkin olla vielä lapsia ja huolenpidon kohteena.
— Meistä jokainen, aikuinenkin, haluaa huolenpitoa, Kesälä päättää.
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Yhteyshenkilöt
Mari KesäläOsastonhoitajaPuh:0406604964mari.kesala@omahame.fi
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