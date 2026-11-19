Mirjam Helin -akatemia ja -kilpailu ja esittäytyvät 2. joulukuuta Pariisissa konsertissa, jonne on kutsuttu musiikkialan ammattilaisia tutustumaan nuoriin laulajalahjakkuuksiin ja suomalaiseen laulutaiteeseen.

Suomen Ranskan-instituutissa pidettävässä Le vol des cygnes -konsertissa esiintyvät Mirjam Helin -akatemian laulajat mezzosopraano Melike Uludag ja baritoni Gabriel Kivivuori Sereno sekä pianisti Kirill Kozlovski. Konsertin ohjelmassa on mm. Jean Sibeliuksen, Luciano Berion ja Tauno Pylkkäsen sävellyksiä. Konsertti on osa Aino Ackté 150 -juhlavuoden ohjelmaa.

Viime vuonna perustettu Mirjam Helin -akatemia on kaksivuotinen lahjakkuusohjelma, joka valmentaa suomalaisia laulajille kansainväliselle uralle. Akatemian opettajat ovat alan kansainvälisiä huippuja, ja opetukseen kuuluu laulunopetuksen lisäksi muun muassa henkistä valmennusta, ohjelmisto- ja kieliopintoja sekä musiikkialan ammattitietoutta.

Akatemiassa vierailee säännöllisesti ooppera-agentteja ja oopperatalojen casting directoreja. Yksi Mirjam Helin -akatemian keskeisistä tehtävistä onkin auttaa laulajia luomaan kansainvälisiä kontakteja.

”Ensimmäisen vuoden jälkeen laulajiamme on päässyt työskentelemään tai jatko-opintoihin Lontooseen, Berliiniin ja Salzburgiin. Basso Martin Iivarinen debytoi viime viikonloppuna Berliinin valtionoopperassa", kertoo Mirjam Helin -akatemian vastaava tuottaja Helianna Herkkola.

Mirjam Helin -akatemia