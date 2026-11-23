Verkkokaupat ohjaavat kuluttajien valintoja pimeillä keinoilla 17.11.2026 09:32:22 EET | Tiedote

Verkko-ostaminen on arkea lähes jokaiselle. Samalla kuluttajat kohtaavat yhä enemmän verkkokauppojen keinoja, joilla ostopäätöksiä pyritään nopeuttamaan ja ohjaamaan. Vaasan yliopiston kuluttajamarkkinoinnin apulaisprofessori Hanna Leipämaa-Leskinen tutkii, miten verkkokaupat vaikuttavat kuluttajien päätöksentekoon ja miksi harhaanjohtavia käytäntöjä on usein vaikea tunnistaa.