Finavia investoi Joensuun lentoaseman parantamiseen 3 miljoonaa euroa vuonna 2027
25.11.2026 10:56:28 EET | Finavia Oyj | Tiedote
Finavia on päättänyt uusia Joensuun lentoaseman sähkönverkon ja kenttävalaistuksen ensi vuoden aikana. Ennakoivat työt, joilla ei ole vaikutusta lentoliikenteeseen, alkavat lentoasemalla huhtikuussa. Kesän rakennustyöt ovat niin merkittävät, että kiitotie suljetaan 7. kesäkuuta–15. heinäkuuta 2027 väliseksi ajaksi.
Finavia investoi Joensuun lentoaseman sähköverkon ja kenttävalaistuksen saneeraukseen ja toimintavarmuuden kehittämiseen ensi vuonna yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. Sähköverkon saneerauksen osuus on 0,6 miljoonaa euroa ja kenttävalojen saneerauksen osuus on 2,4 miljoonaa euroa.
”Finavia jatkaa investointeja Joensuuhun. Olemme ylläpitäneet Joensuun lentoaseman lentoliikenteen käytössä olevaa infrastruktuuria pitkäjänteisesti. Vuonna 2021 toteutimme Joensuun lentoaseman kiitotien ja rullaustien uudelleen päällystyksen yli miljoonan euron investoinnilla. Vuoden 2027 isossa remontissa keskitymme lentoliikenteen vaatiman valojärjestelmän uusimiseen ja lentoaseman sähköjärjestelmiin”, sanoo Finavian Itä- ja Keski-Suomen aluejohtaja Mari Nurminen.
Kenttävalaistusta uusitaan kiitotiellä ja rullausteillä
Jo tänä vuonna Joensuun lentoasemalla tehtiin hankkeeseen liittyviä valmistelevia toimenpiteitä, joiden investointiarvo oli 800 000 euroa. Lisäksi alkuvuodesta on tuotettu tietoa ensi vuoden remontin suunnitteluun ja rakentamiseen liittyen.
”Finavia teki tänä vuonna Joensuun lentoasemalla valmistelu- ja sähköjärjestelmiin liittyviä töitä, jotka veivät kokonaisuutta eteenpäin. Ensi vuonna jatkamme työtä sähköverkon saneerauksella ja kenttävalaistuksen uusimisella. Kyseiset järjestelmät ovat osa lentoaseman kriittistä infrastruktuuria, jota ilman lentoliikenne ei voi toimia.”
Vuoden 2027 kenttävalaistuksen saneeraus kattaa kiitotien ja rullausteiden valaistusta sekä asematason pohjoisreunan valomastot ja lentoestevalot. Lisäksi kiitotiellä uusitaan muun muassa reunavalaisimet, kaapelointi ja kiitotien kynnysvalot.
Rullausteillä, joita lentokoneet käyttävät siirtyessään kiitotieltä pysäköintiin tarkoitetulle asematasoalueelle, uusitaan muun muassa reunavalaisimet ja alueella olevat kaapeloinnit. Myös asematason pohjoisreunalla uusitaan valomastoja ja lentoestevaloja.
Vaikutukset lentoliikenteelle
Huhtikuusta 2027 alkaen lentoasemalla tehdään ennakoivia töitä, jotka toteutetaan lentoliikenteen ehdoilla. Remontin aikana parannus- ja rakennustöitä tehdään hyvin laajalla alueella, minkä takia kiitotie on suljettuna 7.6.–15.7.2027. Kiitotien käyttökatko on pyritty ajoittamaan niin, että sen vaikutukset lentoliikenteelle jäisivät mahdollisimman pieniksi. Tauon aikaiset valtion ostoliikenteen lennot siirtyvät operoitavaksi syyskaudelle 2027.
Kiitotiesulun jälkeen rakentamistöitä jatketaan 15.7.–23.8.2027 lentoliikenteen ehdoilla.
Joensuun lentoaseman kehittyminen viime vuosina
Joensuun lentoaseman kautta kulki vuonna 2025 yhteensä 41 000 matkustajaa, mikä oli 6,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tänä vuonna Joensuun lentoaseman kautta on matkustanut tammi-lokakuun aikana yhteensä 38 000 matkustajaa, mikä on 9,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Kokonaisuudessaan Joensuun lentoaseman matkustajamäärät ovat pysyneet samalla tasolla viimeisten kolmen vuoden ajan. Vuosittainen matkustajamäärä vuosina 2023–2025 on ollut noin 40 000, mikä on merkittävästi vähemmän kuin 2010-luvulla, jolloin vuosittainen matkustajamäärä oli korkeimmillaan yli 146 000.
Joensuun lentoaseman kysyntään perustuva, markkinaehtoinen lentoliikenne loppui vuonna 2020, minkä jälkeen valtion käynnisti ostoliikenteen vuonna 2022. Ostoliikenteessä valtio maksaa lennot operoivalle lentoyhtiölle korvauksen lentojen suorittamisesta. Finavian lentoasemaverkostoon kuuluva Joensuun lentoasema ei ole valtion rahoituksen piirissä. Nykyinen ostoliikenne on voimassa vuoden 2028 alkuun. Lentoyhtiö Finnair ilmoitti marraskuussa 2026, että se palauttaa kysyntään perustuvat, markkinaehtoiset lennot Joensuuhun helmikuussa 2028.
”Lentojen markkinaehtoisuus on tärkeä merkki alueen kysynnästä, ja olemme iloisia Finnairin päätöksestä. Lentoliikenteen kehittymisen kannalta on tärkeää, että alueen asukkaat ja yritykset käyttävät olemassa olevia lentoja. Lentoasema on valmiina palvelemaan huomattavasti suurempiakin matkustajamääriä, ja toivomme liikenteen positiivisen kehittymisen jatkuvan.”
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Tietoa lentoasemayhtiö Finaviasta
Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 477,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 919.
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