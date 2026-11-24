KUTSU: Otavan lifestyle-pressi 8.12.
25.11.2026 10:36:58 EET | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Tervetuloa linjoille tiistaina 8.12. klo 9.30–11 tutustumaan kevään 2027 kiinnostavimpiin lifestyle-, hyvinvointi- ja viihdeuutuuksiin. Ohjelmassa on tuoreita näkökulmia muun muassa hermoston tasapainoon, muutosjoustavuuteen, ystävyyssuhteisiin, johtajuuteen, neurokirjoon ja lapsiperheen arjen helpottamiseen. Teokset ilmestyvät tammikuun ja huhtikuun välillä, ja pressissä reilu tusina kirjailijaa esittelee uutuusteoksensa.
Etäpressin voit kuunnella kätevästi omalta koneeltasi käsin. Jos et ehdi linjoille, voit myös katsoa sen tallenteena.
Rekisteröidy pressiin tästä >>
Pressissä esiintyvät seuraavat kirjailijat ja teokset:
Roni Löfman – Robbe – 10 neuvoa nuoremmalle itselleni
Supersuosittu Robbe on oppinut paljon matkallaan yhdeksi Suomen seuratuimmista tubettajista. Miksei kateus kannata? Kuinka tylsältä tuntuvista askareista voi tehdä itselleen koukuttavan pelin? Miten tienata ensimmäiset euronsa?
Riikka Hakala – Nuotiotarinoita ja retkiruokaa
Somesuosikki Retki-Riikan raikkailla resepteillä kokkaaminen onnistuu ulkona ympäri vuoden. Miltä kuulostaisi vaikkapa nuudelikeitto, härkäpapuwrap, tikkukroissantti tai suklaafondyy?
Airikka Nurmela – Ystävysty hermostosi kanssa
Bestseller-kirjailijan käytännönläheinen teos näyttää, kuinka hermoston tasapaino voi muuttaa arkea, ihmissuhteita ja hyvinvointia.
Mona Moisala – Aivot ja muutos
Aivotutkimuksesta väitellyt psykologian tohtori Mona Moisalan uutuuskirja on selviytymisopas epävarmoihin aikoihin. Teos auttaa ymmärtämään omia reaktioita, rauhoittamaan hermostoa ja vahvistamaan muutosjoustavuutta.
Essi Weseri ja Maria Wasastjerna – Johtajan opissa
Suomen huippujohtajien parhaat teesit menestykseen ja hyvään elämään yksissä kansissa! Nobel-palkittu Bengt Holmström, Outokummun Kati ter Horst, Björn Wahlroos ja lukuisat muut johtajat kertovat teoksessa uransa käännekohdista, epäonnistumisista ja oivalluksista rehellisesti ja samaistuttavasti.
Juhani Mattila – Tunnista pelkosi
LT Juhani Mattila on psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti ja tietokirjailija, joka on erikoistunut tunneprosesseihin. Viisas opas auttaa ehkäisemään uupumusta ja löytämään tiedostamattomien pelkojen viemät voimavarat.
Anne-Mari Aaltonen – Entiset ystävät
Miten vaikeista tunteista voi selvitä, milloin ystävyys kannattaa irtisanoa ja miten ystävyyden voi korjata? Ystävyyden päättymisestä kertovat tositarinat antavat tukea ystävien kanssa kipuileville.
Riikka Waris – Kirjolla elämisen taito
Psykologian tohtorin konkreettinen ja vankalla asiantuntemuksella kirjoitettu kirja aikuisten adhd:sta ja neurokirjon haasteista.
Ilana Aalto – Kodin tavararalli
Ammattijärjestäjän parhaat vinkit lapsiperheen arkeen ja tavaratulvan hallintaan.
Lotta Heikkeri – Pahoinvointibisnes
Ayurvediset lisäravinteet, infrapunaterapiat ja ihmedieetit... Miksi hyvinvoinnista tuli niin vaikeaa – ja kallista?
