"Kirja lähti lentoon heti ensimmäisellä lukukerralla. Naurua tuli kesken lauseen. Ja sitten tuli hiljaisuus, sellainen, jossa ajatus liikkuu", sanoi lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittajan valitsija, Duudsonina tunnettu Jukka Hildén juhlapuheessaan.

Hildén valitsi kuuden ehdokkaan joukosta voittajaksi Teoksen julkaiseman Kristiina Wallinin ja Erika Kallasmaan kuvakirjan Älä pelkää, PÖÖ!

Hildénin mukaan Älä pelkää, PÖÖ! on hauska ja haikea kirja, joka luottaa lukijaansa ja antaa kuvien kertoa sen, mikä jää rivien väliin.

"Jäin tuijottamaan kuvia pitkäksi aikaa, ja löysin joka kerta jotain uutta. Kun lapsi nauraa kirjalle, hän tulee takaisin kirjan luo. Ja kun hän tulee takaisin, siitä syntyy lukija", Hildén perustelee valintaansa.

"Kirja kertoo yksinäisyydestä, mutta ei jätä ketään yksin. Se kertoo pelosta, mutta antaa rohkeutta. Ja se sanoo meille kaikille: Et ole yksin."

Älä pelkää, PÖÖ! kertoo vanhan säveltäjän, kulkukoiran ja pienen kummituksen ystävyydestä. Teksti: Kristiina Wallin, kuva: Erika Kallasmaa

Tekijöistä

Kristiina Wallin on palkittu runoilija ja prosaisti. Älä pelkää, PÖÖ! on hänen ensimmäinen lastenkirjansa.

Erika Kallasmaa työskentelee lasten kuvakirjojen sekä lapsille suunnatun kuvataiteen parissa. Kallasmaa on saanut mm. kuvataiteen valtionpalkinnon.

"Me tarvitsemme maailman, jossa lapset voivat luottaa siihen, että on ystävyyttä ja hyväksyntää, mutta myös kuvia, runoja ja musiikkia. Se maailma on aikuisten vastuulla", he sanoivat juhlapuheessaan.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto jaettiin tänään 30. kerran. Palkinnon arvo on 30 000 euroa.

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