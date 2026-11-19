Nostot medialle 30.11.–4.12.2026 | Miten Suomen energiasiirtymästä tehdään kestävä yli hallituskausien ja ympäristölupia sujuvoitetaan ympäristönsuojelusta tinkimättä?
26.11.2026 13:53:54 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Ti 1.12. | Tiedote
Älypuhelinten käyttöiän pidentäminen vaatii vahvempia kannusteita korjaamiseen ja kierrätykseen
Älypuhelinten korjattavuus on parantunut EU-sääntelyn myötä, mutta nykyiset ohjauskeinot eivät vielä riitä pidentämään laitteiden käyttöikää ja vahvistamaan niiden kiertotaloutta kokonaisuutena.
Tuoreen tutkimuksen mukaan sääntelyä tulisi kehittää niin, että se tukee nykyistä vahvemmin kulutuselektroniikan korjaamista ja päivitysten saatavuutta sekä arvokkaiden ja kriittisten raaka-aineiden talteenottoa.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: johtava tutkija Laura Sokka, puh. 029 525 1027, erikoistutkija Topi Turunen, puh. 029 525 1929 ja viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
To 3.12. | Politiikkasuositus
Suomi tarvitsee suunnitelman ja vahvaa osaamista kestävään energiasiirtymään
Kestävä energiasiirtymä vahvistaa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista, energiaturvallisuutta ja talouden uudistumista. Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä (REPower-CEST) -projektin politiikkasuositus esittää Suomelle kansallista kestävän energiasiirtymän suunnitelmaa, joka ulottuisi yli hallituskausien.
Lisätiedot: kehittämispäällikkö Sampo Soimakallio, puh. 029 525 1803, viestintäasiantuntija Saara Sivonen, puh. 029 525 1082, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Pe 4.12. | Webinaari
Kipsiä, kuitua vai rakennekalkkia vesistökuormituksen vähentämiseen?
Mitä tutkimus kertoo eri maanparannusaineiden hyödyistä ja vaikutuksista? AIN3-projektin tuloswebinaarissa perjantaina 4.12. kuullaan tuloksia vaikutuksista vedenlaatuun, peltomaahan ja satoon sekä käytön kustannus- ja ilmastovaikutuksista.
Webinaari on avoin kaikille, ja myös median edustajat ovat tervetulleita kuulolle.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: johtava tutkija Petri Ekholm, puh. 029 525 1102, ryhmäpäällikkö Maria Kämäri, puh. 029 525 1334 ja viestintäasiantuntija Sari Väisänen, puh. 0295251760, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Ti 1.12. | Webinaari
Miten voimme edistää tekonurmien kestävää ja kiertotalouden mukaista käyttöä?
PlastTalk-webinaarissa tiistaina 1.12. klo 14 käsitellään tekonurmien kiertotaloutta ja sitä, miten niiden koko elinkaaresta voidaan tehdä turvallisempi ja kestävämpi. Webinaari kokoaa yhteen asiantuntijoita Suomesta, Tanskasta ja Alankomaista jakamaan tutkimustietoa, käytännön kokemuksia ja ratkaisuja. Tilaisuus järjestetään englanniksi.
Artificial turf is widely used in sports facilities, but how can we make its entire life cycle more sustainable and circular?
Join us 1 Dec 2026 14:00–15:45 (EEST) for a PlastTalk webinar bringing together experts from Finland, Denmark and the Netherlands to share research, practical experiences and solutions related to the circular economy of artificial turf.
Come and hear the latest insights, learn from ongoing projects and initiatives, and discuss how we can move towards safer and more sustainable artificial turf systems.
Ilmoittautuminen / Registration:
PlastTalk webinar: Circular economy of artificial turf (syke.fi)
Lisätietoja / More information: viestintäasiantuntija Katja Lepistö, puh. 0295252082, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
8.-10.12.2026 | YK:n vesikonferenssi
Suomen ympäristökeskus vie vesiosaamista ja tiedediplomatiaa YK:n vesikonferenssiin
YK:n vesikonferenssi 2026 kokoaa joulukuussa Abu Dhabiin valtioita ja toimijoita eri puolilta maailmaa edistämään ratkaisuja globaaleihin vesikysymyksiin.
Suomi osallistuu konferenssiin laajalla, eri sektoreita edustavalla valtuuskunnalla ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion johdolla. Suomi toimii yhdessä Sambian kanssa interaktiivisen dialogin Water for Cooperation puheenjohtajana.
Lue lisää: Highlights of Finland's participation at the UN Water Conference 2026 (syke.fi)
Lisätiedot: projektikoordinaattori Elina Häkkinen, puh. 029 525 1124, viestintäasiantuntija Saara Sivonen, puh. 029 525 1082, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Huomasitko nämä?
Ti 24.11. | Webinaari
Hiilineutraali-webinaari 24.11.: Pienelektroniikka kiertoon
Älypuhelinten käyttöikä Euroopassa on keskimäärin alle kolme vuotta, vaikka laitteita voitaisiin usein käyttää huomattavasti pidempään. Tuore tutkimus osoittaa, että käyttöiän pidentäminen ja uudelleenkäyttö vähentävät merkittävästi laitteiden hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaikutuksia.
Samalla pienelektroniikan kiertotaloutta voidaan vahvistaa kohdentamalla nykyistä sääntelyä uudelleen ja kehittämällä muita ohjauskeinoja, mikä voi myös vähentää EU:n riippuvuutta tuoduista kriittisistä raaka-aineista, komponenteista ja valmiista tuotteista.
Syken ja VTT:n toteuttaman CIRCELEC-hankkeen tuloksia ja keinoja uudelleenkäytön ja korjaamisen edistämiseksi esitellään webinaarissa Pienelektroniikka kiertoon – Uudelleenkäytön, korjauksen ja kierrätyksen mahdollisuudet ja haasteet tiistaina 24.11. klo 15–16.
Ilmoittaudu webinaariin: linkki(webropolsurveys.com).
Lisätiedot: johtava tutkija Laura Sokka, p. 029 525 1027 ja viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, puh. 029 525 2297, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Ti 24.11. | Blogikirjoitus
Voiko ympäristölupia nopeuttaa ympäristönsuojelusta tinkimättä?
Ympäristöllisiä lupaprosesseja halutaan sujuvoittaa ja nopeuttaa. Syken Minna Pappila ja Tiina Piiroinen muistuttavat Ratkaisuja-blogissa, että lupaharkinnan tarkoituksena on hallita ympäristöriskejä ja että prosessien sujuvoittaminen ei saa tarkoittaa ympäristönsuojelun tason laskemista tai kansalaisten oikeuksista tinkimistä.
Lue blogikirjoitus Syken verkkosivuilta
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: johtava tutkija Minna Pappila, puh. 029 525 2233, ja erikoistutkija Tiina Piiroinen, puh. 029 525 1265, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi.
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
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Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
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Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
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