Vihreiden Pitko: Kahden miljardin lupaus ei korvaa metsien romahdusta
25.11.2026 12:45:28 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Sahateollisuus vaatii seuraavalta hallitukselta lisää hakkuita ja lupaa vastineeksi kaksi miljardia euroa vientituloja. Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Jenni Pitko pitää vaatimusta vastuuttomana: metsien hiilinielu on kutistunut lähes olemattomiin, niiden kasvu hidastuu ja metsäluonto on ahdingossa.
Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto vaatii seuraavalta hallitukselta toimintaympäristöä, joka mahdollistaa hakkuumäärien kasvun ilman ”lyhytnäköisiä poliittisia rajoitteita”.
– Lyhytnäköistä ei ole metsien suojelu, vaan niiden hakkaaminen yli kestävän rajan. Hakkuiden lisääminen on turhaa, jos samalla vaarannamme koko ekosysteemin, jonka varassa metsät kasvavat, Pitko sanoo.
– Eletäänkö sahateollisuudessa jossain toisessa todellisuudessa? Esitys ei ota huomioon ilmastokriisin torjumista eikä sen vaikutuksiin sopeutumista, Pitko ihmettelee.
Ilmastokriisi uhkaa pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsiä, johon Suomi kuuluu Venäjän, Kanadan ja muiden Pohjoismaiden kanssa. Maailman suurimman metsäekosysteemin kyky sitoa hiiltä on heikentynyt selvästi kuivuuden, metsäpalojen, kaarnakuoriaistuhojen ja hakkuiden vuoksi, ja pohjoisen pallonpuoliskon metsät ovat vuodesta 2016 lähtien menettäneet enemmän hiiltä kuin sitoneet.
– Metsäekosysteemin romahdus ei ole uhka vain luonnolle ja ilmastolle, vaan myös metsänomistajille, sahoille ja koko vientiteollisuudelle. Kun metsien kantokyky on jo koetuksella, niiden elinvoimaa ja resilienssiä pitäisi vahvistaa eikä kuormittaa jättihakkuilla, Pitko toteaa.
Tutkijoiden mukaan talouden näkökulmasta suunnan pitäisi olla toinen. Suomen Luontopaneelin tuoreen mietinnön mukaan metsien palaamisesta hiilinieluiksi koituva yhteiskunnallinen hyöty olisi 6,9 miljardia euroa vuodessa ja metsien uhanalaisten lajien vähentämisestä noin 1,2 miljardia euroa vuodessa. Luontopaneelin mukaan monimuotoisuuden heikkeneminen kasvattaa myös metsäsektorin riskejä, koska monipuoliset metsät kestävät paremmin ilmastonmuutoksen tuomia ääriolosuhteita.
– Sahateollisuus puhuu kahden miljardin euron lisätuloista koko vaalikauden aikana. Luontopaneelin mukaan pelkästään metsien palauttaminen hiilinieluiksi olisi suomalaisille moninkertaisesti arvokkaampaa joka ikinen vuosi. Lyhyen aikavälin vientitulojen takia ei kannata ajaa alas sitä pääomaa, jonka varassa koko metsäala ja hyvinvointimme lepäävät, Pitko sanoo.
Pitko muistuttaa, että sahojen tarvitsemaa järeää tukkipuuta saadaan kasvattamalla metsiä pidempään, ei hakkaamalla niitä tiheämmin. Vihreiden metsälain uudistusehdotus palauttaisi lakiin vuonna 2014 poistetut järeys- ja ikävaatimukset, jotka pidentäisivät kiertoaikoja ja vahvistaisivat hiilinielua.
– Jos sahateollisuus haluaa järeää tukkia myös 2040-luvulla, sen pitäisi olla ensimmäisenä vaatimassa pidempiä kiertoaikoja. Kestävä metsäpolitiikka on myös hyvää teollisuuspolitiikkaa. Seuraavan hallituksen tehtävä on turvata metsien elinvoima, ei kiihdyttää niiden ylikäyttöä, Pitko päättää.
Yhteyshenkilöt
Jenni PitkoVihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3168jenni.pitko@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
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