Laiton ja kestämätön villieläinkauppa on yksi luonnon monimuotoisuuden häviämisen keskeisistä syistä. Kauppaa käydään tuhansilla eläinlajeilla sekä eläimistä tehdyillä tuotteilla norsunluusta suomuihin ja jauheisiin.

Kaupan siirtyminen verkkoon hankaloittaa valvontaa, sillä järjestöjen ja valvontaviranomaisten on yhä vaikeampi käydä läpi valtavaa määrää digitaalista sisältöä.

Helsingin yliopiston tutkijat pyrkivät helpottamaan tilannetta kouluttamalla tekoälymalleja lähes 40 000 kuvalla villieläintuotteista. Kehitystyö tehtiin yhdessä kansainvälisen eläinsuojelujärjestön IFAW:n (International Fund for Animal WelfareAvautuu uuteen välilehteen) kanssa.

Tunnistustarkkuus yli 90 prosenttia

Järjestelmä tunnistaa tarkasti norsuista, muurahaiskävyistä ja tiikereistä peräisin olevat tuotteet ja erottaa ne ulkonäöltään samankaltaisista arkiesineistä.

– Paras malli saavutti 84 prosentin kokonaistarkkuuden, ja tiikeri- ja muurahaiskäpytuotteiden kohdalla tarkkuus ylitti 90 prosenttia, sanoo tutkimuksen pääkirjoittaja, tutkijatohtori Ritwik Kulkarni Helsingin yliopistosta.

– Kun malli liitettiin älypuhelinsovelluksen tutkimusprototyyppiin, se saavutti käytännön seulontatesteissä yli 91 prosentin tarkkuuden. Automaattinen kuva-analyysi voi auttaa seulomaan epäilyttävimmän sisällön ensin ihmisten tarkastettavaksi, hän jatkaa.

Sovellus kentällä työskenteleville

Tarkkojen koneoppimismallien kehittäminen on kuitenkin vain osa haastetta.

– Jotta nämä teknologiat voisivat aidosti edistää luonnonsuojelua, niiden on oltava kentällä työskentelevien ihmisten saatavilla ja helposti käytettävissä, Kulkarni sanoo.

– Prototyyppimme osoittaa, miten tekoälytutkimuksen ja käytännön luonnonsuojelutyön välistä kuilua voidaan kuroa umpeen. Sen pohjalta tehty sovellus voisi auttaa esimerkiksi luonnonsuojelujärjestöjä ja viranomaisia.

Tutkimus korostaa luonnonsuojelututkijoiden, koneoppimisen tutkijoiden ja IFAW:n kaltaisten järjestöjen yhteistyön arvoa. Järjestöjen asiantuntemuksen avulla on voitu koota villieläintuotteiden kuvakirjasto.

– Olemme innoissamme siitä, että tämä tutkimus on muuttumassa käytännön seulontatyökaluksi laitonta verkossa käytävää villieläinkauppaa vastaan. Tutkimus osoittaa, mikä on mahdollista, kun luonnonsuojelujärjestöt ja tutkijat yhdistävät voimansa. Näemme tämän käytännön askeleena kohti sitä, että verkossa käytävän laittoman villieläinkaupan suunta saadaan käännettyä, sanoo IFAW:n villieläinrikollisuuden vastaisen ohjelman johtaja Lionel Hachemin.

– Laittomien villieläintuotteiden, kuten norsunluun, tunnistaminen tekoälyn avulla oli yksi suurimmista haasteistamme, kertoo tutkimusta johtanut luonnonsuojelumaantieteen professori Enrico Di Minin.

– Uudet työkalut tarjoavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia seurata reaaliajassa verkossa käytävää laitonta norsunluun, muurahaiskäpyjen suomujen ja tiikerinkynsien kauppaa valvontaviranomaisten tarpeisiin, hän jatkaa.

Tekoäly ei korvaa asiantuntijoita

Tutkijat painottavat, että teknologian on tarkoitus tukea ihmisten asiantuntemusta eikä korvata sitä. Järjestelmä merkitsee mahdollisesti epäilyttävät kohteet asiantuntijoiden tarkempaa tutkintaa varten, ja päätökset laillisuudesta ja toimenpiteistä jäävät pätevien viranomaisten tehtäväksi.

Jatkossa tutkimusryhmä aikoo parantaa mallien tarkkuutta, laajentaa tunnistettavien lajien ja tuotteiden valikoimaa, pilotoida yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja verkkoalustojen kanssa sekä kehittää parhaita käytäntöjä turvallisiin ja eettisiin ilmoituksiin valvontaviranomaisille.