Riina Ilmola – Stressistä voimaa
Psykologin uutuuskirja tarjoaa konkreettisia työkaluja ja oivalluksia, joilla kääntää paine kasvun ja hyvinvoinnin lähteeksi.
Timo Maisila – Fillarivaras
Kuriton musta komedia aloittaa Alamäkimaisteri-huumoriviihdesarjan. Tarina nauraa lempeänpisteliäästi keski-ikäisille suomalaismiehille, jotka suhtautuvat liian vakavasti itseensä ja harrastuksiinsa, mutta pitää sisällään myös syvempiä sävyjä.
Saila-Mari Kohtala – Massimo – Italian arkkitehti
Kuuma, hauska ja tyystin vastustamaton Miehelä-sarja vie jalat alta. Maria on viisikymppinen, itsenäiseen elämäänsä tyytyväinen helsinkiläisnainen. Uuden viihdesarjan avausosassa intohimoja aiheuttavat komea italialainen arkkitehti ja upea puutalovanhus, jonka Maria hankkii vaistoihinsa luottaen.
Rekisteröidy pressiin mukaan täältä >>
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Tietokirjat
Anni GullichsenMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Lasten- ja nuortenkirjat,
Otavan kirjasto, sarjakuvat
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Viihde, harrasteet, tietokirjat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Tanssiva karhu- palkinto myönnettiin Saila Susiluodolle ja Teemu Helteelle24.11.2026 19:00:00 EET | Tiedote
Tanssiva karhu- runopalkinto jaettiin Helsingin keskustakirjasto Oodissa tiistaina 24.11. Vuoden 2026 Tanssiva karhu -palkinnon saivat runoilijat Sasi Susiluoto kirjasta summerhill (Otava) ja Teemu Helle kirjasta Tahditon sydän (Robustos). Palkinnon jakoi Runousyhdistys Karhu.
Nämä Otavan ja Kariston hurmaavat kirjat ovat ehdolla Topelius- ja Arvid Lydecken -palkinnoille21.11.2026 16:10:00 EET | Tiedote
Riina Katajavuoren ja Väinö Heinosen Pulpetillani on robotti! kilpailee lastenkirjallisuuden Arvid Lydecken -palkinnosta. Maryam Abuzaid-Ryun Kompastellen ja Laura Suomelan Välivuosisyndrooma ovat nuortenkirjallisuuden Topelius-ehdokkaita.
Hermostoa, aivovoimaa ja parempaa arkea – tutustu kevään 2027 lifestyle-kirjoihin17.11.2026 11:04:28 EET | Tiedote
Tervetuloa linjoille tiistaina 8.12. klo 9.30–11 tutustumaan kevään 2027 kiinnostavimpiin lifestyle-, hyvinvointi- ja viihdeuutuuksiin. Ohjelmassa on tuoreita näkökulmia muun muassa hermoston tasapainoon, muutosjoustavuuteen, ystävyyssuhteisiin, johtajuuteen, neurokirjoon ja lapsiperheen arjen helpottamiseen. Teokset ilmestyvät tammikuun ja huhtikuun välillä, ja pressissä reilu tusina kirjailijaa esittelee uutuusteoksensa.
Katja Kallion Hyviä vuosia kuvaa rakkautta maailmassa, joka on menettämässä tulevaisuutensa10.11.2026 10:58:00 EET | Tiedote
Katja Kallion hurmaava pienoisromaani Hyviä vuosia toteaa, että ihminen kestää rehellisyyttä viikon vuodessa. Se kuvaa rakkautta, ystävyyttä ja elämän käännekohtia maailmassa, jonka perustukset ovat jo alkaneet järkkyä. Romaani perustuu Katja Kallion ja Aleksi Bardyn samannimiseen elokuvakäsikirjoitukseen, joka saa ensi-iltansa helmikuussa 2027.
Emma Alftan saa Funlandia-palkinnon10.11.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Historian kolmas Funlandia-palkinto on myönnetty kirjailija Emma Alftanille kirjasta Syteen tai saveen (Otava, 2026).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme