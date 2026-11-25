Henriksson jyrähti Strasbourgissa: Ei viisumeita venäläisurheilijoille!
25.11.2026 13:12:41 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n europarlamentaarikko ja Renew Europe -ryhmän varapuheenjohtaja Anna-
Maja Henriksson piti tiistai-iltana painokkaan puheenvuoron Euroopan parlamentin
täysistunnossa Strasbourgissa. Hän vaati, että Venäjä pidetään kansainvälisten
urheilutapahtumien ulkopuolella niin kauan kuin hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu.
– Niin kauan kuin Venäjän raaka hyökkäyssota jatkuu, Venäjällä ei ole asiaa
kansainvälisiin urheilutapahtumiin eikä siis myöskään jääkiekon MM-kisoihin!
Urheilusta ei saa tulla Putinin propagandan näyteikkunaa, Henriksson jyrähti.
Alkuviikosta Euroopan komissio esitteli ehdotuksensa EU:n seuraavaksi Venäjän
vastaiseksi pakotepaketiksi. Komissio haluaa muun muassa estää venäläisiä
joukkueita ja urheilijoita kilpailemasta Venäjän lipun alla EU:ssa järjestettävissä
urheilutapahtumissa. Komissio ehdottaa myös Venäjän virallisten tunnusten
kieltämistä urheilutapahtumissa.
Henriksson kehottaa jäsenmaita tukemaan ehdotettuja toimia.
– Yhdenkään jäsenmaan ei pitäisi myöntää viisumeita venäläisurheilijoille! Venäjä
käyttää urheilua osana propagandakoneistoaan. Venäjän kiihdyttäessä
hybridisotaansa meidän on lisättävä painetta Putinia kohtaan. Meidän on seistävä
Ukrainan rinnalla ja estettävä Putinin propagandavoitto, Henriksson sanoo.
Yhteyshenkilöt
Ted UrhoErityisavustaja (Anna-Maja Henriksson)Puh:+358 50 544 7730
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