Lautamäen tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta perusteltu päätelmä
25.11.2026 10:15:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Yhteysviranomaisena toimiva Lupa- ja valvontavirasto on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain mukaisen perustellun päätelmän Lautamäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
Lautamäen tuulivoimahankkeen noin 5612 hehtaarin laajuinen suunnittelualue sijoittuu Teuvan ja Karijoen kuntien rajalle, noin 2,8 km Teuvan keskustasta etelään ja lounaaseen ja 3 km Karijoen keskustasta pohjoiseen ja luoteeseen. Hankkeen sähkönsiirtoyhteydet sijoittuvat lisäksi Kristiinankaupungin alueelle.
YVA-menettelyn arviointiselostusvaiheessa tuulivoimaloiden osalta on tarkasteltu nollavaihtoehdon (VE0) lisäksi kahta eri toteutusvaihtoehtoa: VE1 enintään 36 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja VE2 enintään 23 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä. Hankeen liittäminen valtakunnan verkkoon toteutuisi uudella 9,7 kilometrin (SVE1) tai 9,9 kilometrin (SVE2) pituisella 400 kV voimajohdolla. Sähkönsiirtoreittivaihtoehto SVE1 liittyisi Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevalle Åbackin sähköasemalle ja vaihtoehto SVE2 pohjoisessa Fingrid Oyj:n Kärppiön sähköasemalla.
Arviointiselostuksesta toimitettiin 19 lausuntoa ja 12 mielipidettä
Perusteltu päätelmä on yhteysviranomaisen näkemys arviointien riittävyydestä sekä hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä on laadittu nähtävillä olleen arviointiselostuksen, siitä annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta.
Yhteysviranomainen on todennut arviointiselostuksen täyttäneen YVA-laissa ja YVA-asetuksessa sille säädetyt sisältövaatimukset, ja siten viranomaisella on ollut mahdollisuus todeta ja tunnistaa hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja ottaa niihin kantaa.
Arviointiselostuksesta toimitettiin yhteysviranomaiselle 19 lausuntoa ja 12 mielipidettä sekä tuulivoimahanketta ja sen kaavaa vastustava adressi, jonka allekirjoittaneita oli yhteensä yli 300 henkilöä. Huoli hankkeen aiheuttamista ympäristövaikutuksista korostui mielipiteissä.
Arviointien perusteella hankkeesta aiheutuisi suuria kielteisiä ympäristövaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, pesimä- ja muuttolinnustoon sekä maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Yhteysviranomainen on perustellussa päätelmässään nostanut merkittäviksi vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, melu- ja välkevaikutukset, vaikutukset muutto- ja pesimälinnustoon sekä maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Lisäksi hankkeen yhteisvaikutukset nousevat joissakin vaikutuskohteissa merkittäviksi. Yhteysviranomainen toteaa molemmista arvioiduista vaihtoehdosta aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia, vaikka vaikutukset eri vaikutustyyppeihin ovat joiltain osin vähäisempiä voimalamäärältään pienemmässä vaihtoehdossa VE2.
Yhteysviranomaisen näkemys on eronnut arviointiselostuksesta esitetyistä vaikutusten merkittävyyksistä joidenkin kohtalaiseksi tai vähäisiksi todettujen vaikutusten merkittävyyden kohdalla. Ympäristövaikutusten arviointi sisältää epävarmuutta, minkä vuoksi ei voida poissulkea arvioitua suurempia vaikutuksia petolinnustoon, erityisesti suojeltavana lajina tummaverkkoperhoseen, luontodirektiivin IV (a) lajistoon sekä maa- ja kallioperään. Yhteysviranomainen toteaa, että hankkeen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön ovat yhteydessä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyviin vaikutuksiin ja ovat todennäköisesti myös arvioinnissa esitettyä merkittävämmät.
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Yhteyshenkilöt
Emma KeränenympäristöasiantuntijaympäristöosastoPuh:0295 525 4529etunimi.sukunimi@lvv.fi
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