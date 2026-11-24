Datakeskuksia rakennetaan yhä useammin hiipuneille teollisuusmaille – Oulun yliopistossa tutkitaan vaikutuksia yhteisöissä
26.11.2026 06:42:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Datakeskusten rakentamista perustellaan investointeina, jotka tuovat työpaikkoja, tuloja ja kasvua. Oulun yliopistossa selvitetään, miten aiemmat teolliset murrokset vaikuttavat uusien hankkeiden vastaanottoon paikkakunnilla. Keskeinen paikka tutkimuksessa on Muhoksen Leppiniemi Pohjois-Pohjanmaalla.
Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kuluvana vuotena marraskuun puoliväliin mennessä Suomessa on julkaistu 91 eri vaiheessa olevaa datakeskushanketta. Samalla lisääntyy tarve ymmärtää, mitä niiden vaikutukset merkitsevät pitkällä aikavälillä alueille, joille niitä rakennetaan.
Uutta datakeskusteollisuutta suunnitellaan usein paikoille, jotka ovat aiemmin kokeneet teollisen nousun ja rakennemuutoksen ja toiminnan loputtua virkeäkin seutukunta on hiipunut.
Akatemiatutkija Anna Varfolomeevan johtama nelivuotinen DATAVOID-tutkimushanke tarkastelee, miten asukkaiden aiemmat kokemukset vaikuttavat datakeskusten tuloon.
”Yritämme löytää paikallisyhteisöjen kokemuksista sellaista tietoa, jota voidaan hyödyntää uusissa datakeskushankkeissa. Jos menneistä teollisista muutoksista opitaan, samoja virheitä ei ehkä tarvitse toistaa", Varfolomeeva sanoo.
Varfolomeeva on aiemmin tutkinut muun muassa arktisella alueella sijainneiden entisten kaivosalueiden asukkaiden suhdetta ympäristöönsä.
Uudet hankkeet herättävät toivoa
Keskeisin Varfolomeevan tutkimuskohteista on Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Muhoksen Leppiniemi. Seutu nousi valtakunnalliseen ja kansainväliseen tietoisuuteen tänä syksynä, kun hakukonejätti Google aloitti alueen välittömässä läheisyydessä datakeskuksen rakennustyöt.
Ennen datakeskussuunnitelmia Leppiniemen historiaa määrittivät vesivoima, Oulujoen rakentaminen ja niiden synnyttämä yhteisö, joka myöhemmin kutistui työvoiman tarpeen vähentyessä.
Varfolomeevaa kiinnostaa, miten tällaiset historialliset kokemukset vaikuttavat nykyhetkeen ja siihen, mitä asukkaat ajattelevat datakeskuksen tulosta.
"Datakeskuksista puhutaan usein ikään kuin ne rakennettaisiin tyhjiöön. Todellisuudessa paikoilla on historia, merkitys ja ihmisiä, jotka muistavat aiemmat muutokset. Nämä kokemukset vaikuttavat siihen, millaisina uudet hankkeet nähdään."
Tarkoituksena on tunnistaa tekijöitä, jotka vahvistavat tai heikentävät paikallista elinvoimaa teollisten murrosten jälkeen.
”Tutkimus ei pyri ottamaan kantaa datakeskusten puolesta tai niitä vastaan”, Varfolomeeva sanoo.
”Sen sijaan tavoitteena on yhtäältä selvittää, millaisissa olosuhteissa datakeskukset voivat tuoda todellista hyötyä ympäröiville yhteisöille ja toisaalta, milloin ne jäävät irrallisiksi investoinneiksi, joiden vaikutukset paikallisille asukkaille ovat vähäisiä.”
Tutkimuksessa on mukana myös yhteisö, joka ympäröi Kajaanissa entiseen paperitehtaaseen sijoitettua LUMI-supertietokonetta sekä vastaavia kohteita Pohjois-Amerikassa.
