Hämeessä rakennetaan yrityksille reittikarttaa kasvuun ja kansainvälistymiseen
26.11.2026 07:00:00 EET | Hämeen kauppakamari | Tiedote
Hämeen kauppakamarin kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta rakentaa kokonaiskuvaa siitä, mistä Hämeen yritykset löytävät tukea kasvuun ja kansainvälistymiseen. Tavoitteena on helpottaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Hämeen kasvun reittikartta kokoaa yhteen alueen ja Team Finland -verkoston palvelut, osaamisen, rahoituksen ja kumppanit yrityksen näkökulmasta. Kartan ensimmäinen versio esitellään Linnan Business Turnajaisissa Hämeenlinnassa 26.11.2026.
Kasvua tavoitteleville yrityksille on tarjolla paljon palveluja, mutta aina ei ole selvää, mistä kannattaa lähteä liikkeelle tai kenen puoleen kääntyä seuraavaksi. Reittikartan tarkoitus on tehdä yrityksen vaihtoehdot näkyviksi eri kasvutilanteissa ja auttaa löytämään oikeat toimijat kasvun eri vaiheisiin.
Kokonaiskuvaa on rakennettu valiokunnan yhteisenä työnä. Kartta on tehty metrokartan muotoon, ja siinä on kaksi näkymää. Yrityslähtöisessä reittikartassa yritys valitsee viidestä lähtöasemasta oman tilanteensa – esimerkiksi valmiin tuotteen, jolla halutaan vientiin – ja seuraa reittiä, jonka varrella on apua tarjoavia palveluja ja toimijoita. Ekosysteemikuva puolestaan näyttää koko Hämeen kasvun palvelut, osaamisen, rahoituksen ja verkostot yhtenä kokonaisuutena.
”Kasvua ja kansainvälistymistä tukevia palveluja on paljon. Haaste on usein siinä, löytääkö yritys oikean avun oikeassa vaiheessa. Haluamme tehdä kasvun reitit näkyviksi ja samalla tunnistaa kohdat, joissa yritysten polku vielä katkeaa”, sanoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Kartoitus auttaa myös tunnistamaan, missä yritysten kasvupolut katkeavat, missä toimijoiden yhteistyötä pitäisi vahvistaa ja mitä Hämeen kasvun ekosysteemistä vielä puuttuu.
”Reittikarttaa ei tehdä valmiiksi yrityksille, vaan yhdessä yritysten kanssa. Haluamme kuulla, löytyvätkö kartasta oikeat palvelut ja toimijat, mitä siitä puuttuu ja missä yhteistyötä pitäisi vahvistaa”, toteaa kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja Marika Mesimäki.
Yritykset mukaan kehittämään karttaa
Reittikartan ensimmäinen versio esitellään Linnan Business Turnajaisissa Hämeenlinnan Verkatehtaalla 26.11.2026. Yrityksiä ja alueen muita toimijoita kutsutaan kommentoimaan ja kehittämään karttaa edelleen. Karttaa voi kommentoida kartassa olevan QR-koodin kautta tai tapahtumassa Hämeen kauppakamarin ständillä.
Hämeen kauppakamarin uuden kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan tavoitteena on tehdä kasvun esteitä näkyviksi, vahvistaa alueen kasvun ekosysteemiä sekä rohkaista yrityksiä kasvamaan, uudistumaan ja kansainvälistymään.
Hämeen kauppakamarin kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunta kokoaa yhteen alueen yrityksiä, julkisia toimijoita, kehitysyhtiöitä, rahoituksen asiantuntijoita sekä korkeakouluja ja oppilaitoksia. Valiokunnan tavoitteena on tehdä kasvun esteitä näkyviksi, vahvistaa Hämeen kasvun ekosysteemiä ja edistää positiivista kasvupuhetta. Kasvu ja kansainvälistyminen ovat Hämeen kauppakamarin strategian keskiössä: sen visio on vetovoimainen ja kansainvälisesti kilpailukykyinen Häme.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala
p. 050 339 1625
anne.vanhala@hamechamber.fi
Hämeen kauppakamarin kasvu- ja kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja Marika Mesimäki
p. 041 454 1861
marika.mesimaki@mesimaki.fi
Kuvat
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
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