Helsingin yliopiston johtaman tutkimuksen mukaan sansibarinpuutamaani (Dendrohyrax neumanni) pitäisi luokitella erilliseksi lajiksi eikä idänpuutamaanin alalajiksi. Afrikasta kotoisin olevat puutamaanit ovat yöaktiivisia, metsissä eläviä nisäkkäitä sekä norsujen ja merilehmien lähimpiä eläviä sukulaisia.

Äskettäin tunnistettu laji on hyvin harvinainen. Se elää pieninä, toisistaan erillään olevina populaatioina Itä-Afrikan rannikolla sijaitsevassa Sansibarin saaristossa, ja sen olemassaolo on uhattuna. Suurin osa sansibarinpuutamaaneista elää Ungujan saarella, jossa niitä on arvion mukaan jäljellä alle 200.

Norsujen pieni sukulainen erottuu kovalla huudollaan

Tutkijat tekivät kenttätyötä Ungujan ja Pemban saarilla. He havaitsivat, että sansibarinpuutamaanit eroavat mantereella elävistä puutamaaneista turkin, kallon muodon ja erityisesti ääntelynsä osalta. Niillä on omaleimainen kova huuto, jota kutsutaan nimellä chackle (käkätys). Huutoa ei ole havaittu mantereella elävillä puutamaaneilla.

Tutkijat tallensivat myös ensimmäistä kertaa Sansibarin ja mantereen puutamaanien monimutkaisia lauluja. Laulut paljastivat eläinten käyttäytymisestä puolen, jota ei ole aiemmin tunnettu.

– Sansibarinpuutamaani on jäänyt tähän asti huomiotta, koska sen asemaa lajina ei ole selvitetty. Vertasimme puutamaanien kallojen rakennetta, turkin väritystä, ääntelyä, elinympäristöjä ja levinneisyyttä. Kaikki tulokset osoittavat, että sansibarinpuutamaanit ovat eläneet erillään mantereen puutamaaneista hyvin pitkään. Tulostemme perusteella kyseessä on oma lajinsa, jolla on oma evoluutiohistoriansa, kertoo tutkimuksen pääkirjoittaja Hanna Rosti Helsingin yliopistosta.

Sansibarinpuutamaanin suojelu ei voi odottaa

Suuri osa Sansibarin alkuperäisistä metsistä on jo kadonnut, joten sansibarinpuutamaanit ovat täysin riippuvaisia vähälukuisista, kaukana toisistaan sijaitsevista koralliluolista.

– Puutamaanit ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon. Kun niiden elinalueille rakennetaan taloja ja raivataan peltoja, jäävät luontoalueet erilleen toisistaan, jolloin puutamaanien määrä vähentyy entisestään. Lisäksi lajia uhkaavat metsästys ja ilmastonmuutoksen seurauksena nouseva merenpinta, sanoo kenttätyöhön osallistunut Sansibarin maatalous- ja kotieläintutkimuslaitoksen (ZALIRI) pääjohtaja Abdalla Ali.

Tutkijat suosittelevat sansibarinpuutamaanien pelastamiseksi välittömiä suojelutoimia, kuten jäljellä olevien luolien suojelua, ympäröivän kasvillisuuden ennallistamista, puutamaanien määrän seurantaa ja lajin uhanalaisuuden arvioimista uudelleen. Lajin asema varmistuu lopullisesti perimätutkimuksilla, jotka ovat jo käynnissä.

– Lajien luokittelua koskeva tutkimus vie usein vuosia, joskus vuosikymmeniä, eikä sansibarinpuutamaanilla ole sellaiseen aikaa. Tiedämme jo varmuudella, että kyseessä on hyvin omaleimainen populaatio, joka on vakavasti uhattuna. Siksi suojelutoimet on saatava nopeasti käyntiin, sanoo Rosti.

Nimi kertoo saksalaisesta tutkijasta

Sansibarinpuutamaanin tieteellinen nimi Dendrohyrax neumanni viittaa saksalaiseen eläintieteilijään Oscar Neumanniin (1867–1946). Hän tutki Itä-Afrikan eläimistöä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.

Nimi on vuodelta 1893. Silloin saksalainen eläintieteilijä Paul Matschie nimesi eläimen näytteiden perusteella, jotka Neumann oli kerännyt Sansibarilta ja lahjoittanut Berliinin luonnontieteelliselle museolle.