Tutkimuksen vastaajat arvioivat vapaa-ajankeskuksia yleisarvosanalla asteikolla 4–10. Yleisarvosanallaan 8,44 Heureka on kokonaismielikuvissa jälleen selkeästi ykkösenä ohittaen muun muassa maan tunnetuimmat ja isoimmat huvipuistot ja eläintarhan. Vapaa-ajankeskusten saamat yleisarvosanat vaihtelivat tänä vuonna välillä 7,06–8,44.

Heureka ylsi ensimmäiselle sijalle myös suosittelutodennäköisyyttä osoittavalla nettosuositteluindeksillä (Net Promoter Score NPS). Vuonna 2026 tai aikaisemmin Heurekassa käyneistä ja tutkimukseen vastanneista jopa 51 % suosittelisi vahvasti Heurekaa eli antoi asteikolla 0–10 arvosanaksi 9 tai 10 vastatessaan kysymykseen ”kuinka todennäköistä on, että suosittelisitte vapaa-ajankeskusta”. NPS-luku parani vuoden takaisesta 35:sta 39:een.

Vastaajat arvioivat vapaa-ajankeskuksia lisäksi kymmenen eri mielikuvatekijän perusteella. Tutkimuksessa kysytyt mielikuvatekijät olivat: hintataso, sijainti, monipuolisuus, siisteys, sopivuus koko perheelle, kohteen/laitteiden kunto, henkilökunnan palvelualttius, kahvila-/ravintolapalvelut, uudistuva ja kehittyvä kohde sekä vastuullinen kohde. Kun lasketaan yhteen kaikista mielikuvatekijöistä annetut arviot, Heureka oli vertailussa ylivoimaisesti ensimmäinen.

Heurekan kokonaistunnettuus on 90 % eli yhdeksän kymmenestä suomalaisesta tuntee Heurekan. Vastaajilta tiedusteltiin myös, mihin vapaa-ajankohteeseen he menisivät mieluiten seuraavan vuoden aikana, mikäli saisivat valita vapaasti. Kysymykseen vastanneiden mielestä Heureka oli houkuttelevin vapaa-ajan kohde, johon haluttaisiin mennä vierailulle.

Olemme iloisia, että yleisön arvostus vain vahvistuu samalla kun kävijämäärämme ovat historiallisen korkeita. Pyrimme jatkossakin uudistumaan ja tarjoamaan monipuolisia tiede-elämyksiä kaikenikäisille, toteaa Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski.

Taloustutkimuksen internetpaneelissa toteuttamaan Vapaa-ajankeskusten imagot -tutkimus on osa vuosittaista Suomi tänään -monitilaajatutkimusta. Tutkimuksen vapaa-ajankeskuksia koskevaan osioon vastasi tänä vuonna yhteensä 2 648 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista aikavälillä 22.9.-5.10.2026. Taloustutkimus Oy:n omasta toimeksiannosta tehdyn tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eri vapaa-ajankeskusten tunnettuutta ja imagoa kuluttajien keskuudessa.

Lisätietoja:

Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski, mikko.myllykoski@heureka.fi, puh. 040 9015 244

Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa, heli.ainoa@heureka.fi, puh. 040 9015 295

Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Outi Salonen, outi.salonen@taloustutkimus.fi, puh. 010 758 5425