Heureka vapaa-ajankeskusten ykkönen usealla mittarilla – suosittelussa nousua
25.11.2026 13:08:54 EET | Tiedekeskus Heureka | Tiedote
Tiedekeskus Heureka saavutti ykkössijan usealla eri mittarilla mitattuna Taloustutkimuksen vuosittaisessa Vapaa-ajankeskusten imagot 2026 -tutkimuksessa. Heureka oli kärkisijalla niin vastaajien antamien yleisarvosanojen, mielikuvatekijöiden yhteisvaikutuksen kuin suosittelutodennäköisyydenkin perusteella. Tutkimuksessa oli mukana 31 kotimaista vapaa-ajankeskusta.
Tutkimuksen vastaajat arvioivat vapaa-ajankeskuksia yleisarvosanalla asteikolla 4–10. Yleisarvosanallaan 8,44 Heureka on kokonaismielikuvissa jälleen selkeästi ykkösenä ohittaen muun muassa maan tunnetuimmat ja isoimmat huvipuistot ja eläintarhan. Vapaa-ajankeskusten saamat yleisarvosanat vaihtelivat tänä vuonna välillä 7,06–8,44.
Heureka ylsi ensimmäiselle sijalle myös suosittelutodennäköisyyttä osoittavalla nettosuositteluindeksillä (Net Promoter Score NPS). Vuonna 2026 tai aikaisemmin Heurekassa käyneistä ja tutkimukseen vastanneista jopa 51 % suosittelisi vahvasti Heurekaa eli antoi asteikolla 0–10 arvosanaksi 9 tai 10 vastatessaan kysymykseen ”kuinka todennäköistä on, että suosittelisitte vapaa-ajankeskusta”. NPS-luku parani vuoden takaisesta 35:sta 39:een.
Vastaajat arvioivat vapaa-ajankeskuksia lisäksi kymmenen eri mielikuvatekijän perusteella. Tutkimuksessa kysytyt mielikuvatekijät olivat: hintataso, sijainti, monipuolisuus, siisteys, sopivuus koko perheelle, kohteen/laitteiden kunto, henkilökunnan palvelualttius, kahvila-/ravintolapalvelut, uudistuva ja kehittyvä kohde sekä vastuullinen kohde. Kun lasketaan yhteen kaikista mielikuvatekijöistä annetut arviot, Heureka oli vertailussa ylivoimaisesti ensimmäinen.
Heurekan kokonaistunnettuus on 90 % eli yhdeksän kymmenestä suomalaisesta tuntee Heurekan. Vastaajilta tiedusteltiin myös, mihin vapaa-ajankohteeseen he menisivät mieluiten seuraavan vuoden aikana, mikäli saisivat valita vapaasti. Kysymykseen vastanneiden mielestä Heureka oli houkuttelevin vapaa-ajan kohde, johon haluttaisiin mennä vierailulle.
- Olemme iloisia, että yleisön arvostus vain vahvistuu samalla kun kävijämäärämme ovat historiallisen korkeita. Pyrimme jatkossakin uudistumaan ja tarjoamaan monipuolisia tiede-elämyksiä kaikenikäisille, toteaa Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski.
Taloustutkimuksen internetpaneelissa toteuttamaan Vapaa-ajankeskusten imagot -tutkimus on osa vuosittaista Suomi tänään -monitilaajatutkimusta. Tutkimuksen vapaa-ajankeskuksia koskevaan osioon vastasi tänä vuonna yhteensä 2 648 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista aikavälillä 22.9.-5.10.2026. Taloustutkimus Oy:n omasta toimeksiannosta tehdyn tutkimuksen tarkoituksena on selvittää eri vapaa-ajankeskusten tunnettuutta ja imagoa kuluttajien keskuudessa.
Lisätietoja:
Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski, mikko.myllykoski@heureka.fi, puh. 040 9015 244
Heurekan viestintä- ja palvelujohtaja Heli Ainoa, heli.ainoa@heureka.fi, puh. 040 9015 295
Taloustutkimus Oy:n tutkimusjohtaja Outi Salonen, outi.salonen@taloustutkimus.fi, puh. 010 758 5425
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko MyllykoskiToimitusjohtajaTiedekeskus HeurekaPuh:040 9015 244mikko.myllykoski@heureka.fi
Heli AinoaViestintä- ja palvelujohtajaTiedekeskus HeurekaPuh:040 9015 295heli.ainoa@heureka.fi
Tietoja julkaisijasta
Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon yli 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tiedekeskus Heureka
Aikuisten NOX-tiedeillassa yhdistyvät deittailu ja rahapuhe Heurekassa 11.12.24.11.2026 12:28:25 EET | Tiedote
Aikuisille suunnattu NOX-iltatapahtuma järjestetään Heurekassa perjantaina 11.12.2026 klo 18–23. Illan teemana on talous. Kaikki tapahtuman luennot ja työpajat käsittelevät teemaa erilaisista näkökulmista. Heurekan näyttelyt ja planetaario ovat avoinna koko tapahtuman ajan.
Museokortilla pääsee jatkossakin Heurekan näyttelyihin – planetaarioon erillislippu vuoden 2027 alusta18.11.2026 10:06:41 EET | Tiedote
Museokortilla voi vierailla kaikissa tiedekeskus Heurekan näyttelyissä ilman lisämaksua myös vuonna 2027. Planetaarioon Museokortti-kävijöiltä peritään 1.1.2027 alkaen erillinen seitsemän euron maksu. Muutoksen taustalla on Museokortin museoille maksamien korvausten muuttuminen.
Avaruusteemaisia työpajoja Heurekassa lauantaina 28.11.12.11.2026 09:31:26 EET | Tiedote
Heurekassa järjestetään Huikea avaruus -teemapäivä lauantaina 28.11. kello 10–18. Päivän aikana on tarjolla avaruusaiheista ohjelmaa koko perheelle. Erikoisohjelman lisäksi näyttelyt ja planetaario ovat avoinna normaalisti.
Heurekassa kaikkien aikojen vilkkain lokakuu dinosaurusten siivittämänä3.11.2026 10:18:06 EET | Tiedote
Tiedekeskus Heurekassa vieraili lokakuussa yli 58 000 kävijää. Määrä on Heurekan 38-vuotisen historian korkein lokakuiden vertailussa. Ennätystä selittää Dinosaurusten evoluutio -näyttelyn avautuminen lokakuun alussa sekä kuukaudelle osuneet syyslomat ja tapahtumat.
Halloween-tapahtumat Heurekassa tarjoavat ohjelmaa aikuisille ja koko perheelle15.10.2026 09:42:37 EEST | Tiedote
Lokakuun lopussa Heurekassa juhlitaan halloweenia perjantai-iltana 30.10. aikuisten kesken teemalla liskojen yö. Lauantaina 31.10. vietetään koko perheen voimin Lasten Halloweenia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme