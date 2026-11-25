Bergqvist ja Biaudet: Tänä vuonna on surmattu 20 naista – nyt on keskityttävä ehkäisemään väkivaltaa ennen kuin on liian myöhäistä
25.11.2026 10:45:32 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Tänä vuonna 20 naista on menettänyt henkensä kotona tapahtuneen väkivallan seurauksena. Jokaisen luvun takana on menetetty ihmishenki sekä perhe ja läheisiä, jotka eivät koskaan saa menettämäänsä ihmistä takaisin. RKP:n kansanedustajat Sandra Bergqvist ja Eva Biaudet vaativat, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä jatketaan järjestelmällisesti ja että seuraava hallitus sitoutuu tavoitteeseen pysäyttää kaikki naismurhat eli femisidit ennen vuotta 2035.
– Yhdenkään naisen ei pidä joutua pelkäämään kotiin palaamista tai elämään pelossa oman kumppaninsa vuoksi. Silti se on aivan liian monen todellisuutta. Ongelman pysäyttäminen vaatii puheen lisäksi riittäviä toimia, sanoo RKP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sandra Bergqvist.
Bergqvist korostaa, että väkivalta alkaa usein jo kauan ennen kuin kukaan loukkaantuu vakavasti. Se voi ilmetä uhkailuna, kontrollointina, henkisenä väkivaltana tai toistuvina väkivallantekoina. Varoitusmerkit on otettava vakavasti, ja apua on saatava ajoissa.
– Väkivaltaan on puututtava jo ennen kuin nainen joutuu vakavan pahoinpitelyn uhriksi. Kun hän kertoo pelkäävänsä, meidän on kuunneltava. Kun hän pyytää apua, hänen on saatava sitä. Uhkailulla ja lyömisellä on oltava seurauksia. Yhdenkään naisen ei pidä joutua piiloutumaan ja elämään pelossa. Väkivallan tekijä on pysäytettävä, Bergqvist sanoo.
RKP haluaa tehostaa lähisuhdeväkivallan vastaista työtä, säätää naismurhasta eli femisidistä oman rikosnimikkeen ja kriminalisoida pakottavan kontrollin. Poliisilla ja muilla viranomaisilla on oltava riittävät resurssit, jotta ne voivat ehkäistä väkivaltaa ja puuttua siihen nopeasti.
Kansanedustaja Eva Biaudet on pitkään tehnyt työtä väkivaltaa kokeneiden naisten suojelun parantamiseksi. Hän korostaa, että turvakotipaikkoja on oltava riittävästi koko Suomessa. Hallituksen vuoden 2027 talousarvioesityksessä turvakotien rahoitusta lisätään 2,68 miljoonalla eurolla, mikä mahdollistaa uudet turvakotipaikat eri puolilla maata.
– Kun nainen on vaarassa, nopein tapa pelastaa henkiä on tarjota hänelle suojaa. Siksi tarvitsemme enemmän turvakotipaikkoja. Meidän on myös pystyttävä ehkäisemään väkivaltaa nykyistä paljon paremmin, jotta naiset voivat asua kotonaan turvassa, Biaudet sanoo.
Biaudet on aiemmin ilmaissut huolensa oikeuskanslerin selvityksestä, joka osoitti vakavia ja toistuvia puutteita siinä, miten poliisi käsittelee lähisuhdeväkivaltaa. Hän on painottanut, että poliisin uudet ohjeet on otettava käyttöön järjestelmällisesti ja määrätietoisesti koko maassa.
– Lähisuhdeväkivalta on virallisen syytteen alaista, ja poliisilla on velvollisuus tutkia se. Väkivaltaa kokeneen on voitava luottaa siihen, että viranomaiset ottavat tilanteen vakavasti ja rikokset tutkitaan asianmukaisesti. On erittäin vakavaa, jos nainen hakee apua ja jää ilman tarvitsemaansa suojaa. Poliisilla, syyttäjillä ja tuomioistuimilla on oltava sekä resurssit että osaaminen puuttua väkivaltaan ajoissa. Yhdenkään naisen ei pidä joutua elämään pelossa omassa kodissaan, Biaudet sanoo.
Bergqvist ja Biaudet ehdottavat, että seuraava hallitus laatii kattavan toimenpideohjelman, jolla vahvistetaan viranomaisten osaamista ja kehitetään hoitoketjuja väkivallan ehkäisemiseksi. Istanbulin sopimus on pantava täysimääräisesti täytäntöön myös Suomessa. Se edellyttää, että ennaltaehkäisevään työhön panostetaan ajoissa.
– Nyt meidän on tehtävä enemmän väkivallan pysäyttämiseksi, Bergqvist ja Biaudet sanovat.
Yhteyshenkilöt
Eva BiaudetKansanedustajaPuh:050 512 1846eva.biaudet@riksdagen.fi
Sandra BergqvistKansanedustajaPuh:040 534 1108
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