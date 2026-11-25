Riippumatonta media koetellaan Suomessa. Mainostulot siirtyvät globaaleille alustoille, julkisen palvelun mediaa on heikennetty ja tekoälyn ja sisältömarkkinoiden murros aiheuttaa monenlaisia kierrepalloja niin mediakäyttöön kuin journalismin tekemiseen.

26. lokakuuta 2026 Suomen Tietotoimisto tiedotti uutis- ja kuvapalvelunsa lopettamisesta maaliskuussa 2027. Päättymässä on arviolta 89 työsuhdetta sekä 1. marraskuuta 139 vuotta täyttäneen kansallisen uutistoimiston toiminta. Syynä on uutistoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus, jota kiihdytti omistaja Sanoman irtautuminen STT:n asiakkuudesta 2025.

STT:n toiminnan päättymisen vaikutuksista on esitetty arvioita niin median moniäänisyyden, omistajuuden keskittymisen, paikallismedioiden sisältöjen, huoltoturvan, kansalaisten tiedonsaantioikeuden kuin demokratian kannalta. Mediassa on pohdittu erilaisia skenaarioita STT:n toiminnan jatkoksi ja asioita on edistetty kulisseissa. Suomen Journalistiliitto on ollut asiassa aktiivinen.

Missä mennään 10. joulukuuta 2026? Millainen on riippumattoman median tulevaisuus Suomessa? Miten sen toimintaedellytyksiä voitaisiin vahvistaa?

Näkemyksiään Eurooppa-salissa avaavat media-alan vaikuttajat, asiantuntijat sekä poliitikot. Tule mukaan seuraamaan keskustelua ja esittämään kysymyksesi!

Ohjelma

Illan aluksi kuulemme kolme lyhyttä puheenvuoroa keskustelun taustaksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön erityisasiantuntija Eero Salojärvi, esittelee LVM:n virkakunnan puheenvuoron, joka julkaistiin syksyllä tulevan hallitusvaihdon (2027) tueksi. Miten ministeriön asiantuntijat parantaisivat media-alan elinvoimaisuutta Suomessa?

Journalismin tutkija ja yliopistonlehtori Katja Lehtisaari tarkastelee uutismedian toimialan nykytilaa ja mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja, vertaillen tilannetta erityisesti Pohjoismaihin.

Euroopan parlamentin jäsen Mika Aaltola (EPP, kok.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen Euroopan komissiolle STT:n ja uutistoimistojen tulevaisuudesta. Aaltola avaa asiaa yleisölle ennalta nauhoitetussa videoviestissään.

Paneelissa riippumattoman median tulevaisuudesta keskustelevat kansanedustaja Timo Harakka (SDP), STT:n päätoimittaja Minna Holopainen, Keskipohjanmaan päätoimittaja Matti Posio ja Journalistiliiton puheenjohtaja Marjaana Varmavuori, joka kuuluu STT:n pelastamiseksi keinoja etsivään työryhmään.

Tapahtuman juontaa ja paneelia johtaa toimittaja Robert Sundman. Ilta päättyy yleisökeskusteluun.

Aikataulu

17.00 Ilmoittautuminen, kahvia, glögiä ja iltapalaa aulassa

17.30 LVM:n virkanäkemys media-alan toimenpiteistä / Eero Salojärvi, erityisasiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö

17.40 Riippumattoman median tilanne ja tulevaisuus – miten Suomi asettuu eurooppalaiseen, erityisesti pohjoismaiseen kontekstiin / Katja Lehtisaari, YTT, tutkija, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto

17.55 Kirjallinen kysymys STT:n ja uutistoimistojen tulevaisuudesta Euroopan komissiolle / Mika Aaltola, MEP, (EPP, kok.).

18.00 Riippumattoman median tulevaisuus, paneelikeskustelu / Timo Harakka, kansanedustaja, SDP, Minna Holopainen, päätoimittaja, STT, Matti Posio, päätoimittaja, Keskipohjanmaa, Marjaana Varmavuori, puheenjohtaja, Journalistiliitto. Keskustelua johtaa Robert Sundman, politiikan toimittaja, Suomen Kuvalehti

19.00 Yleisökeskustelu

19.30 Tilaisuus päättyy

Osallistuminen ja ilmoittautuminen

Tapahtuman järjestävät Euroopan parlamentin Suomen-toimisto ja Helsingin Seudun Journalistit ry. Voit osallistua tilaisuuteen Eurooppasalissa Helsingin Kampissa tai etänä. Ennakkoilmoittautuminen vaaditaan.

Eurooppasali on EU-parlamentin Suomen-toimiston ja Euroopan komission Suomen-edustuston yhteinen julkinen tila. Paikan päälle mahtuu 80 ensin ilmoittautunutta. Lähiosallistujien ilmoittautuminen alkaa kello 17. Iltapalaa on tarjolla salin aulassa tilaisuuden alkuun, 17.30 asti.

Etäosallistujille lähetetään linkki ja ohjeet webinaarin seuraamiseen koulutusta edeltävänä päivänä.

Tilaisuus tallennetaan ja tallenne julkaistaan tilaisuuden jälkeen HSJ:n ja EU-parlamentin Suomen toimiston YouTube-kanavilla.

Yleisökeskustelulle on varattu 30 minuuttia tapahtuman lopuksi. Kysymyksiä puhujille voi jättää myös etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittaudu lähitapahtumaan tai webinaariin viimeistään 3. joulukuuta tästä.

Tervetuloa!