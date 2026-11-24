Lapsen vuoroasuminen vanhempien eron jälkeen on yhteydessä äitien parempaan taloudelliseen hyvinvointiin, selviää väitöskirjatutkija Mari Haapasen väitöstutkimuksesta, jossa tarkasteltiin eronneiden äitien kokemuksia Suomessa ja Yhdysvaltojen Wisconsinissa.

Lapsen vuoroasumisella tarkoitetaan järjestelyä, jossa lapsi asuu vuorotellen molempien vanhempiensa luona ja viettää merkittävän osan ajastaan kummassakin kodissa.

Äidit, joiden lapsi vuoroasuu molemmilla vanhemmilla, kokevat taloudellisia vaikeuksia harvemmin kuin yksinhuoltajaäidit. Vuoroasumisjärjestelyssä elatusavun maksaminen on harvinaisempaa, mutta vanhemmat jakavat lapsen kuluja suoraan vanhempien kesken enemmän kuin yksinhuoltajatilanteissa.

– Tutkimuksessa keskityttiin äiteihin, sillä ero on tyypillisesti merkittävä riski erityisesti äitien taloudelliselle hyvinvoinnille. Tulokset viittaavat siihen, että lasten kustannusten jakaminen vanhempien kesken voi tukea äitien taloudellista hyvinvointia, Haapanen sanoo.

Äitien kokemukset keskiössä

Lasten vuoroasuminen on yleistynyt länsimaissa merkittävästi 2000-luvulla. Järjestelyn vaikutuksista perheiden taloudelliseen hyvinvointiin ei kuitenkaan ole juuri aiempaa tutkimustietoa.

Haapasen tutkimus keskittyi eronneiden äitien taloudelliseen asemaan Suomessa ja Yhdysvaltojen Wisconsinissa. Tutkimuksessa vertailtiin yksinhuoltajaäitien ja vuoroasuvien lasten äitien kokemuksia taloudellisesta hyvinvoinnista ja kustannusten jakautumisesta vanhempien kesken.

Wisconsin valikoitui tarkastelun kohteeksi, koska vuoroasuminen on siellä yleisempää kuin muissa Yhdysvaltojen osavaltioissa. Suomen ja Yhdysvaltojen välisiä eroja vertailemalla voitiin selvittää, miten vuoroasumisjärjestely vaikuttaa äitien asemaan kahdessa erilaisessa perhepoliittisessa järjestelmässä.

Tulosten mukaan vuoroasuvien lasten äidit kokevat taloudellisen hyvinvointinsa paremmaksi kuin yksinhuoltajaäidit sekä Suomessa että Wisconsinissa.

– Tämä selittyy osittain sillä, että vuoroasuvien lasten äidit ovat yksinhuoltajaäitejä parempituloisia. Taloudellinen hyvinvointi on kuitenkin myös yhteydessä siihen, että vanhemmat jakavat lapsen kuluja, Haapanen sanoo.

Eronneiden vanhempien välit vaikuttavat tyytyväisyyteen

Maiden välillä oli myös eroja. Suomessa vuoroasuvien lasten äidit olivat ylipäätään tyytyväisempiä järjestelyyn kuin yksinhuoltajat, mutta Wisconsinissa tulos oli päinvastainen. Yhdysvaltalaiset yksinhuoltajaäidit olivat vuoroasuvien lasten äitejä tyytyväisempiä tilanteeseensa – heikommasta taloudellisesta hyvinvoinnistaan huolimatta.

Maiden välistä eroa voi osittain selittää vanhempien välinen eripura. Wisconsinissa vuoroasuvien lasten äitien välit lapsen toiseen vanhempaan olivat huonommat kuin suomalaisilla verrokkiäideillä.

– Wisconsinissa vuoroasumiseen kannustetaan lainsäädännössä. Tämän vuoksi lapset saattavat päätyä vuoroasumaan, vaikka vanhemmat toivoisivat toisin. Suomessa lainsäädäntö ei samalla tavoin suosi vuoroasumista, Haapanen sanoo.

Lapsen vuoroasuminen haastaa tutkimusta ja perhepolitiikkaa

Väitöstutkimus osoittaa, että lapsen vuoroasuminen merkitsee isoa muutosta eron jälkeisissä taloudellisissa järjestelyissä. Vuoroasumisessa sekä lasten kanssa vietetty aika että lapseen liittyvät kustannukset jakautuvat uudella tavalla vanhempien kesken.

Kustannusten jakautuminen on usein jäänyt vähälle huomiolle niin eroperheiden tutkimuksessa kuin politiikassakin. Tästä esimerkkinä ovat perheitä koskevat etuudet, kuten lapsilisä, jota maksetaan Suomessa vain yhdelle kotitaloudelle.

Väitöstilaisuus lauantaina 28. marraskuuta

VTM Mari Haapanen esittää väitöskirjansa ”Sharing The Cost of Children After Separation: Mothers' Economic Wellbeing in Shared Care Across Family Policy Contexts” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa lauantaina 28.11.2026 klo 12.00 (Turun yliopisto, Publicum, Pub3-luentosali, Assistentinkatu 7, Turku).

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Laurie C. Maldonado (Columbia University School of Social Work, Yhdysvallat) ja kustoksena professori Mia Hakovirta (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on sosiologia.