Akatemian rahoittama lippulaiva pyrkii myös kehittämään tutkimustietoon pohjautuvia, yhdenvertaisuutta edistäviä ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi sote-palvelujen uudistamisen tukena.

Tyksistä ja Varhasta lippulaivatutkimukseen osallistuvat mm. sosiaalityön ja lastenpsykiatrian tutkijat. Tutkimuskokonaisuus on jatkumoa Varhan ja Turun yliopiston tiiviille yhteistyölle. Lippulaivan tavoitteena on edistää yhteiskuntatieteellistä tutkimusta sekä siihen pohjautuvaa kehittämistä ja opetusta yhteistyössä muiden yliopistollisten hyvinvointialueiden ja HUS:n kanssa.

– Olemme ylpeitä Tyksissä ja Varhassa tehtävän tutkimuksen valinnasta osaksi Akatemian lippulaivaa. Meidän roolimme hankkeessa on yhdistää akateeminen tutkimus ja sote-palvelujärjestelmä sekä edistää alan tutkimusta muiden yliopistosairaala-alueiden kanssa, sanoo Ville Kytö, Varhan tutkimus- ja kehitysjohtaja.

Suomen Akatemia ja koti-instituutit rahoittavat tutkimusta ensimmäisen nelivuotiskauden aikana yhteensä 15,9 miljoonalla eurolla, mistä Varhan osuus on 0,5 miljoonaa. Hankkeen kokonaiskesto on kahdeksan vuotta.

Tutkimuksessa on mukana lähes 350 tutkijaa, jotka tekevät yhteistyötä viranomaisten, kuntien ja palveluntarjoajien kanssa. Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltioiden tulevaisuuden lippulaiva INVEST Forward! -nimellä kulkeva huippututkimus alkaa vuonna 2027.

Suomen Akatemia valitsi kuusi uutta lippulaivaa kaikkiaan 36 hakemuksen joukosta.

Varha yliopistollisena hyvinvointialueena