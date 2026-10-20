Tilastokeskuksen marraskuun tietojen mukaan työllisiä oli lokakuussa 51 000 vähemmän ja työttömiä 8 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. KEHA-keskuksen mukaan yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli jo 80 500, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös yrityskentällä on vaikeaa: konkurssihakemusten määrä kasvaa, ja yrityksiä lopettaa enemmän kuin aloittaa.

– Työpaikattoman kasvun uhka on selvä. Talous kasvaa, mutta kasvu ei näy työllisyyden paranemisena ja työntekijöiden tarpeen lisääntymisenä. Ihmisten toimeentuloa ja elämää ei voi rakentaa odottamisen varaan. Työllisyys on saatava nousuun, ja ihmisiä pitää kannustaa kaikenlaiseen työhön: palkkatyöhön, keikoille, vuokratyöhön, yrittäjyyteen ja näiden yhdistämiseen, sanoo MYRYn toiminnanjohtaja Liisa Hanén.

Työttömyysturvan on tuettava myös lyhyiden toimeksiantojen vastaanottamista ja itsensätyöllistämistä. Työllisyyspalveluja ja koulutusta pitää uudistaa tukemaan uuden oppimista, alanvaihtoa ja toimeentulon rakentamista useista tulonlähteistä.

Yrittäjän turvan perusteeksi tulojen loppuminen

Nykyjärjestelmässä yrittäjä voi jäädä ilman työttömyysturvaa, vaikka yritystoiminta ei tuottaisi lainkaan tuloja. Yritystoiminnan arvioinnissa ratkaisee toiminnan vaatima työmäärä, ei puuttuvat tulot. Yrittäjä voi joutua lopettamaan kaiken toimintansa ja yrityksensä juuri silloin, kun uusien asiakkaiden löytäminen olisi mahdollista, tai tukea tarvittaisiin vain hetkeksi.

MYRYn mallissa yrittäjä voisi päästä työttömyysturvan piiriin, kun yritystoiminnan tulot ovat loppuneet riittävän pitkäksi ajaksi, esimerkiksi kolmeksi kuukaudeksi. Yrittäjän pitäisi ilmoittautua työnhakijaksi ja täyttää työttömyysturvan muut yleiset ehdot. Yrityksen säilyttäminen, Y-tunnus, näkyvyys, markkinointi ja yritystoiminnan eteen tehty työ eivät estäisi turvaa.

Uusien toimeksiantojen, myyntien tai keikkojen tulot pienentäisivät etuutta palkkatulojen tavoin. Yksittäinen keikka ei katkaisisi turvaa. Toimeentulo rakentuisi yrittäjyyden ja muiden ansioiden pienistä tuloista ja sovitellusta etuudesta. Tulojen kasvaessa etuuden tarve vähenisi ja poistuisi.

– Pelkkä tukien leikkaaminen ei luo työmahdollisuuksia. Ihmisiä pitää auttaa rakentamaan toimeentulonsa uudelleen, myös pienin askelin. Uuden työn, toimeksiannon tai asiakkaan löytymistä ei pidä pelätä, vaan siihen tulee kannustaa, Hanén sanoo.

Malliin kuuluu myös selkeä yhdistelmävakuutuksen tavoite, jossa palkkatyöstä ja yrittäjyydestä saadut todelliset ansiot kerryttäisivät yhdessä oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Yrittäjät osallistuisivat uuden työttömyysturvan rahoitukseen ansiotuloihin perustuvalla lakisääteisellä työttömyysvakuutusmaksulla. MYRY uskoo mallin olevan kannattava valtion taloudelle, ja lisäävän samalla merkittävästi ihmisten uskallusta ryhtyä yrittäjiksi ja työllistää itsensä.

Lisätiedot:

Liisa Hanén / toiminnanjohtaja