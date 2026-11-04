Euroopan parlamentissa Strasbourgissa on tällä viikolla esillä Uusi Puu -näyttely ”New Wood – Building a Biobased Future”. Näyttelyssä esitellään EU-päättäjille erilaisia käytännön ratkaisuja fossiilisiin pohjautuvien tuotteiden korvaamiseen. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen kanssa ja näyttelyä emännöi europarlamentaarikko Katri Kulmuni.

EU:ssa ja täällä parlamentissakin on hyvin itsepintainen myytti, että biotuotteet olisivat jotenkin pahasta. Tätä myyttiä yritämme parhaamme mukaan purkaa, sanoo Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan jäsen Katri Kulmuni.

Sama Uusi Puu -näyttely on ollut parlamentissa viimeksi lähes 10 vuotta sitten. Mitä siinä ajassa EU on tehnyt biotuoteinnovaatioiden skaalaamiseksi? Todella, todella vähän. Samaan aikaan mm. Kiina on valloittanut metsätaloudessa alaa hurjasti.





Itse innovaatiot ovat menneet eteenpäin hurjasti, josta tämäkin näyttely tänään todistaa.

Näyttelyn avasi virallisesti parlamentin puhemies Roberta Metsola. Metsola korosti puheenvuorossaan EU:n tutkimusrahoituksen merkitystä innovaatioiden syntymiseen sekä suomalaisten osaamista. Kulmuni pitää näyttelyä ja avajaisia jo nyt onnistuneena kokonaisuutena ja palautetta onkin tullut meppikollegoilta ympäri Eurooppaa.

EU:ssa yritetään nyt vetää jarrua siihen kehitykseen, mitä biotuotteiden osalta pitäisi juuri kirittää. Parhaimmillaanhan tuotteen raaka-aine, jalostus, käyttö ja kierrätys tulisivat kokonaisuudessaan Euroopasta. Se vankistaisi taloutta, loisi työpaikkoja ja parantaisi strategista autonomiaamme, Kulmuni sanoo.

Suomalainen osaaminen ja biotuoteinnovaatiot ansaitsevat tulla näkyväksi myös EU-päättäjien suuntaan. Parlamentissa on nähty kaikenlaisia näyttelyitä, mutta uskallan sanoa, että tämä on yksi kauden vaikuttavimmista, Kulmuni lisää.

MEP Kulmuni emännöi näyttelyn sekä sen yhteydessä pidetyn avajaistilaisuuden 24.11.2026. Näyttelyn keynote-puheenvuoron käytti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.

Näyttely on kiertänyt ympäri maailmaa mm. Osaka World Expossa, OECD:n ministerikokouksessa Pariisissa, Dublinin biotaloushuippukokouksessa sekä Lontoossa The Garrison Chapelissa, jossa myös kuningas Charles tutustui näyttelyyn.