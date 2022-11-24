Haapamäen valintaa ehdottivat pitkäaikaiset kollegat Pohjois-Pohjanmaalta perusteluinaan Haapamäen pitkä 40-vuotinen ura Muhoksen kunnan terveyskeskuslääkärinä ja vuodesta 2023 lähtien Pohjois-Pohjanmaan Muhoksen, Vaalan ja Utajärven sosiaali- ja terveyskeskusten apulaisylilääkärinä. Haapamäki on päivystänyt ja tehnyt kotikäyntejä koko uransa ajan ja ollut äärimmäisen sitoutunut yleislääkäri ja omalääkäri niin potilaaseen, perheeseen, koko alueen väestöön kuin myös kuntaan ja muiden yhteiskunnan vastuunkantajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Haapamäki on toiminut kouluttajalääkärinä ja antanut yleislääkärille äänen myöntämällä haastatteluja ja pitämällä luentoja.

Haapamäen valinnasta päätti Suomen yleislääkärit ry:n hallitus.

Yleislääkäri-lehden kirjoituspalkinto Elisa Nevalaiselle

Vuosikerran 2025 parhaana kirjoituksena palkittiin yleislääketieteen erikoislääkäri Elisa Nevalaisen artikkeli Potilaan kannattelu ja rinnalla kulkemisen taito (Yleislääkäri 3/2025). Palkintoraadin mukaan tekstissä pohditaan ansiokkaasti hoidon jatkuvuuden esteitä ja pulmia. Tiivistetysti yhteenvetona Nevalainen toteaa, että hoitosuhde on omalääkärin suurin vahvuus.

Yleislääkärin tutkimusapurahat viidelle kollegalle

Suomen yleislääkärit ry jakaa vuosittain apurahoja tutkimuksiin, jotka hyödyttävät perusterveydenhuollossa työskenteleviä lääkäreitä. Tänä vuonna apurahan saivat Hanna Aaltonen, Laura Sivula, Emmi Lautamatti, Sanna Lakoma ja Matti Nissilä. Tutkimukset käsittelevät yleislääkärille keskeisiä aiheita, kuten unettomuuden hoitoa, perus­­­terveyden­huollon digivastaanottoja ja terveyskeskuskoulutusjakson merkitystä osana lääkärin ammatillista jatkokoulutusta.

Keynote-luennot: Yleislääkäri asiallisen tiedon puolustajana sekä Yleislääkäri, terveydenhuollon tärkein erikoislääkäri

Yleislääkäripäivien avajaisten keynote-luennon piti lastentautien lääkäri Lotta Immeli HUSista. Hänen aiheensa käsitteli lääkärin roolia asiallisen tiedon puolustajana. Perjantaiaamun pääluentona kuullaan apulaisprofessori Mikael Ekbladin (TY) esitys Yleislääkäri, terveydenhuollon tärkein erikoislääkäri.

Yleislääkäripäivien suosio kasvaa edelleen

Yleislääkäripäivät järjestetään 26.–27.11. Marina Congress Centerissä Katajanokalla. Paikan päälle kokoontuu yli tuhat yleislääkäriä. Osallistujien määrä on kasvanut joka vuosi. Noin 145 kollegaa seuraa koulutusta etäyhteydellä.

Vuosittaiset Yleislääkäripäivät ovat suurin suomalainen yleislääkärien yleislääkäreille suunnittelema täydennyskoulutustapahtuma. Ne yhdistävät kollegakuntaa ja luovat suosiollaan uskoa perusterveydenhuollon tulevaisuuteen Suomessa. Tänä vuonna kuullaan luentoja mm. tekoälyn roolista perusterveydenhuollossa, erilaisista riippuvuuksista, unettomuuden hoidosta sekä lääkärin ja poliisin yhteistyöstä.

Ohjelma kokonaisuudessaan on nähtävissä osoitteessa https://event.eventos.fi/yleislaakaripaivat-2026/website/ohjelma?isPublic=true

Seuraavat Yleislääkäripäivät järjestetään 25.–26.11.2027.