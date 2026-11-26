Etsivä nuorisotyö auttaa nuoria pysymään kiinni elämässä ja tukee arkisissa asioissa.

Ensisijaisesti etsivät nuorisotyöntekijät palvelevat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella olevia nuoria, jotka kaipaavat apua tulevaisuuden suunnittelussa ja arkisten asioiden hoitamisessa.

Palvelu on vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.

Tuhansia kohtaamisia nuorten kanssa

Vaasan kaupungin etsivässä nuorisotyössä työskentelee seitsemän erityisnuoriso-ohjaajaa.

Vuosi 2025 lukuina:

Yhteydenottopyyntöjä 360

Tavoitettuja nuoria 263

Kohtaamisia nuorten kanssa yhteensä noin 5 700

Yleisimpiä haasteita kohdattavilla nuorilla ovat koulutuksen keskeytyminen ja työttömyys.

- Meille ei tarvitse lähetettä, vaan kuka tahansa voi ilmoittaa meille huolensa nuoresta keskusteltuaan nuoren kanssa: nuori itse, nuoren vanhemmat tai joku muu läheinen, kertoo etsivän nuorisotyön tiimivastaava Ulrika Luhtala.

Palvelua suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Kaikki Vaasan nuorisopalveluiden palvelut ovat saatavilla tasapuolisesti sekä suomeksi että ruotsiksi. Työtä tehdään nykypäivänä yhä enemmän myös englanniksi.

Tänä vuonna etsivän nuorisotyön tavoittamista nuorista on ollut 70 % suomenkielisiä, 12,5 % ruotsinkielisiä ja 17,5 % muun kielisiä.

Etsivän nuorisotyön seitsemästä työntekijästä kolme on äidinkieleltään ruotsinkielisiä.

- Pystymme aina tukemaan nuorta hänen omalla äidinkielellään, on se sitten suomi tai ruotsi. Työhömme kuuluu paljon yksilöohjausta ja pohdimme nuorten kanssa hyvin henkilökohtaisia asioita, joten nuorille on tärkeää, että ohjaajan ja nuoren tunnekieli on sama, Luhtala kuvailee.

Tieto- ja neuvontatalosta keskitetysti palvelut nuorille

Vaasan kaupungin nuorille tarjoamat ohjaus- ja neuvontapalvelut on keskitetty saman katon alle.

Nuorten tieto-ja neuvontatalosta osoitteesta Raastuvankatu 30 löytyvät etsivä nuorisotyö, tieto- ja neuvontapalvelu Reimari sekä Vaasan Ohjaamo.

Talo on avoinna ma-to klo 10–16 sekä pe klo 10–15.

Nuorten omia ajatuksia etsivästä nuorisotyöstä: