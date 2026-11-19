Uusi sähköasema parantaa sähkönjakelun varmuutta Kivijärvellä – kaikille avoin juhla 7. joulukuuta
25.11.2026 10:54:25 EET | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Elenian uusi sähköasema on valmistunut Kivijärvelle. Uusi sähköasema parantaa sähkönjakelun varmuutta Kivijärvellä ja lähialueilla. Valmistunutta sähköasemaa juhlistetaan kaikille avoimessa tilaisuudessa Kivijärvellä maanantaina 7. joulukuuta.
Uusi sähköasema vahvistaa Kivijärven alueen sähköverkkoa ja tuo lisää mahdollisuuksia sähkön siirtämiseen eri reittejä pitkin. Tästä on hyötyä etenkin häiriötilanteissa, sillä sähköä voidaan tarvittaessa syöttää alueelle useammasta suunnasta.
– Sähköasema auttaa meitä rajaamaan mahdolliset viat entistä pienemmälle alueelle. Käytännössä se tarkoittaa asiakkaillemme varmempaa sähkönjakelua ja häiriötilanteissa mahdollisuutta palauttaa sähköt nopeammin, Elenian rakennuttamispäällikkö Jaakko Vesala kertoo.
Sähköverkkoa rakennetaan myös tulevaisuuden tarpeisiin
Kivijärven sähköasemalla on merkitystä myös lähialueiden sähkönjakelulle. Se toimii uutena kytkentä- ja jakopisteenä Pysäysperän ja Petäjäveden välisellä 110 kilovoltin sähköyhteydellä. Näin sähköverkkoa voidaan käyttää joustavammin ja sähkönjakelun varmuus paranee laajemmalla alueella.
Samalla uusi sähköasema vahvistaa Kivijärven valmiuksia tulevaisuuteen. Riittävän vahva sähköverkko on tärkeä niin kodeille ja paikallisille yrityksille kuin kunnan kehitykselle ja mahdollisille uusille sähkönkäyttäjille.
– Kivijärven sähköasema on investointi, joka näkyy ennen kaikkea varmempana sähkönjakeluna. Samalla vahvistamme sähköverkkoa niin, että se pystyy palvelemaan alueen asukkaita, yrityksiä ja uusia tarpeita pitkälle tulevaisuuteen, Vesala sanoo.
Tervetuloa juhlistamaan uutta sähköasemaa 7. joulukuuta
Elenia ja Kivijärven kunta kutsuvat kaikki alueen asukkaat juhlistamaan uuden sähköaseman valmistumista maanantaina 7.12.2026 klo 15.30–18 Tainionmäen koululle.
Paikalla ovat Elenian ja sähköaseman rakentaneen Sähkölandian asiantuntijat, joiden kanssa voi tulla juttelemaan sähköasemasta ja alueen sähköverkosta. Tilaisuudessa kuullaan myös Elenian valmiusjohtaja Heikki Paanasen puheenvuoro ja Tainionmäen koulun 9. luokkalaisten musiikkiesitys.
Tarjolla on lohikeittoa sekä kahvia ja joulutorttuja, ja joulupukkikin saapuu paikalle.
Ennakkoon ilmoittautuneiden kesken arvotaan lahjakortteja ja pieniä tavarapalkintoja. Ilmoittautuminen on avoinna 30.11.2026 asti osoitteessa www.elenia.fi/kivijarvi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sähköasemaan liittyvät tiedustelut:
Jaakko Vesala, rakennuttamispäällikkö, Elenia, jaakko.vesala@elenia.fi, puh. 040 182 8110
Juhlaan liittyvät tiedustelut:
Tiina Sandell, sidosryhmäkoordinaattori, Elenia, tiina.sandell@elenia.fi, puh. 050 536 1558
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