Tyks mukana Suomen Akatemian lippulaivassa
25.11.2026 09:55:36 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Tyks on osana Turun yliopiston, THL:n ja Tampereen yliopiston INVEST Forward! -tutkimusryhmittymää, joka valittiin Suomen Akatemian lippulaivaksi. Lippulaivassa tutkitaan miten sosiaali- ja terveydenhuolto sekä koulutus voivat toimia, kun teknologia mullistaa työelämän, väestö ikääntyy ja eriarvoisuus ihmisten välillä kasvaa.
Akatemian rahoittama lippulaiva pyrkii myös kehittämään tutkimustietoon pohjautuvia, yhdenvertaisuutta edistäviä ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi sote-palvelujen uudistamisen tukena.
Tyksistä ja Varhasta lippulaivatutkimukseen osallistuvat mm. sosiaalityön ja lastenpsykiatrian tutkijat. Tutkimuskokonaisuus on jatkumoa Varhan ja Turun yliopiston tiiviille yhteistyölle. Lippulaivan tavoitteena on edistää yhteiskuntatieteellistä tutkimusta sekä siihen pohjautuvaa kehittämistä ja opetusta yhteistyössä muiden yliopistollisten hyvinvointialueiden ja HUS:n kanssa.
– Olemme ylpeitä Tyksissä ja Varhassa tehtävän tutkimuksen valinnasta osaksi Akatemian lippulaivaa. Meidän roolimme hankkeessa on yhdistää akateeminen tutkimus ja sote-palvelujärjestelmä sekä edistää alan tutkimusta muiden yliopistosairaala-alueiden kanssa, sanoo Ville Kytö, Varhan tutkimus- ja kehitysjohtaja.
Suomen Akatemia ja koti-instituutit rahoittavat tutkimusta ensimmäisen nelivuotiskauden aikana yhteensä 15,9 miljoonalla eurolla, mistä Varhan osuus on 0,5 miljoonaa. Hankkeen kokonaiskesto on kahdeksan vuotta.
Tutkimuksessa on mukana lähes 350 tutkijaa, jotka tekevät yhteistyötä viranomaisten, kuntien ja palveluntarjoajien kanssa. Eriarvoisuuden, interventioiden ja hyvinvointivaltioiden tulevaisuuden lippulaiva INVEST Forward! -nimellä kulkeva huippututkimus alkaa vuonna 2027.
Suomen Akatemia valitsi kuusi uutta lippulaivaa kaikkiaan 36 hakemuksen joukosta.
Varha yliopistollisena hyvinvointialueena
- Varha on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta hyvinvointialueesta.
- Turun yliopistollinen keskussairaala Tyks tarjoaa erikoissairaanhoidon palvelut Varsinais-Suomen asukkaille ja huolehtii yliopistosairaalatasoisten palvelujen saatavuudesta Pohjanmaan ja Satakunnan hyvinvointialueille.
- Turun yliopisto on Varhan strateginen kumppani.
- Vuosittain valmistuu yli 1300 tieteellistä artikkelia ja kymmeniä väitöskirjoja
- Varha tarjoaa vuosittain koulutukseen liittyvän työharjoittelun tai työssäoppimisjakson yli 7000:lle sosiaali- ja terveysalan sekä pelastusalan opiskelijalle.
- Tyks toimii opetussairaalana. Tyks-sairaalapalveluissa työskentelee 1100 erikoistuvaa lääkäriä.
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Yhteyshenkilöt
Ville KytöTutkimus- ja kehitysjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 463 7995ville.kyto@varha.fi
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Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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