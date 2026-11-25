MTK:n Viljanen: Ennallistamisen laskusta ei euroakaan maanomistajille
25.11.2026 13:33:31 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK:n valtuuskunta kokoontuu keskiviikkona ja torstaina syyskokoukseensa Espoon Hanasaaressa. Kokouksen avannut MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen nosti puheessaan esiin maanomistajien omaisuudensuojan sekä kotimaisen ruoantuotannon merkityksen Suomen huoltovarmuudelle.
Ennallistamisen kansallisessa toimeenpanossa on Viljasen mukaan varmistettava, etteivät kustannukset päädy viljelijöiden ja metsänomistajien maksettaviksi. Yksityisillä mailla tehtävien toimien tulee perustua aitoon vapaaehtoisuuteen ja täysimääräisiin korvauksiin.
– Jos yhteiskunta haluaa maanomistajalta luontotekoja, suojelua tai hiilensidontaa, niistä on maksettava täysimääräinen korvaus. Ennallistamisen laskusta ei euroakaan kuulu viljelijöiden tai metsänomistajien maksettavaksi, Viljanen painotti.
Viljanen nosti ennallistamisen keskeiseksi riskiksi harmaan suojelun. Epäselvät määritelmät eivät saa johtaa siihen, että puunostoa tai muuta maankäyttöä rajoitetaan ennakoivasti ilman virallisia päätöksiä ja korvauksia. Myös luonnonsuojelulain soveltamisessa puolueiden pidettävä kiinni siitä, ettei suojelusta aiheutuvia kustannuksia sälytetä yksittäisen maanomistajan vastuulle.
Kotimainen ruoantuotanto on huoltovarmuuskysymys
Maailman epävarmuuden kasvaessa Suomen on Viljasen mukaan entistä tärkeämpää pitää huolta kotimaisen ruoantuotannon kannattavuudesta. Hän muistutti puheessaan, että maatalouden heikko kannattavuus on nostettu kansallisessa riskiarviossa yhdeksi elintarvikehuollon uhkakuvaksi.
Samalla Viljanen varoitti kehityksestä, jossa kotimainen tuotanto joutuu kilpailemaan halvempien tuontituotteiden kanssa ilman samoja tuotantovaatimuksia.
–Suomen markkinoille ei saa tuoda elintarvikkeita, joita on tuotettu löysemmillä ympäristö- ja eläinsuojeluvaatimuksilla kuin meillä Suomessa. Reilu kilpailu ja samat ehdot ovat ruokaturvan ehdoton edellytys, Viljanen sanoi.
Viljasen mukaan suomalaisen ruoan, metsien ja elinvoimaisen maaseudun merkitys koko maan huoltovarmuudelle ja talouskasvulle on tunnistettava myös ensi kevään eduskuntavaaleissa ja seuraavan hallituksen ohjelmassa.
Lisätietoja:
Eerikki Viljanen, MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja, p. +358 50 525 2727
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