Varfolomeevan mukaan juuri jälkiteolliset alueet ovat erityisen kiinnostavia tutkimuskohteita, koska niissä yhdistyvät menneisyyden kokemukset, nykyiset odotukset ja tulevaisuuden epävarmuus.
"Kun tehdas, kaivos tai muu suuri työnantaja katoaa, yhteisöön jää sekä rakenteita että muistoja aiemmasta menestyksestä. Uudet hankkeet herättävät toivoa, mutta samalla ne kytkeytyvät aiempiin kokemuksiin siitä, mitä alueella on tapahtunut."
Anna Varfolomeeva johtaa Tyhjyydestä pilveen? Datakeskukset arktisten teollisuuksien jälkielämässä (DATAVOID, 2026–2030) -hanketta (verkkosivu englanniksi), jota Suomen Akatemia rahoittaa lähes 700 000 eurolla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Akatemiatutkija Anna Varfolomeeva, p. 0468426533, anna.varfolomeeva@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, p. 0407650015, anna-maria.hietapelto@oulu.fi
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto
Ovatko kaikki vakiintuneet hoidot hyödyllisiä? Oulun yliopiston uusi professuuri tutkii terveydenhuollon vaikuttavuutta24.11.2026 06:50:00 EET | Tiedote
Suomen ensimmäinen implementaatiolääketieteen apulaisprofessori Markus Haapanen tutkii, miten toimiviksi osoitetut hoidot saadaan osaksi terveydenhuollon arkea ja miten vähähyötyisistä hoidoista voidaan sujuvasti luopua. Erityisesti hän haluaa parantaa hauraiden ikääntyneiden hoitoa.
Ytimessä yleisökeskusteluja työelämästä matkailuun24.11.2026 05:53:00 EET | Kutsu
Oulun yliopiston oppimis- ja kohtaamistila Ytimen aiheita ennen joulua ovat muun muassa yrittäjyys, maahanmuuttajien työ Suomessa, empatia, tiedon luotettavuus, suomalaisen joulupöydän historia ja matkailun alueellinen yhteistyö. Tilaisuudet järjestetään Oulun keskustassa osoitteessa Isokatu 32 (katutaso) arkisin klo 17. Ne ovat maksuttomia ja avoimia kaikille. Suurin osa illoista välitetään myös suoratoistona.
Vuoden alumni on Taideyliopiston perustamiseen vaikuttanut Paula Tuovinen21.11.2026 06:30:00 EET | Tiedote
Oulun yliopistoseura ry on nimennyt Oulun yliopistogaalassa 20.11. Oulun yliopiston vuoden alumniksi 2026 tanssitaiteilijan ja yhteiskunnallisen vaikuttajan Paula Tuovisen. Koulutukseltaan Tuovinen on filosofian maisteri kulttuuriantropologiasta Oulun yliopistosta sekä EMBA Helsingin kauppakorkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopisto). Vuoden opiskelijaksi valittiin matematiikan aineenopettajaksi opiskeleva Ellen Uusikylä.
Pentti Kaiteran tunnustuspalkinto Saamelaismuseo Siidalle20.11.2026 20:00:00 EET | Tiedote
Palkitulla kolmen elävän saamelaiskulttuurin museolla on valtakunnallinen vastuu saamelaisen kulttuuriperinnön tallentamisesta, esittämisestä ja tutkimisesta. Pentti Kaiteran rahaston tarkoitus on antaa tunnustusta Pohjois-Suomen taloudellista tai henkistä hyvinvointia edistäville toimijoille.
Mitä talven revontulet paljastavat? Tutkijat pyytävät yleisöltä kuvia erikoisista revontulista20.11.2026 05:04:00 EET | Tiedote
Alkava talvi voi tarjota hyviä mahdollisuuksia revontulten havainnointiin. Tutkijat toivovat yleisön kiinnittämään huomiota revontulten erikoisiin muotoihin. Vaalea harmaa kaari, vihreä lauta-aita tai pieni nopeasti katoava laikku voi auttaa ymmärtämään Maan lähiavaruuden ja yläilmakehän fysikaalisia prosesseja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme