Aluehallitus päätti talousarvioesityksestä: Vuoden 2027 talousarvioesitys uudistaa palveluja ja tasapainottaa taloutta
25.11.2026 12:30:00 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarvioesitys turvaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen saatavuutta sekä jatkaa talouden tasapainottamista. Aiemmilta vuosilta kertyneiden alijäämien kattaminen ja arviointimenettelyn toimenpiteet edellyttävät palvelujen ja toimintatapojen uudistamista.
Talousarvioesityksessä painotetaan varhaista tukea, hoidon jatkuvuutta ja sujuvia palveluketjuja, joilla parannetaan hoidon ja hoivan oikea-aikaisuutta ja vähennetään raskaampien palvelujen tarvetta. Taloutta tasapainotetaan myös uudistamalla palvelurakenteita, parantamalla tuottavuutta ja uudistamalla johtamista.
Aluehallitus päätti kokouksessaan 25.11. talousarvioesityksestään aluevaltuustolle. Aluehallitus päätti talousarvioesityksestä hyvinvointialuejohtajan muutetun esityksen perusteella. Liikuntalääketieteen poliklinikan ja ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan Petäjäveden yksikön toiminta jatkuu. Varahenkilöstön määrärahaa lisätään miljoonalla eurolla, mikä kohdennetaan ensisijaisesti ikääntyneiden palvelujen varahenkilöstöön. Määrärahan muutoksella vähennetään sijaiskuluja ja pienennetään talouden tasapainottamisesta aiheutuvia henkilöstövaikutuksia. Lisäksi aluehallitus päätti kahdesta muutoksesta äänestyksen jälkeen. Ikääntyneiden palveluihin tehtiin tekstilisäys, mikä koskee jonojen pitämistä mahdollisimman lyhyinä. Lisäksi Konnevedellä sijaitseva Ruusaliisan yhteisöllisen asumisen toiminta jatkuu.
– Talousarvioesitys on tasapainoinen, vaikka toimenpiteissä on myös kipeitäkin kohtia. Arviointimenettelyn talousura antaa raamin talousarvioesitykselle ja tähän uraan olemme hyvinvointialueena sitoutuneet. Samalla teemme palveluihin myös parannuksia, kuten omahoitajien ja -lääkärien ulottaminen kaikille keskisuomalaisille ensi vuoden aikana. Hoidon jatkuvuuden parantamisella lisätään myös kustannusvaikuttavuutta, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto kertoo.
– Ikääntyneiden hoivan kokonaisuuden kehittäminen on tärkeää ja ikääntyneiden palveluketjussa on ollut kehittämistarpeita, mikä on otettu huomioon talousarviossa. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen jonoja myös lyhennetään. Kuntouttavan päivätoiminnan tiloista luopuminen keskustelutti aluehallitusta. Kolmessa pisteessä, joista ollaan luopumassa, asiakkaita on ollut kahdesta neljään. Petäjäveden jatkavassa toimipisteessä on ollut 13 asiakasta, Ylälehto kertoo.
– Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa edistetään varhaista tukea ja vahvennetaan yhteistyötä. Nyt hyvään vauhtiin päässyt kehitys jatkuu, mikä on jo näkynyt esimerkiksi lastensuojelun sijoitusten määrän laskuna. Kun perheet ja lapset saavat moniammatillisesti tukea riittävän ajoissa, vähenee tarve raskaammille ja kalliimmille palveluille. Tämä on niin inhimillisesti kuin taloudellisestikin oikea suunta, Ylälehto jatkaa.
Vuoden 2027 talousarvioesityksessä kokonaismenot ovat noin 1,4 miljardia euroa, tilikauden tulos on noin 31 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja talouden tasapainottamistoimenpiteiden kokonaisuus on noin 61 miljoonaa euroa. Liikuntalääketieteen ja päivätoiminnan muutosten vuoksi terveydenhuollon toimialueen määrärahaa lisätään 100 000 euroa ja ikääntyneiden palveluiden toimialueen määrärahaa 70 000 euroa. Konsernihallinnon toimialueen määrärahaa vähennetään vastaavasti 170 000 eurolla. Varahenkilöstön määrärahaa lisätään miljoonalla eurolla ja vastaavasti ikääntyneiden palveluiden toimialueen sijaiskulujen ja erilliskorvausten määrärahaa vähennetään 1 000 000 eurolla. Ruusaliisan toiminnan jatkuminen nostaa menoja 109 500 eurolla.
Lisäksi aluehallitus teki talousarvioesitykseen hyvinvointialuejohtajan esityksestä kaksi tekstimuutosta:
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Varallaolojärjestelmän korvaavan sopimushenkilöstön kannustin- ja korvausjärjestelmän käyttöönotosta päätetään pelastustoimen palvelutasopäätöksen käsittelyn yhteydessä.
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Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteiden toimivuus arvioidaan erilaisten ja eri puolilla Keski-Suomea asuvien perheiden näkökulmasta tavoitteena varhaisen tuen vahvistaminen ja per-heiden yhdenvertainen kohtelu. Arviointia tehdään vanhempien, henkilökunnan sekä kuntien varhaiskasvatuksen näkökulmasta ja perusteita vertaillaan muihin hyvinvointialueisiin. Erityisesti kiinnitetään huomioita asiointikäyntien aikaiseen tukeen, varhaiskasvatusehdon toimeenpanoon sekä palvelusetelien toimivuuteen sekä maksullisuuden vaikutuksiin.
Aluehallitus äänesti muutosesityksistä
Riikka Rantanen (sd) esitti Tuula Peltosen (sd.) ym. kannattamana, että kohdasta "Vuoden 2027 toiminta- ja taloussuunnitelman henkilöstövaikutukset" poistetaan työskentelyalueen muutosta koskevat kirjaukset ja että työskentelyalueen muutosta koskevaa esitystä arvioidaan uudelleen vuoden 2027 aikana. Aluehallitus päätti asiasta pohjaesityksen mukaisesti äänin 7–6.
Marika Visakorpi-Kemppainen (kd.) esitti Elma Hyökyn (vihr.) ym. kannattamana tekstilisäystä ikääntyneiden palveluihin. Tekstilisäyksen mukaan jonot pidetään mahdollisimman lyhyinä ja enintään lakisääteisissä rajoissa. Aluehallitus päätti asiasta Visakorpi-Kemppaisen esityksen mukaisesti äänin 10–3.
Jukka Haaparanta (ps) esitti Lotta Aholan (kok.) ym. kannattamana, että potilaiden siirtokuljetukset tuotetaan jatkossa monituottajamallilla. Lisäksi muun muassa nykyisten palveluntuottajien sopimuksien päättyessä toukokuussa 2027 jatketaan edullisemman palvelutuottajan sopimuksen optiota vuoden 2027 loppuun saakka ja että vuoden 2027 aikana toteutetaan siirtokuljetusten kilpailutus. Aluehallitus päätti asiasta pohjaesityksen mukaisesti 8–5.
Jukka Haaparanta (ps.) esitti Marika Visakorpi-Kemppaisen (kd.) kannattamana henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaedun arvoksi 50 euroa. Aluehallitus päätti asiasta pohjaesityksen mukaisesti 11–2.
Elma Hyöky (vihr.) esitti Marika Visakorpi-Kemppaisen (kd) esittämänä valtuustoryhmän toiminnan tukemisen määrärahan puolittaminen. Aluehallitus päätti asiasta pohjaesityksen mukaisesti äänin 8–5.
Moona Seppä (kesk.) esitti Marika Visakorpi-Kemppaisen (kd.) ym. kannattamana, että Ruusaliisan yhteisöllisen asumisen palvelut säilytetään Konnevedellä. Aluehallitus päätti asiasta Sepän esityksen mukaisesti äänin 8–5.
Moona Seppä (kesk.) esitti Jouko Nykäsen (kesk) kannattamana, että sopimushenkilöstön mahdollisista varallaolomuutoksista ei päätetä talousarvion hyväksymisen yhteydessä lukuun ottamatta vuoden 2027 talousarvioon sisältyviä muutoksia. Mahdollisista pysyvistä varallaolojärjestelmän muutoksista tehdään erillinen päätös. Aluehallitus päätti asiasta pohjaesityksen mukaisesti äänin 8–5.
Lisäksi aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy asiakasmaksujen perusteet. Asiakasmaksuihin, tulorajoihin ja vähimmäiskäyttövaroihin tehtäisiin indeksikorotus vuoden 2027 alusta. Lisäksi terveydenhuollon maksuihin tehtäisiin muutoksia 1.3. alkaen pääsääntöisesti valmisteilla olevan lainsäädännön mukaisesti. Sosiaalihuollon maksuissa pitkäaikaisesta ympärivuorokautisesta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun enimmäismäärä nousisi vuoden alussa 85 prosentista 87,5 prosenttiin valmisteilla olevan lainsäädännön mukaisesti. Sosiaalihuollon harkinnanvaraisia asiakasmaksuja yhdenmukaistettaisiin vastaamaan paremmin niistä aiheutuvia kustannuksia tai niitä korotettaisiin hyvinvointialueindeksin korotuksen mukaisesti.
Johtamisjärjestelmän muutokset talousarvioon ja hallintosääntöön
Aluehallituksen talousarvioesitys on uudistettavan johtamisjärjestelmän ja organisaation mukainen. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle myös hallintosääntömuutoksia, joita johtamisjärjestelmän uudistaminen edellyttää. Aluevaltuusto päättää talousarviosta ja hallintosääntömuutoksia kokouksessaan 8.12.
Lisäksi aluehallitus käsitteli talousarviota ja johtamisjärjestelmää koskevien yhteistoimintaneuvottelujen tulosta ja totesi, että vuoden 2027 talousarvioon liittyvien suunnitelmien ja johtamisjärjestelmän uudistamisen edellyttämien toimenpiteiden mukaiset päätökset tehdään aluevaltuuston hyväksyttyä talousarvioehdotuksen 2027.
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YTA-sopimus aluevaltuustolle
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy Itä-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimuksen siten, että sopimus tulee voimaan 1.1.2027. Sopimuksella hyvinvointialueet vahvistavat työnjakoa ja strategista kumppanuutta. Sopimuksen päivityksessä korostuvat erityisesti vaativien palveluiden järjestämisen uudistukset, tukipalveluiden kehittäminen sekä tiedolla johtamisen ja digitaalisten ratkaisujen vahvistaminen. Yhteiset ratkaisut tukevat myös kustannusten hallintaa.
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https://www.hyvaks.fi/uutiset/ita-suomen-yhteistyoalue-paivittaa-yhteistyosopimuksensa-hyvinvointialueiden-strateginen
Vastauksia valtuustoaloitteisiin
Aluehallitus päätti merkitä seuraaviin valtuustoaloitteisiin laaditut vastaukset tiedokseen, lähettää ne edelleen tiedoksi aluevaltuustolle sekä esittää aluevaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.
Vastauksesta valtuustoaloitteeseen talousarvion määrärahojen erittelystä lakisääteisiin ja harkinnanvaraisiin ilmenee, että valtuustoaloitteen keskeisenä tavoitteena on turvata lakisääteiset palvelut ja kohdistaa palvelujen lopettamiset sekä toiminnan vähennykset ensisijaisesti toimintaan, jota laki ei velvoita järjestämään. Aloitteen tavoitteisiin liittyvää arviointia on tehty osana vuoden 2027 palvelujen ja talouden suunnittelua. Talousarvion valmistelussa on arvioitu palveluvalikoimaa, palvelutasoa, palvelujen myöntämisen ehtoja, palvelurakennetta ja tuotantotapoja. Ratkaisut perustuvat hyvinvointialuestrategiaan, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategiaan sekä pelastustoimen palvelutasopäätökseen. Ne ohjaavat palveluvalikoimaa, palvelujen järjestämistä ja palvelutasoa osana toiminnan ja talouden suunnittelua. Käytettävissä olevat määrärahat on kohdennettu ensisijaisesti lakisääteisten tehtävien turvaamiseen. Talouden tasapainottaminen edellyttää silti myös lakisääteisten tehtävien järjestämis- ja tuotantotapojen uudistamista.
Vastauksesta valtuustoaloitteeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista ilmenee, että hyvinvointialueella vuoden 2027 asiakasmaksuja valmistellaan siten, että maksuja korotetaan asiakasmaksulain- ja asetuksen mukaisten enimmäismäärien mukaisesti pois lukien kirurgisten leikkaussaliolosuhteissa tehtävien raskaudenkeskeytysten uusi maksu. Sen osalta esitetään, että uutta maksua ei otettaisi käyttöön.
Muut asiat
Aluehallitus päätti poistosuunnitelman muutoksista 1.1.2027 alkaen. Muutokset ovat luonteeltaan stilistisiä ja valtakunnallisten ohjeiden mukaisia tarkennuksia, joilla ei ole vaikutuksia mm. poistoaikoihin.
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on verkkosivulla hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026372). Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Lasse LeppäVt. hyvinvointialuejohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 599 9545lasse.leppa@hyvaks.fi
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
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