Digihoidot osaksi arkea – Pirkanmaalla kokeillaan masennuksen kotihoitoa ammattilaisen tukemana
25.11.2026 10:07:46 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella kehitetään toimintamallia, jonka avulla digihoidot voidaan ottaa sujuvasti osaksi potilaan hoitoa. Tavoitteena on yhdistää kotona toteutettava hoito, ammattilaisen ohjaus ja hoidon seuranta toimivaksi kokonaisuudeksi.
DIPKO eli Digihoidon pilotointi- ja koordinointimalli on Pirkanmaan hyvinvointialueen toteuttama, Sitran rahoittama kehittämishanke. Sen tavoitteena on selvittää käytännössä, miten digihoidon määrääminen, käyttöönotto ja seuranta voidaan tuoda osaksi hyvinvointialueen arkea.
– Digihoidossa digitaalinen sovellus tai sovelluksen ja laitteen yhdistelmä on osa potilaan hoitoa. Digihoito voi muodostaa myös laajemman kokonaisuuden yhdessä muun hoidon kanssa, projektipäällikkö Salla Koskiaho kertoo ja jatkaa:
– Kyse ei ole pelkästä uudesta sovelluksesta, vaan siitä, miten digitaalinen ratkaisu liittyy potilaan hoitopolkuun, ammattilaisen ohjaukseen ja hoidon seurantaan.
Ensimmäisenä käyttötapauksena Pirkanmaalla kokeillaan masennuksen tasavirtastimulaatiohoidon määräämistä ja hoidon toteutusta Hatanpään ja Sastamalan sote-asemilla. Hoidossa käytetään Sooman lääkinnällistä laitetta, joka on tarkoitettu masennuksen hoitoon. Hoitoa toteutetaan kotona ammattilaisen tukemana.
Sooma-hoito alkaa vastaanotolla ja jatkuu kotona
Lääkäri arvioi Sooma-hoidon soveltuvuuden potilaalle ja tekee digihoitomääräyksen. Laite toimitetaan potilaalle kotiin ja hoito aloitetaan vastaanotolla yhdessä mielenterveys- ja päihdehoidon tiimin sairaanhoitajan kanssa. Potilas saa ohjauksen laitteen käyttöön ja jatkaa sen jälkeen hoitoa saamiensa ohjeiden mukaisesti kotona.
– Potilas käyttää tasavirtastimulaatiota kotona arjessaan, ja saa hoidon toteutukseen tukea oman sote-asemansa ammattilaisilta. Digitaaliset ratkaisut sujuvoittavat hoidon aloitusta ja seurantaa, mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualuejohtaja Kaisa Luoto sanoo.
Näin hoito ei rajoitu pelkästään vastaanottokäynteihin, vaan jatkuu potilaan arjessa myös ammattilaiskontaktien välillä.
Hankkeessa kehitetään samalla ammattilaisten käyttöön DigEra-ratkaisua, jonka tavoitteena on helpottaa digihoidon määräämistä ja käyttöönoton seurantaa sekä koota potilaan hoidon kannalta olennainen tieto keskitetysti ammattilaisen saataville. Teknologiayritys Atostek vastaa teknisen DigEra-ratkaisun rakentamisesta.
Pirkanmaan pilotti tuo kokemuksia kansalliseen kehittämistyöhön
DIPKO-hanke tekee yhteistyötä DigiFinlandin Digihoitokokeilun kanssa, jonka kautta Sooma on valittu Pirkanmaan kokeilun hoitoratkaisuksi. Pirkanmaan pilotissa selvitetään, mitä digihoitojen käyttöönotto edellyttää potilailta, ammattilaisilta ja terveydenhuollon toimintamalleilta.
– Terveydenhuollossa tarvitaan vaikuttavia sekä yhdenvertaisesti saavutettavia hoitomuotoja, joiden käyttö tukee asiakkaan hoitoa ajasta ja paikasta riippumatta, sanoo Salla Koskiaho.
– Tuotamme nyt DIPKO-hankkeessa käytännön kokemuksia valtakunnallisen toimintamallin kehittämisen tueksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Koskiaho SallaprojektipäällikköPirkanmaan hyvinvointialue / DIPKO-hankePuh:044 485 8006salla.koskiaho@pirha.fi
Linkit
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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