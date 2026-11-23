Monikansallisten yritysten kestävät hankinnat riippuvat ihmisistä ja toimintaympäristöstä
25.11.2026 11:12:25 EET | Vaasan yliopisto | Tiedote
Vaasan yliopistossa tarkastettava Elizabeth Jeromaan johtamisen väitöskirja osoittaa, että yrityksissä on mahdollista toteuttaa ympäristön kannalta kestäviä hankintakäytäntöjä, mutta yhtä kaikille sopivaa mallia ei ole.
Elizabeth Jeromaan väitöskirjan mukaan monikansallisten yritysten tapa toimia ympäristön kannalta kestävällä tavalla vaihtelee tuotekategorian, organisaatiokontekstin ja maan mukaan.
Jeromaan tutkimus osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun kestävistä hankinnoista ja toimitusketjuista sekä siitä, miten ympäristön kannalta kestäviä hankintakäytäntöjä voidaan ottaa käyttöön yrityksissä.
– Minua kiehtoi havainto siitä, että organisaatioihin kohdistuu usein samankaltaisia kestävyysodotuksia, mutta silti ne toteuttavat ympäristön kannalta kestäviä hankintoja hyvin eri tavoin. Halusin ymmärtää, mistä tämä johtuu ja mitkä tekijät auttavat organisaatioita viemään kestävyystavoitteet onnistuneesti osaksi arjen hankintakäytäntöjä, Jeromaa kertoo.
Tutkimus osoitti, että ympäristön kannalta kestävä hankinta ei ole vakioitu prosessi, vaan se on vahvasti sidoksissa toimintaympäristöön, suhteisiin ja mukana oleviin ihmisiin.
– Vaikka organisaatiot laativat kestävyysstrategioita ja -linjauksia, onnistunut toteutus riippui usein motivoituneista hankinta-ammattilaisista, jotka tulkitsivat kestävyysodotuksia, neuvottelivat niistä ja muunsivat ne käytännön teoiksi. Tästä syystä organisaatioiden tulisi välttää yhtä, kaikille sopivaa mallia kestävyyden toteuttamisessa.
Tulokset tarjoavat käytännön hyötyä monikansallisille yrityksille
Jeromaan mukaan kestävyyttä ei saavuteta pelkillä linjauksilla, vaan se edellyttää yhteistyötä, vuorovaikutusta, neuvottelua ja yksilöiden sitoutumista.
– Tulokset tarjoavat käytännön hyötyä yrityksille, hankinta-ammattilaisille, päättäjille ja muille toimijoille, jotka pyrkivät kehittämään hankintojen kestävyyttä ja toimitusketjujen vastuullisuutta.
Ympäristökestävyys on yksi aikamme suurimmista haasteista, ja organisaatioiden odotetaan osallistuvan aktiivisesti sen ratkaisemiseen. Hankintapäätökset vaikuttavat kokonaisiin toimitusverkostoihin, joten niillä on merkittävä potentiaali saada aikaan huomattavia ympäristöparannuksia.
– Tutkimukseni auttaa selittämään, miksi toimeenpano on usein vaikeaa ja mitä organisaatiot voivat tehdä parantaakseen sitä. Viime kädessä sen ymmärtäminen, miten kestävyys viedään käytäntöön, on välttämätöntä, jotta ympäristötavoitteet muuttuvat merkityksellisiksi ympäristövaikutuksiksi.
Väitöskirja
Jeromaa Elizabeth (2026) Environmentally Sustainable Procurement in Multinational Enterprises: Navigating Institutional Pressures and Relational Dynamics. Acta Wasaensia 603. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.
Väitöstilaisuus
M.Sc. Elizabeth Jeromaan väitöstutkimus “Environmentally Sustainable Procurement in Multinational Enterprises: Navigating Institutional Pressures and Relational Dynamics” tarkastetaan torstaina 3.12.2026 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.
Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta:
https://uwasa.zoom.us/j/62134990710?pwd=uUeNb3HVXQd5hShQeJWUQUhVUhLnII.1
Password: 901878
Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Tuija Mainela (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Rodrigo Rabetino.
Lisätietoa
Elizabeth Jeromaa, puh. +358 45 840 5886, elizabeth.jeromaa@uwasa.fi
Elizabeth Jeromaa toimii väitöskirjatutkijana Vaasan yliopistonStrategisen liiketoiminnan kehittämisen tutkimusryhmässä. Hänellä on strategisen toimitusketjujen hallinnan maisterintutkinto (Master’s in Strategic Supply Chain Management) brittiläisestä Roehamptonin yliopistosta. Hänen tutkimuksensa tarkastelee yritysverkostojen ja -suhteiden johtamista kestävissä hankinnoissa keskittyen erityisesti ympäristökestävyyteen valmistavassa teollisuudessa sekä kehittyvissä että kehittyneissä maissa.
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Yhteyshenkilöt
Elizabeth Jeromaa, puh. +358 45 840 5886, elizabeth.jeromaa@uwasa.fi
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