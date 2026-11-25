Bergqvist ja Biaudet: Tänä vuonna on surmattu 20 naista – nyt on keskityttävä ehkäisemään väkivaltaa ennen kuin on liian myöhäistä 25.11.2026 10:45:32 EET | Tiedote

Tänä vuonna 20 naista on menettänyt henkensä kotona tapahtuneen väkivallan seurauksena. Jokaisen luvun takana on menetetty ihmishenki sekä perhe ja läheisiä, jotka eivät koskaan saa menettämäänsä ihmistä takaisin. RKP:n kansanedustajat Sandra Bergqvist ja Eva Biaudet vaativat, että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä jatketaan järjestelmällisesti ja että seuraava hallitus sitoutuu tavoitteeseen pysäyttää kaikki naismurhat eli femisidit ennen vuotta 2035.