Kvanttisäädöksessä on kolme osiota: tutkimuksen huippuosaaminen, kvanttiteknologian käyttöönotto sekä järjestelmien ja toimitusten turvallisuus. EU:n kvanttikehysaloitteen avulla EU:n ja jäsenmaiden ohjelmat kootaan tukemaan tutkimukseen ja teollisuuteen liittyviä yhteisiä prioriteetteja. Näin helpotetaan rahoituksen, yhteiskäyttöisen infrastruktuurin ja erikoistuneiden tukipalvelujen saatavuutta. Kvanttiteknologia on yksi komission yksilöimistä kriittisistä teknologioista tekoälyn, puolijohteiden ja pilvipalvelujen ohella.

Tutkimus ja teollisuus

Tavoitteena on muuttaa Euroopan vahvuudet ja johtoasema kvanttitieteessä laajamittaiseksi teolliseksi kapasiteetiksi. Säädöksellä tuetaan myös yleiseurooppalaisten kvantti-infrastruktuurien luomista tutkijoiden ja yritysten käyttöön kaikkialla Euroopassa. Näihin kuuluvat kvanttitietokoneet, kvanttisimulaattorit ja kvanttitehostettu lääketieteellinen kuvantaminen. EU:n ja jäsenmaiden strategisilla hankkeilla kasvatetaan keskeisiä kvanttiteknologian valmiuksia muun muassa teollisten sovellusten ja valmistuksen osalta.

Turvallisuus ja rahoitus

Kvanttiteknologian merkitys turvallisuuden kannalta kasvaa jatkuvasti, koska sitä hyödynnetään paitsi siviili- myös kaksikäyttösovelluksissa. Säädöksellä tuetaan koordinoitua siirtymää kvanttiturvalliseen salaukseen. Euroopan digitaalisten järjestelmien turvallisuus pyritään varmistamaan esimerkiksi varautumisen seurannalla ja kohdennetuilla hankintasuojatoimilla. Komissio tekee myös tiivistä yhteistyötä Euroopan investointipankkiryhmän, jäsenmaiden ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa, jotta uusi pääomarahasto voidaan perustaa nopeasti.

”Kvanttiteknologiat muovaavat teollisuuden, turvallisuuden ja innovoinnin tulevaisuutta, ja niillä on merkittävä vaikutus yhteiskuntiimme. Euroopan on nyt kiristettävä tahtia. Kvanttisäädöksen avulla voimme muuttaa maailmanluokan kvanttitutkimuksemme teolliseksi kapasiteetiksi, vahvistaa kriittisiä toimitusketjuja ja varautua kvanttilaskentaan liittyviin kyberriskeihin. Euroopalla on jo vahva perusta kvanttiteknologiassa. Nyt on aika kasvattaa se teolliseen mittakaavaan, turvata kriisinkestävät toimitusketjut ja varmistaa teknologian turvallinen käyttöönotto”, toteaa teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen.

Taustaa

Ehdotus tukee Euroopan kvanttistrategiaa, jonka tavoite on nostaa Eurooppa johtoasemaan kvanttiteknologioiden alalla vuoteen 2030 mennessä. Kvanttisäädöksen mahdollinen tuleva EU:n rahoitus riippuu talousarviopäätöksistä ja asiaan liittyvien ohjelmien säännöistä. Vuonna 2025 julkaistussa EU:n kvanttistrategiassa raportoitiin, että EU ja jäsenmaat ovat investoineet kvanttiteknologioihin yli 11 miljardia euroa.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_2567