Myytin murtamista Euroopan parlamentissa – Biotuote on hyvä tuote”, sanoo MEP Katri Kulmuni
25.11.2026 12:46:37 EET | MEP Katri Kulmuni | Tiedote
Euroopan parlamentissa Strasbourgissa on tällä viikolla esillä suomalaisia biopohjaisia innovaatioita. Europarlamentaarikko Katri Kulmuni on kutsunut EU-kollegat tutustumaan mm. muovia korvaaviin tuotteisiin.
Euroopan parlamentissa Strasbourgissa on tällä viikolla esillä Uusi Puu -näyttely ”New Wood – Building a Biobased Future”. Näyttelyssä esitellään EU-päättäjille erilaisia käytännön ratkaisuja fossiilisiin pohjautuvien tuotteiden korvaamiseen. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen kanssa ja näyttelyä emännöi europarlamentaarikko Katri Kulmuni.
- EU:ssa ja täällä parlamentissakin on hyvin itsepintainen myytti, että biotuotteet olisivat jotenkin pahasta. Tätä myyttiä yritämme parhaamme mukaan purkaa, sanoo Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnan jäsen Katri Kulmuni.
- Sama Uusi Puu -näyttely on ollut parlamentissa viimeksi lähes 10 vuotta sitten. Mitä siinä ajassa EU on tehnyt biotuoteinnovaatioiden skaalaamiseksi? Todella, todella vähän. Samaan aikaan mm. Kiina on valloittanut metsätaloudessa alaa hurjasti.
- Itse innovaatiot ovat menneet eteenpäin hurjasti, josta tämäkin näyttely tänään todistaa.
Näyttelyn avasi virallisesti parlamentin puhemies Roberta Metsola. Metsola korosti puheenvuorossaan EU:n tutkimusrahoituksen merkitystä innovaatioiden syntymiseen sekä suomalaisten osaamista. Kulmuni pitää näyttelyä ja avajaisia jo nyt onnistuneena kokonaisuutena ja palautetta onkin tullut meppikollegoilta ympäri Eurooppaa.
- EU:ssa yritetään nyt vetää jarrua siihen kehitykseen, mitä biotuotteiden osalta pitäisi juuri kirittää. Parhaimmillaanhan tuotteen raaka-aine, jalostus, käyttö ja kierrätys tulisivat kokonaisuudessaan Euroopasta. Se vankistaisi taloutta, loisi työpaikkoja ja parantaisi strategista autonomiaamme, Kulmuni sanoo.
- Suomalainen osaaminen ja biotuoteinnovaatiot ansaitsevat tulla näkyväksi myös EU-päättäjien suuntaan. Parlamentissa on nähty kaikenlaisia näyttelyitä, mutta uskallan sanoa, että tämä on yksi kauden vaikuttavimmista, Kulmuni lisää.
MEP Kulmuni emännöi näyttelyn sekä sen yhteydessä pidetyn avajaistilaisuuden 24.11.2026. Näyttelyn keynote-puheenvuoron käytti maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah.
Näyttely on kiertänyt ympäri maailmaa mm. Osaka World Expossa, OECD:n ministerikokouksessa Pariisissa, Dublinin biotaloushuippukokouksessa sekä Lontoossa The Garrison Chapelissa, jossa myös kuningas Charles tutustui näyttelyyn.
Yhteyshenkilöt
Katri KulmuniEuroparlamentaarikkoPuh:+358 44 2555 903katri.kulmuni@europarl.europa.eu
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