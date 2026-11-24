Ovatko kaikki vakiintuneet hoidot hyödyllisiä? Oulun yliopiston uusi professuuri tutkii terveydenhuollon vaikuttavuutta 24.11.2026 06:50:00 EET | Tiedote

Suomen ensimmäinen implementaatiolääketieteen apulaisprofessori Markus Haapanen tutkii, miten toimiviksi osoitetut hoidot saadaan osaksi terveydenhuollon arkea ja miten vähähyötyisistä hoidoista voidaan sujuvasti luopua. Erityisesti hän haluaa parantaa hauraiden ikääntyneiden hoitoa.