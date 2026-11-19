Mirjam Helin -akatemian laulajat esiintyvät Pariisissa ensi viikolla
26.11.2026 11:35:17 EET | Suomen Kulttuurirahasto | Tiedote
Kansainvälistä uraa tavoittelevat suomalaiset laulajat ja suomalainen laulutaide ovat esillä Pariisissa, kun Mirjam Helin -akatemia esittäytyy musiikkialan ammattilaisille.
Mirjam Helin -akatemia ja -kilpailu ja esittäytyvät 2. joulukuuta Pariisissa konsertissa, jonne on kutsuttu musiikkialan ammattilaisia tutustumaan nuoriin laulajalahjakkuuksiin ja suomalaiseen laulutaiteeseen.
Suomen Ranskan-instituutissa pidettävässä Le vol des cygnes -konsertissa esiintyvät Mirjam Helin -akatemian laulajat mezzosopraano Melike Uludag ja baritoni Gabriel Kivivuori Sereno sekä pianisti Kirill Kozlovski. Konsertin ohjelmassa on mm. Jean Sibeliuksen, Luciano Berion ja Tauno Pylkkäsen sävellyksiä. Konsertti on osa Aino Ackté 150 -juhlavuoden ohjelmaa.
Viime vuonna perustettu Mirjam Helin -akatemia on kaksivuotinen lahjakkuusohjelma, joka valmentaa suomalaisia laulajille kansainväliselle uralle. Akatemian opettajat ovat alan kansainvälisiä huippuja, ja opetukseen kuuluu laulunopetuksen lisäksi muun muassa henkistä valmennusta, ohjelmisto- ja kieliopintoja sekä musiikkialan ammattitietoutta.
Akatemiassa vierailee säännöllisesti ooppera-agentteja ja oopperatalojen casting directoreja. Yksi Mirjam Helin -akatemian keskeisistä tehtävistä onkin auttaa laulajia luomaan kansainvälisiä kontakteja.
”Ensimmäisen vuoden jälkeen laulajiamme on päässyt työskentelemään tai jatko-opintoihin Lontooseen, Berliiniin ja Salzburgiin. Basso Martin Iivarinen debytoi viime viikonloppuna Berliinin valtionoopperassa", kertoo Mirjam Helin -akatemian vastaava tuottaja Helianna Herkkola.
Mirjam Helin -akatemia
- Syksyllä 2025 käynnistynyt koulutus, joka tukee suomalaisia laulajia kansainvälisen uran tavoittelussa
- Opiskelijoina 11 suomalaista laulajaa
- Opettajat alan kansainvälisiä huippuja, esimerkiksi sopraano Camilla Nylund, sopraano Linda Watson, bassobaritoni Luca Pisaroni, vocal coach ja kapellimestari Audrey Saint-Gil, pianisti ja vocal coach Alessandro Misciasci, pianisti ja vocal coach, bel canto -spesialisti Hana Lee sekä Alankomaiden kansallisoopperan studion johtaja, sopraano Rosemary Joshua.
Yhteyshenkilöt
Helianna Herkkolavastaava tuottajaMirjam Helin -laulukilpailu ja -akatemiaPuh:050 4761 717helianna.herkkola@mirjamhelin.fi
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Myönnämme apurahoja tieteelle ja taiteelle. Seitsemäntoista maakuntarahastoamme kattavat koko maan. Myös Taidekoti Kirpilä, taiteilijoille suunnattu residenssiohjelma sekä Mirjam Helin -laulukilpailu ja -akatemia ovat osa toimintaamme. Lukuisilla muusikoilla on käytössä soitinkokoelmamme arvosoittimia.
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