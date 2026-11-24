Vihreiden Hopsu ja Holopainen: ”Lastensuojelun piirissä olevan nuoren pakkovelkaantumisen estäminen ei saa riippua kotikunnan kukkarosta”
25.11.2026 11:21:04 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustajat Inka Hopsu ja Mari Holopainen vaativat hallitusta palauttamaan lastensuojelun jälkihuollossa oleville nuorille poikkeuksen, jonka ansiosta heidän ei tarvinnut ottaa opintolainaa ennen toimeentulotukea. Helmikuussa voimaan tullut lakimuutos pakottaa nyt ilman perheen tukea elävät nuoret velkaantumaan jo lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa.
Toimeentulotukilain 1.2.2026 voimaan tullut muutos velvoittaa kaikki 18 vuotta täyttäneet opiskelijat nostamaan opintolainaa ennen perustoimeentulotukea. Aiemmin lastensuojelun jälkihuollossa olevia nuoria ei velvoitettu tähän, ja osalle myönnetty siirtymäaika päättyi heinäkuun lopussa.
– Oppivelvollisuuden laajentamisen lupaus oli, että jokainen nuori voi suorittaa toisen asteen tutkinnon perheensä varallisuudesta riippumatta. Nyt juuri ne nuoret, joilla ei ole perhettä tukenaan, joutuvat velkaantumaan ennen kuin heillä on ammattia tai edes ylioppilaslakkia. Tässä petämme lupauksen maksuttomasta koulutuksesta etenkin näille nuorille, vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu sanoo.
– Velka jakaa nuoria jo valmiiksi. VATT:n selvityksen mukaan lukiossa velkaa oli pienituloisten perheiden lapsista 11 prosentilla, mutta hyvätuloisten lapsista vain kahdella prosentilla. Samaan aikaan hallitus on jäädyttänyt opintorahan indeksitarkistukset ja heikentänyt opiskelijoiden asumisen tukea, mikä pakottaa yhä useamman turvautumaan opintolainaan, vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen kertoo.
Helsingin Sanomat kertoi vastikään lastenkodissa kasvaneesta lukiolaisesta, jolla oli jo noin 5 000 euroa opintolainaa, vaikka opinnot olivat vasta alussa. Samalla tahdilla velkaa on ylioppilaaksi päästessä jo yli 25 000 euroa.
- Yli 20 000 euron velkataakka jo toisen asteen loppuessa on kohtuuton nuorelle, joka on joutunut pärjäämään omillaan heti täysi-ikäistymistä asti ja jolla on edessään mahdollisesti jatko-opinnot ja uuden lainan otto, Hopsu jatkaa.
Helsinki on päättänyt paikata valtion heikennyksen ainakin vuonna 2027, mikä maksaa kaupungille noin kolme miljoonaa euroa vuodessa.
– Helsinki teki oikean päätöksen, mutta nuoren tulevaisuus ei voi riippua siitä, sattuuko hänen kotikunnallaan olemaan rahaa paikata hallituksen leikkauksia. Nyt nuoren asema riippuu siitä, mihin perheeseen hän sattuu syntymään ja missä kunnassa hän asuu. Tämä on korjattava koko maassa, ja nopeasti, Holopainen vaatii.
Kansanedustajat ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen lastensuojelun jälkihuollon piirissä olevien ja muiden toisen asteen opiskelijoiden pakkovelkaantumisesta.
– Kyse on pienestä joukosta nuoria ja valtiolle pienestä summasta, mutta näiden nuorten elämässä mahdollisesti koko loppuelämän valintoihin vaikuttavasta asiasta. Hallituksen on palautettava toimeentulotuensaantiin poikkeus ja selvitettävä, mitä sen opintotukileikkaukset kokonaisuudessaan tarkoittavat nuorten tulevaisuudelle, Hopsu vaatii.
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Mari HolopainenKansanedustajaPuh:0505143452mari.holopainen@eduskunta.fi
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