Pelastustoimen valtakunnallinen tietojärjestelmäuudistus vaikuttaa tietopyyntöihin myös Pirkanmaalla
25.11.2026 12:54:42 EET | Pirkanmaan pelastuslaitos | Tiedote
Pelastustoimessa siirrytään uuteen tietojärjestelmään marraskuun lopulla. Muutoksen vuoksi tilastotietojen ja onnettomuuksia koskevien selosteiden toimittamiseen tulee tauko loppuvuoden aikana myös Pirkanmaan pelastuslaitoksella.
Kaikki Suomen pelastuslaitokset siirtyvät marraskuussa resurssi- ja tilastojärjestelmä Prontosta uuteen Kivijalkaan, jonne raportoidaan tietoa pelastustoimen tehtävistä ja tehdyistä toimenpiteistä onnettomuustilanteissa.
Uuden Kivijalka-järjestelmän käyttöönotto vaikuttaa tilapäisesti onnettomuuksia koskevan tilastotiedon sekä onnettomuusselosteiden saatavuuteen myös Pirkanmaalla. Onnettomuusselosteita tarvitaan muun muassa vakuutusasioissa. Tämänhetkisen arvion mukaan vanhan järjestelmän tilasto- ja selostetiedot olisivat käytettävissä vuodenvaihteessa. Kivijalka-järjestelmän käyttöönoton jälkeisten onnettomuuksien tiedot ovat heti käytettävissä.
– Koko Suomen pelastuslaitosten toiminnan ja rahoituksen seuranta sekä arviointi perustuvat jatkossa Kivijalka-tietojärjestelmään viedyille tiedoille. Tietopohja on keskeinen myös pelastustoimen järjestämislain mukaisille hyvinvointialueiden vuosittaisille selvityksille, Lupa- ja valvontaviraston arviointiraporteille sekä sisäministeriön vuosittaiselle selvitykselle, kertoo palopäällikkö Jari Nieminen Pirkanmaan pelastuslaitokselta.
Uutta Kivijalka-järjestelmää käyttävät kaikkien hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin pelastuslaitokset sekä valtionhallinto. Järjestelmän toimittaja on Cinia Oy.
Yhteyshenkilöt
Jari NieminenPalopäällikkö, vastuualuejohtajaTilanne- ja johtokeskustoiminnotPuh:03 384 5900jari.nieminen@pirha.fi
Tietoa julkaisijasta
Me hoidamme – vastaamme pelastustoimen ja ensihoitopalveluiden järjestämisestä Pirkanmaalla. Osana Suomen suurinta hyvinvointialuetta työllistämme pelastuspalveluiden palvelulinjalla yli 700 vakituista henkilöä. Lisäksi pelastustoimen hälytystehtäville osallistuu sopimuspalokuntalaisia ja sivutoimista henkilöstöämme, joita on yhteensä noin 950 henkilöä.
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