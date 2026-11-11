Kattoliitto ei ota kantaa onnettomuuksien yksityiskohtiin, mutta korostaa, että kattotyön merkittävä putoamisvaara on hallittava huolellisella ennakkosuunnittelulla. Putoamissuojaus tulee toteuttaa ensisijaisesti rakenteellisin ratkaisuin, kuten suojakaitein, telinerakentein ja suojausvaatimukset täyttävin räystäsrakentein. Ne suojaavat kaikkia vaara-alueella työskenteleviä, eikä niiden teho riipu yksittäisen työntekijän toiminnasta.

Henkilökohtaisia putoamissuojaimia, kuten turvavaljaita, käytetään silloin, kun vaaraa ei voida riittävästi torjua rakenteellisesti. Niidenkin käyttö edellyttää suunnittelua, asianmukaisia kiinnityspisteitä, käyttäjien perehdytystä ja toimivia pelastautumisjärjestelyjä.

Vastuu turvallisista työolosuhteista kuuluu työnantajille ja työmaan vastuullisille toimijoille. Kattoliiton mukaan työturvallisuus ei saa olla kilpailutekijä, jossa siitä tinkimällä tavoitellaan kustannussäästöjä. Turvallisten olosuhteiden on oltava itsestäänselvyys jokaisella kattotyömaalla yrityksen koosta tai urakan laajuudesta riippumatta.

Kattoliitto kerää jäsenyrityksiltään säännöllisesti tietoa työtapaturmista, läheltä piti -tilanteista ja tehdyistä työtunneista ja seuraa niiden avulla tapaturmataajuuden kehitystä. Pelkkä tilastointi ei kuitenkaan riitä: olennaista on tunnistaa tapaturmien taustalla olevat riskitekijät ja jakaa tietoa keinoista, joilla vastaavat tilanteet voidaan ehkäistä.

Avoin kutsu koko kattoalalle

Kattoliitto kutsuu myös liittoon kuulumattomat kattoalan yritykset ja muut alan toimijat mukaan kehittämään yhteistä työturvallisuutta. Seuraava tilaisuus siihen on Kattoliiton koulutuspäivä 9. helmikuuta 2027 Tiedekeskus Heurekassa Vantaalla. Kutsu julkaistaan tammikuussa 2027 osoitteessa kattoliitto.fi.

Yhteinen tavoitteemme on yksinkertainen: jokaisen katolla työskentelevän on voitava palata työpäivän jälkeen terveenä kotiin.

Lisätietoja

Sanna Nuikka, toimitusjohtaja, Kattoliitto ry, puh. 045 109 1011, sanna.nuikka@kattoliitto.fi

Kattoliitto ry, www.kattoliitto.fi