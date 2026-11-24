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Pressissä esiintyvät seuraavat kirjailijat ja teokset:

Roni Löfman – Robbe – 10 neuvoa nuoremmalle itselleni

Supersuosittu Robbe on oppinut paljon matkallaan yhdeksi Suomen seuratuimmista tubettajista. Miksei kateus kannata? Kuinka tylsältä tuntuvista askareista voi tehdä itselleen koukuttavan pelin? Miten tienata ensimmäiset euronsa?

Riikka Hakala – Nuotiotarinoita ja retkiruokaa

Somesuosikki Retki-Riikan raikkailla resepteillä kokkaaminen onnistuu ulkona ympäri vuoden. Miltä kuulostaisi vaikkapa nuudelikeitto, härkäpapuwrap, tikkukroissantti tai suklaafondyy?

Airikka Nurmela – Ystävysty hermostosi kanssa

Bestseller-kirjailijan käytännönläheinen teos näyttää, kuinka hermoston tasapaino voi muuttaa arkea, ihmissuhteita ja hyvinvointia.

Mona Moisala – Aivot ja muutos

Aivotutkimuksesta väitellyt psykologian tohtori Mona Moisalan uutuuskirja on selviytymisopas epävarmoihin aikoihin. Teos auttaa ymmärtämään omia reaktioita, rauhoittamaan hermostoa ja vahvistamaan muutosjoustavuutta.

Essi Weseri ja Maria Wasastjerna – Johtajan opissa

Suomen huippujohtajien parhaat teesit menestykseen ja hyvään elämään yksissä kansissa! Nobel-palkittu Bengt Holmström, Outokummun Kati ter Horst, Björn Wahlroos ja lukuisat muut johtajat kertovat teoksessa uransa käännekohdista, epäonnistumisista ja oivalluksista rehellisesti ja samaistuttavasti.

Juhani Mattila – Tunnista pelkosi

LT Juhani Mattila on psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti ja tietokirjailija, joka on erikoistunut tunneprosesseihin. Viisas opas auttaa ehkäisemään uupumusta ja löytämään tiedostamattomien pelkojen viemät voimavarat.

Anne-Mari Aaltonen – Entiset ystävät

Miten vaikeista tunteista voi selvitä, milloin ystävyys kannattaa irtisanoa ja miten ystävyyden voi korjata? Ystävyyden päättymisestä kertovat tositarinat antavat tukea ystävien kanssa kipuileville.

Riikka Waris – Kirjolla elämisen taito

Psykologian tohtorin konkreettinen ja vankalla asiantuntemuksella kirjoitettu kirja aikuisten adhd:sta ja neurokirjon haasteista.

Ilana Aalto – Kodin tavararalli

Ammattijärjestäjän parhaat vinkit lapsiperheen arkeen ja tavaratulvan hallintaan.

Lotta Heikkeri – Pahoinvointibisnes

Ayurvediset lisäravinteet, infrapunaterapiat ja ihmedieetit... Miksi hyvinvoinnista tuli niin vaikeaa – ja kallista?

Riina Ilmola – Stressistä voimaa

Psykologin uutuuskirja tarjoaa konkreettisia työkaluja ja oivalluksia, joilla kääntää paine kasvun ja hyvinvoinnin lähteeksi.

Timo Maisila – Fillarivaras

Kuriton musta komedia aloittaa Alamäkimaisteri-huumoriviihdesarjan. Tarina nauraa lempeänpisteliäästi keski-ikäisille suomalaismiehille, jotka suhtautuvat liian vakavasti itseensä ja harrastuksiinsa, mutta pitää sisällään myös syvempiä sävyjä.

Saila-Mari Kohtala – Massimo – Italian arkkitehti

Kuuma, hauska ja tyystin vastustamaton Miehelä-sarja vie jalat alta. Maria on viisikymppinen, itsenäiseen elämäänsä tyytyväinen helsinkiläisnainen. Uuden viihdesarjan avausosassa intohimoja aiheuttavat komea italialainen arkkitehti ja upea puutalovanhus, jonka Maria hankkii vaistoihinsa luottaen.

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