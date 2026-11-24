Espoo Cateringilla kolme PRO2027-finalistia!
25.11.2026 10:45:28 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kolme Espoo Cateringin työntekijää on saavuttanut finaalipaikan vuoden 2027 PRO-gaalassa. Nyt on aika äänestää finalistit voittoon!
PRO-kilpailu on kuin catering-alan Oscar-palkinto, ja se huipentuu juhlalliseen PRO-gaalaan Finlandia-talossa, jossa Suomen parhaat keittiö- ja ravintola-alan ammattilaiset palkitaan 28.1.2027.
Finaalissa Espoo Cateringia edustavat:
- Pablo Olmos Martinez, palveluvastaava (Pro-sarja: Ammattikeittiön työntekijä)
- Jatta Leach, tiimiesihenkilö (Pro-sarja: Ammattikeittiön päällikkö)
- Essi Koponen, projektipäällikkö (Pro-sarja: Uudistaja)
Paljon onnea Espoo Cateringin upeille finalisteille!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna AndstenEspoo Catering OyPuh:043 8255 119johanna.andsten@espoocatering.fi
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Espoo Catering
Espoo Catering tarjoaa laadukkaita ja maukkaita ateriapalveluita Espoon kouluissa ja päiväkodeissa. Valmistamme päivittäin noin 80 000 ateriaa ympäri Espoota. Tuomme iloa ja energiaa ruokapöytään!
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